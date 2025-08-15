Ha az orosz–ukrán háború legfontosabb momentumait szeretnénk sorra venni, az első rögtön maga az Ukrajna elleni invázió 2022. február 24-én – mondta el lapunknak Szenes Zoltán volt vezérkari főnök, egyetemi tanár.

Putyin aligha fogja feladni az eddigi erőfeszítéseit az Ukrajna elleni háborúban (Fotó: AFP)

A következő fontos állomás 2022 áprilisának eleje, amikor az oroszok kivonták a csapataikat északról, tehát Szumi és Harkiv megyékből, és a harctevékenységüket gyakorlatilag a Donbaszra illetve a déli területekre koncentrálták.

Ez a második nagyon fontos mérföldkő, jelentős visszavonás

– hívta fel a figyelmet.

Az orosz erők nem tudták elfoglalni Kijevet, túl nagy volt a front, emiatt döntöttek úgy, hogy a fő csapás iránya a Donbasz legyen – tette hozzá.

Néhány hónappal később, a nyár végén, szeptember elején az ukránok egy nagyjából öthetes támadó hadművelettel jelentős területeket vettek vissza Harkiv és Luhanszk megyékben. Az utóbbinak, amelyet nyárra elfoglaltak az oroszok, nagyjából egyharmadát sikerült ekkor visszavenni – mondta a szakértő, hozzátéve, hogy az év végén az oroszok visszavonták az erőiket a Dnyeperen túlra.

Ez az áprilisihoz hasonlóan egy tudatos visszavonulás volt az oroszok részéről – emelte ki Szenes Zoltán.

2023 eseményei közül a nyár végi tervezett ukrán ellentámadás emelkedik ki, ez azonban nem volt sikeres. Kicsi teret ugyan nyertek, de közben az oroszok a fél év alatt délen, Zaporizzsja megyében felépítettek egy nagyon erős védelmi rendszert, az úgynevezett Szurovikin-vonalat, amit az ukránok nem bírtak áttörni – emlékeztetett a volt vezérkari főnök.

Az oroszok 2024 szeptemberétől átvették a hadászati kezdeményezést, ami azt jelentette, hogy a teljes arcvonal szélességében az oroszok támadtak, és ugyan nagyon lassan – hiszen ez egy felőrlő háború –, de fokozatosan teret nyertek

– fogalmazott.

Ennek az első üteme az volt, hogy gyakorlatilag visszafoglalták Luhanszk megyét – tette hozzá. Donyeck megyében nagy, több hónapos csata folyt Bahmutért, és ez a lassú térnyerés és kezdeményezés az oroszok részéről megmaradt napjainkig.

Donyeck megyéből még nagyjából húsz százalék van az ukránok ellenőrzése alatt, most azért megy a küzdelem, hogy ezt próbálják elfoglalni. Pokrovszk térségének az lenne a jelentősége, hogy ezzel teljesen elvágnák az ukrán logisztikát – magyarázta Szenes Zoltán. Ha pedig ez sikerül, akkor már csak a két erődváros, Szlovjanszk és Kramatorszk marad.