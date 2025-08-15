rendőrségharangFBInyomozás

Magyarországon is nyomoz az FBI + videó

Interjút adott a különleges nyomozó.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 17:15
A Magyarországon szolgáló egyik FBI-ügynök exkluzív interjút adott a Zsaru Magazinnak. Többek között elmesélte, hogy mi a különbség egy tévészereplő és egy valódi ügynök között – olvasható a Kisalföld cikkében.

Az ügynök elmondta, hogy Magyarországon, együttműködve a magyar rendőrséggel, azon belül is a Nemzeti Nyomozó Irodával, már 2000-ben létrehoztak egy állandó egységet, így ez számít az FBI legrégebbi európai bűnüldöző egységének. Az ügynök felidézett egy konkrét esetet is.

– Kicsivel azután, hogy 2022-ben megérkeztem az országba, lehetőségem nyílt egy olyan ügyben közreműködni, amelynek során az FBI segítségével hazatérhetett Jásztelek ellopott templomi harangja.

Több mint két évtizeddel korábban lopták el, a nyomok pedig egy louisianai régiségbolthoz vezettek.

Az FBI műkincslopási egysége, együttműködve az NNI–FBI budapesti egységével, azonosítani tudta az eltűnt harangot, és megszervezték a műtárgy visszaszállítását is eredeti helyére 2022 októberében. Erre az ügyre mindig szívesen gondol vissza, hiszen jól bemutatja, milyen képességek rejlenek az egységben.

További részleteket az FBI munkájáról és videót ebben a cikkben talál.

A Magyarországon tevékenykedő ügynökök munkáját mutatja be az FBI: International című akciósorozat, amelynek felvételeit hazánkban készítették, az alábbi videóban például az látható, hogy Szeged Madridot játssza.

Borítókép: FBI-ügynök Magyarországon (Fotó: Zsaru Magazin/Szaó Gabriella)

