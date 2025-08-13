BL-selejtezőSamy MmaeeFerencvárosKady BorgesQarabag

Az exfradistákkal felálló azeriek már most lebecsülik a Ferencvárost

A Ferencváros bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik, utolsó fordulójába, mivel az idegenbeli döntetlen után a hazai, keddi visszavágón 3-0-ra nyert a bolgár Ludogorec ellen a harmadik körben. Az FTC ellenfele az azeri Qarabag lesz, amelyben két exfradista, Kady Borges és Samy Mmaee is szerepel. Róluk is beszélt az azeri vezetőedző, miközben a klubelnök a magyar bajnok elleni esélyt taglalta.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 7:01
Kady Borges az előző idény nagy részében a Ferencvárost erősítette, most a Qarabag játékosaként tér vissza (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A BL-selejtező rájátszásában az azeri Qarabag ellen játszik a Ludogorecet búcsúztató Ferencváros: jövő kedden 21.00-tól a Groupama Arénában, augusztus 27-én – magyar idő szerint – 18.45-től pedig Bakuban. A két csapatnak több szempontból is van közös múltja. Egyrészt Bajnokok Ligája 2022–23-as kiírásának harmadik selejtezőkörében a Qarabag az azerbajdzsáni 1-1 után 3-1-re győzött az FTC otthonában, így továbbjutott. Másrészt játékosmozgás is van a felek között: 2025 elején éppen a következő riválistól érkezett a Fradihoz Julio Romao, míg a zöld-fehérek korábbi játékosai közül Samy Mmaee és Kady Borges is jelenleg az azerieket erősíti, ők kedden pályára is léptek.

A Shkendija ellen kettős győzelemmel jutott tovább az azeri Qarabag a BL-selejtezőben, az FTC ellen a főtábla a cél
A Shkendija ellen kettős győzelemmel jutott tovább az azeri Qarabag a BL-selejtezőben, az FTC ellen a főtábla a cél (Fotó: Anadolu/Umeys Sulejman)

A Qarabag elnöke szerint még sosem volt ekkora esély a BL-re

A Qarabag negyedik alkalommal került egy lépésre a BL-főtáblától. 2017-ben a dán Köbenhavn elleni párharc megnyerésével bejutott máig egyedüli módon a csoportkörbe, ám 2022-ben a cseh Viktoria Plzen, majd tavaly a horvát Dinamo Zagreb azonban túl nagy falatnak bizonyult. 

A legutóbbi idényben aztán az azeriek az Európa-liga alapszakaszát az utolsó, 36. helyén zárták, miközben a Ferencváros 17.-ként továbbjutott.

Az elmúlt tizenkét évből tizenegyszer bajnok Qarabag elnöke, Tahir Gözel mégis úgy érzi, az ideinél jobb esélye még nem volt a csapatának a BL-főtáblára.

– A Ferencvárost komoly ellenfélnek tartom, amely nagy támogatást kap hazájában és a nagy költségvetésével jó lehetőségekkel rendelkezik. Mi viszont kiemelkedünk a nagyszerű átigazolásainkkal és a stabil teljesítményünkkel – mondta a klubelnök. – Az elmúlt években az edzői stáb és a játékoskeret magja nem változott, de ez a Qarabag már nem az, amely 2017-ben BL-csoportkörbe jutott, hanem egy nagy európai rutinnal rendelkező csapat. Hiszem, hogy egy ilyen kiváló kvalitásokkal rendelkező csapat fog szembenézni az ellenféllel. 

Ennél közelebb még soha nem voltunk a főtáblához, mint most.

Azt hiszem, hogy a csapatunk is tisztában van ezzel, és el fogja érni az álmait. Biztos vagyok benne, hogy Bakuban fogadhatjuk majd mondjuk a Liverpoolt és a PSG-t, és futballélményt tapasztalhatunk meg.

Gurban Gurbanov 17 éve és majdnem 700 mérkőzés óta a Qarabag vezetőedzője
Gurban Gurbanov 17 éve és majdnem 700 mérkőzés óta a Qarabag vezetőedzője (Fotó: DPA/Federico Gambarini)

Az azeriek edzője az FTC két korábbi játékosát is kiemelte

A Qarabagot vezetőedzőként 2008(!) óta irányító Gurban Gurbanov a Shkendija elleni győztes párharc után Samy Mmaee és Kady Borges szerepére is kitért. A Fradiban 2021 és 2024 között futballozó marokkói védő nyáron érkezett kölcsönben a Dinamo Zagrebtől Bakuba, és a Shkendija ellen másodszor kapott lehetőséget – Gurbanov Mmaeénak dicsérte a képességeit és a szorgalmát, de megjegyezte, hogy még nincs a legjobb formában. 

Az FTC-től tavasszal visszatérő Kady Borges kedden be is talált a BL-selejtezőn, a brazil játékossal kapcsolatban a vezetőedző azt emelte ki, hogy milyen jó összhangban volt csapattársával, Marko Jankoviccsal a pályán.

Gurbanovtól azt is megkérdezték a továbbjutás után, hogy (a később kezdődő párharcból) a Fradi vagy a Ludogorec lenne jobb ellenfél, de a klubelnöktől eltérően ő nem szeretett volna választani, hanem diplomatikusan fogalmazva elmondta, hogy bármelyik ellenfélre igyekszik majd felkészíteni a csapatát.

Erre lesz is ideje, a Qarabag ugyanis még nem kezdi meg az azeri bajnokságot a héten, a Sabah elleni találkozót ugyanis a csapatok közös kérése után elhalasztották a keddi BL-meccs előtt. A Ferencváros eközben szombaton a Puskás Akadémiát fogadja az NB I negyedik fordulójában.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekszárszói szellem

Szárszónak sosincs vége

Faggyas Sándor avatarja

A tettekre serkentő hit erősítése örök kihívás és küldetés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu