Amerikában a legfrissebb felmérések szerint a megkérdezett fiatalok hatvan százaléka támogatja a szocialista rendszert. Ennél súlyosabb az, hogy negyven százalékuk még egy kommunista rendszert is támogatna. Amerikában nem volt sem kommunizmus, sem szocializmus – így jó eséllyel ezzel magyarázható a szimpátia.
Az amerikai fiatalok titkos vágya: szocializmus és valami még sötétebb
Az Egyesült Államok fiatal felnőttjei körében egyre nagyobb a szocializmus és a kommunizmus népszerűsége. Friss felmérések szerint a 30 év alattiak több mint hatvan százaléka kedvezően vélekedik a szocializmusról, míg a kommunizmust a megkérdezettek több mint harmada támogatná.
A Campus Reform eközben arról ír, hogy az amerikai fiatalok körében egyre népszerűbb a szocializmus és a kommunizmus is. A Cato/YouGov felmérése, amelyet márciusban végeztek, 2000 amerikai felnőttet kérdezett meg. A 30 év alatti felnőttek többsége pozitívan vélekedett a szocializmusról, míg a kommunizmus támogatottsága jóval alacsonyabb, de a korábbi évekhez képest növekedés figyelhető meg. A felmérés rámutat a generációs különbségekre:
- az amerikai, 30 év alatti felnőttek 62 százaléka kedvező véleménnyel van a szocializmusról,
- az amerikai, 30 év alatti felnőttek 34 százaléka kedvező véleménnyel van a kommunizmusról.
A felmérés szerint minél fiatalabb volt a vizsgált korcsoport, annál valószínűbb volt, hogy kedvező véleménnyel voltak a szocializmusról.
Ahogy arról lapunk is beszámolt a kommunizmus áldozatai nem kapják meg a kellő tiszteletet.
Borítókép: A kommunizmus egyre népszerűbb az amerikai fiatalok körében (Fotó: AFP)
