A magyar útra léptek a franciák, durva szigorítások jönnek náluk is

Több évtizednyi tehetetlenség, politikai mellébeszélés és eszkalálódó erőszak után Franciaország végre felismerte, hogy a drogbűnözés nem társadalmi kérdés, hanem belső biztonsági kockázat – számolt be a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, a 2025. június 13-án elfogadott új törvénycsomag minden eddiginél határozottabban lép fel a szervezett bűnözés, a maffiahálózatok és a hozzájuk kapcsolódó társadalmi bomlás ellen. Sokan már évek óta sürgették ezt a fordulatot. Ami eddig jobb- és baloldalon egyaránt elmaradt, most végre törvényi keretet kapott: az állam visszaveszi az irányítást, és hadat üzen azoknak, akik Franciaország egyes városrészeiben már kvázi párhuzamos társadalmakat, sőt saját törvénykezést is bevezettek.
Szigorítások és újratervezés a magyar drogpolitika nyomán
A törvény nem kevesebbet céloz, mint a kábítószer-kereskedelem és a szervezett bűnözés elleni totális fellépést, amelyhez nemcsak szigorításokra volt szükség, hanem intézményi újratervezésre is. Megalakul a nemzeti szintű ügyészi hivatal, amely kizárólag a szervezett bűnözés elleni ügyekre specializálódik. A kormány új státusba helyezi a droghálózatok felszámolásáért felelős OFAST nevű szervezetet, végre valódi koordinációt és parancsnoki láncot építve ki a rendvédelmi erők között.
Mindez azt mutatja, hogy a francia törvény a magyar zéró tolerancia elvét követi, ami stratégiai elmozdulást jelent: az állam nem csupán üldözi a drogokat, hanem pénzügyi, jogi és logisztikai szinten akarja elvágni a drogbűnözés gyökereit
– mutatott rá a DKI.
Vagyonelkobzás és szigorú börtönkörülmények
A törvény egyik legfontosabb újítása, hogy végre megtöri a hallgatás kultúráját. Bevezetik a „repentis”, azaz bevalló tanúk programját, amely megjutalmazza azokat, akik információval szolgálnak a hálózatokról. Ez évtizedek óta a legfontosabb eszköz az olasz maffia elleni harcban, most pedig Franciaország is erre az útra lép. Ezzel párhuzamosan
fordított bizonyítási teher lép életbe: ha valaki nem tudja igazolni jövedelme vagy vagyona eredetét, az állam lefoglalhatja azt.
A luxusautók, kriptovaluták, és egyéb „megmagyarázhatatlan” vagyonok mostantól nem puszta kirakatdarabok, hanem nyomozati és bírósági bizonyítékok, ami szintén hasonlít a közelmúltban elfogadott magyar törvénycsomagra.