Az exfradistákkal felálló azeriek már most lebecsülik a Ferencvárost

A BL-selejtező rájátszásában az azeri Qarabag ellen játszik a Ludogorecet búcsúztató Ferencváros: jövő kedden 21.00-tól a Groupama Arénában, augusztus 27-én – magyar idő szerint – 18.45-től pedig Bakuban. A két csapatnak több szempontból is van közös múltja. Egyrészt Bajnokok Ligája 2022–23-as kiírásának harmadik selejtezőkörében a Qarabag az azerbajdzsáni 1-1 után 3-1-re győzött az FTC otthonában, így továbbjutott. Másrészt játékosmozgás is van a felek között: 2025 elején éppen a következő riválistól érkezett a Fradihoz Julio Romao, míg a zöld-fehérek korábbi játékosai közül Samy Mmaee és Kady Borges is jelenleg az azerieket erősíti, ők kedden pályára is léptek.

A Shkendija ellen kettős győzelemmel jutott tovább az azeri Qarabag a BL-selejtezőben, az FTC ellen a főtábla a cél (Fotó: Anadolu/Umeys Sulejman)

A Qarabag elnöke szerint még sosem volt ekkora esély a BL-re

A Qarabag negyedik alkalommal került egy lépésre a BL-főtáblától. 2017-ben a dán Köbenhavn elleni párharc megnyerésével bejutott máig egyedüli módon a csoportkörbe, ám 2022-ben a cseh Viktoria Plzen, majd tavaly a horvát Dinamo Zagreb azonban túl nagy falatnak bizonyult.

A legutóbbi idényben aztán az azeriek az Európa-liga alapszakaszát az utolsó, 36. helyén zárták, miközben a Ferencváros 17.-ként továbbjutott.

Az elmúlt tizenkét évből tizenegyszer bajnok Qarabag elnöke, Tahir Gözel mégis úgy érzi, az ideinél jobb esélye még nem volt a csapatának a BL-főtáblára.

– A Ferencvárost komoly ellenfélnek tartom, amely nagy támogatást kap hazájában és a nagy költségvetésével jó lehetőségekkel rendelkezik. Mi viszont kiemelkedünk a nagyszerű átigazolásainkkal és a stabil teljesítményünkkel – mondta a klubelnök. – Az elmúlt években az edzői stáb és a játékoskeret magja nem változott, de ez a Qarabag már nem az, amely 2017-ben BL-csoportkörbe jutott, hanem egy nagy európai rutinnal rendelkező csapat. Hiszem, hogy egy ilyen kiváló kvalitásokkal rendelkező csapat fog szembenézni az ellenféllel.

Ennél közelebb még soha nem voltunk a főtáblához, mint most.

Azt hiszem, hogy a csapatunk is tisztában van ezzel, és el fogja érni az álmait. Biztos vagyok benne, hogy Bakuban fogadhatjuk majd mondjuk a Liverpoolt és a PSG-t, és futballélményt tapasztalhatunk meg.