A magyar útra léptek a franciák, durva szigorítások jönnek náluk is

Több évtizednyi tehetetlenség, politikai mellébeszélés és eszkalálódó erőszak után Franciaország végre felismerte, hogy a drogbűnözés nem társadalmi kérdés, hanem belső biztonsági kockázat – számolt be a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, a 2025. június 13-án elfogadott új törvénycsomag minden eddiginél határozottabban lép fel a szervezett bűnözés, a maffiahálózatok és a hozzájuk kapcsolódó társadalmi bomlás ellen. Sokan már évek óta sürgették ezt a fordulatot. Ami eddig jobb- és baloldalon egyaránt elmaradt, most végre törvényi keretet kapott: az állam visszaveszi az irányítást, és hadat üzen azoknak, akik Franciaország egyes városrészeiben már kvázi párhuzamos társadalmakat, sőt saját törvénykezést is bevezettek.

Az új francia drogszabályozás egyes elemei kísértetiesen hasonlítanak az új magyar törvényekhez (Fotó: Illusztráció/AFP)

Szigorítások és újratervezés a magyar drogpolitika nyomán

A törvény nem kevesebbet céloz, mint a kábítószer-kereskedelem és a szervezett bűnözés elleni totális fellépést, amelyhez nemcsak szigorításokra volt szükség, hanem intézményi újratervezésre is. Megalakul a nemzeti szintű ügyészi hivatal, amely kizárólag a szervezett bűnözés elleni ügyekre specializálódik. A kormány új státusba helyezi a droghálózatok felszámolásáért felelős OFAST nevű szervezetet, végre valódi koordinációt és parancsnoki láncot építve ki a rendvédelmi erők között.

Mindez azt mutatja, hogy a francia törvény a magyar zéró tolerancia elvét követi, ami stratégiai elmozdulást jelent: az állam nem csupán üldözi a drogokat, hanem pénzügyi, jogi és logisztikai szinten akarja elvágni a drogbűnözés gyökereit

– mutatott rá a DKI.

Vagyonelkobzás és szigorú börtönkörülmények

A törvény egyik legfontosabb újítása, hogy végre megtöri a hallgatás kultúráját. Bevezetik a „repentis”, azaz bevalló tanúk programját, amely megjutalmazza azokat, akik információval szolgálnak a hálózatokról. Ez évtizedek óta a legfontosabb eszköz az olasz maffia elleni harcban, most pedig Franciaország is erre az útra lép. Ezzel párhuzamosan

fordított bizonyítási teher lép életbe: ha valaki nem tudja igazolni jövedelme vagy vagyona eredetét, az állam lefoglalhatja azt.

A luxusautók, kriptovaluták, és egyéb „megmagyarázhatatlan” vagyonok mostantól nem puszta kirakatdarabok, hanem nyomozati és bírósági bizonyítékok, ami szintén hasonlít a közelmúltban elfogadott magyar törvénycsomagra.