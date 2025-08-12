Döbbenetes kiütés – megvan, kivel játszik az európai főtábláért a Fradi

Az első mérkőzésen egygólos előnyt szerzett a Qarabag, amely már a párharc előtt is esélyesebbnek tűnt, így magabiztosan várhatta a Shkendija elleni Bajnokok Ligája-visszavágót.

Kady Borges is betalált a visszavágón, a Qarabag simán nyert (Forrás: Qarabag FK/Facebook)

A Qarabag kíméletlen volt

Nem indult jól a visszavágó az azeriek szempontjából, a vendégek a 10. percben megszerezték a vezetést, a Qarabag azonban nem esett össze, és húsz perc leforgása alatt négy góllal válaszolt, gyakorlatilag eldöntve a továbbjutás kérdését. A második hazai gólt az a Kady Borges jegyezte, aki korábban futballozott a Ferencvárosban is.

A szünet után már egyáltalán nem tudtak veszélyt jelenteni az északmacedónok, a Qarabag viszont még egyszer betalált, így 5-1-es győzelemmel és 6-1-es összesítéssel bejutott a playoff-körbe, amelyben a Ferencváros–Ludogorec párharc győztese lesz az ellenfele. A Shkendija ugyancsak ebből a kettősből kap riválist az Európa-liga rájátszásában, ahol a két vesztes találkozik majd.

A Fradi 20.15-től mérkőzik meg a Ludogoreccel, az összecsapás alakulásáról folyamatosan frissülő cikkünkben olvashatnak.