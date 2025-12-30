Rendkívüli

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

kommunizmusszocializmusfelmérés

Az amerikai fiatalok titkos vágya: szocializmus és valami még sötétebb

Az Egyesült Államok fiatal felnőttjei körében egyre nagyobb a szocializmus és a kommunizmus népszerűsége. Friss felmérések szerint a 30 év alattiak több mint hatvan százaléka kedvezően vélekedik a szocializmusról, míg a kommunizmust a megkérdezettek több mint harmada támogatná.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 13:05
A kommunizmus egyre népszerűbb az amerikai fiatalok körében Fotó: ERIC BRONCARD Forrás: Hans Lucas
Amerikában a legfrissebb felmérések szerint a megkérdezett fiatalok hatvan százaléka támogatja a szocialista rendszert. Ennél súlyosabb az, hogy negyven százalékuk még egy kommunista rendszert is támogatna. Amerikában nem volt sem kommunizmus, sem szocializmus – így jó eséllyel ezzel magyarázható a szimpátia.

A kommunizmus térnyerése figyelhető meg az amerikai fiatalok körében
Fotó: © Collection Roger-Viollet

A Campus Reform eközben arról ír, hogy az amerikai fiatalok körében egyre népszerűbb a szocializmus és a kommunizmus is. A Cato/YouGov felmérése, amelyet márciusban végeztek, 2000 amerikai felnőttet kérdezett meg. A 30 év alatti felnőttek többsége pozitívan vélekedett a szocializmusról, míg a kommunizmus támogatottsága jóval alacsonyabb, de a korábbi évekhez képest növekedés figyelhető meg. A felmérés rámutat a generációs különbségekre: 

  • az amerikai, 30 év alatti felnőttek 62 százaléka kedvező véleménnyel van a szocializmusról,
  • az amerikai, 30 év alatti felnőttek 34 százaléka kedvező véleménnyel van a kommunizmusról.

A felmérés szerint minél fiatalabb volt a vizsgált korcsoport, annál valószínűbb volt, hogy kedvező véleménnyel voltak a szocializmusról.

Ahogy arról lapunk is beszámolt a kommunizmus áldozatai nem kapják meg a kellő tiszteletet.

Borítókép: A kommunizmus egyre népszerűbb az amerikai fiatalok körében (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

