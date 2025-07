Donald Trump keményen kiosztotta a kommunista jelöltet

A kommunista országokból érkező menekültek figyelmeztetnek

Mamdani kijelentése – miszerint „a cél a szocializmus győzelme, még ha most nem is népszerű” – kiváltotta több, egykori kommunista országokból érkezett amerikai politikus és menekült felháborodását is. Ari Kagan, egykori New York-i városi tanácstag, aki Belaruszból menekült el, így fogalmazott:

Ez hátborzongató. Veszélyes és félelmetes. A legtöbb New York-inak el kell utasítania ezt az embert.

Hasonlóan élesen reagált Nicole Malliotakis kongresszusi képviselő, akinek családja a kubai kommunista rezsim elől menekült az Egyesült Államokba: