Alaszkában dőlhet el Ukrajna sorsa – üzent a német kancellár

Alaszkában találkozik egymással Putyin és Trump, és a világ lélegzetvisszafojtva figyeli az eseményeket. A megbeszélés hatással lehet az orosz–ukrán háborúra és a két nagyhatalom kapcsolatára is. Friedrich Merz német kancellár is megszólalt az esemény kapcsán – írja az Origó. A Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy Merz szerint az európai vezetők mindent megtesznek, hogy a Trump–Putyin-csúcs sikeres legyen.

Alaszkában, Putyin és Trump találkozóján eldőlhet Ukrajna sorsa

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Alaszkában ma történelmet írhatnak a nagyhatalmak

Három és fél évvel az Ukrajna elleni illegális támadás után Oroszországnak ma lehetősége van tűzszünetet kötni és véget vetni az ellenségeskedésnek – indította a bejegyzést a kancellár.

Elvárjuk, hogy Putyin elnök komolyan vegye Trump elnök párbeszédre vonatkozó ajánlatát, és az alaszkai találkozót követően feltétel nélküli tárgyalásokat kezdjen Ukrajnával

– írta Merz. Úgy folytatta, hogy az elmúlt napokban Németország, Ukrajna és az európai szövetségesek oldalán állva, kijelölte az utat egy olyan békéhez, amely tiszteletben tartja Európa és Ukrajna alapvető biztonsági érdekeit. A cél egy olyan csúcstalálkozó megszervezése, amelyen Zelenszkij elnök is részt vesz. Ezen a csúcson meg kell állapodni a tűzszünetről. Ukrajnának erős biztonsági garanciákra van szüksége és területi kérdésekben csak az ukránok beleegyezésével lehet dönteni.

Egységesen közvetítettük ezt az egyértelmű üzenetet Trump elnöknek, mielőtt Anchorage-ba indult.

– mondta, majd kitért rá, hogy folyamatos kapcsolatban áll az amerikai elnökkel. A német szövetségi kancellár szerint Trump elnök most egy fontos lépést tehet a béke felé.

Köszönet illeti ezért a kezdeményezésért és az elmúlt napok szoros egyeztetéseiért. Legutóbbi tárgyalásainkon mi, európai partnerek biztosítottuk őt Ukrajna további támogatásáról. Trump elnök ebben számíthat ránk.

– zárta sorait a politikus.

Borítókép: A német kancellár és az ukrán elnök (Fotó: AFP)