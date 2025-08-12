ShkendijaQarabagBajnokok Ligája-selejtező
magyar

Döbbenetes kiütés – megvan, kivel játszik az európai főtábláért a Fradi

Az azeri Qarabag 5-1-re nyert az északmacedón Shkendija ellen a Bajnokok Ligája-selejtező 3. körének visszavágóján, így 6-1-es összesítéssel bejutott a playoff-körbe, amelyben a Ferencváros–Ludogorec párharc győztese lesz az ellenfele. A Qarabag második gólját a korábban a Fradiban is futballozó Kady Borges szerezte.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 19:51
A Qarabag esélyt sem adott északmacedón ellenfelének
A Qarabag esélyt sem adott északmacedón ellenfelének Forrás: Qarabag FK/Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az első mérkőzésen egygólos előnyt szerzett a Qarabag, amely már a párharc előtt is esélyesebbnek tűnt, így magabiztosan várhatta a Shkendija elleni Bajnokok Ligája-visszavágót.

Kady Borges is betalált a visszavágón, a Qarabag simán nyert
Kady Borges is betalált a visszavágón, a Qarabag simán nyert (Forrás: Qarabag FK/Facebook)

A Qarabag kíméletlen volt

Nem indult jól a visszavágó az azeriek szempontjából, a vendégek a 10. percben megszerezték a vezetést, a Qarabag azonban nem esett össze, és húsz perc leforgása alatt négy góllal válaszolt, gyakorlatilag eldöntve a továbbjutás kérdését. A második hazai gólt az a Kady Borges jegyezte, aki korábban futballozott a Ferencvárosban is.

A szünet után már egyáltalán nem tudtak veszélyt jelenteni az északmacedónok, a Qarabag viszont még egyszer betalált, így 5-1-es győzelemmel és 6-1-es összesítéssel bejutott a playoff-körbe, amelyben a Ferencváros–Ludogorec párharc győztese lesz az ellenfele. A Shkendija ugyancsak ebből a kettősből kap riválist az Európa-liga rájátszásában, ahol a két vesztes találkozik majd.

A Fradi 20.15-től mérkőzik meg a Ludogoreccel, az összecsapás alakulásáról folyamatosan frissülő cikkünkben olvashatnak.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.