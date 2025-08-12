Dibusz bravúrja után Varga fejesével vezet a Fradi a BL-ben – élő

Kedd este a Ferencváros a bolgár Ludogorecet fogadja a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában. Az odavágón 0-0-s döntetlen született, Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón elmondta, a helyzetkihasználáson kell javítaniuk, akkor minden adott lesz, hogy továbbjussanak, ami azt is jelentené, hogy már mindössze egy párharcra van a BL-főtábla.

Az FTC kezdőcsapata a Ludogorec elleni BL-selejtező visszavágóján Fotó: fradi.hu

Így kezd az FTC a Ludogorec elleni visszavágón a BL-ben

Robbie Keane a Nyíregyháza elleni NB I-es bajnokin kilenc helyen nyúlt bele a razgradi kezdőbe, így nem meglepő módon a múlt szerdai első mérkőzéshez képest nincs változás a magyar bajnok kezdőjében. Eközben Rui Mota négy helyen is cserélt a Ludogorecnél.

Lesgóllal kezdett a Ludogorec

Noha a Ferencváros lépett fel támadóbban, az első helyzet a vendégek előtt adódott. A hatodik percben aztán megfagyott a levegő a Groupama Arénában: egy bolgár pontrúgás után Ivajlo Csocsev fejelt a kapuba, de a partjelző lest intett, a döntését pedig a videobíró is jóváhagyta, de erre úgy két percet kellett várni. A folytatásban is idegesen játszottak a zöld-fehérek, Lenny Joseph a kontratámadásoknál nem tudta kihasználni a sebességét, de a 20. percben a jobb oldalon Makreckis lódult meg, két védőt is megvert, a lövését azonban Hendrik Bonmann védte. Éledezett a Fradi, de kis híján jött a hidegzuhany.

Az első félidőben az első nagy helyzete az FTC előtt adódott Fotó: Mirkó István

Majd újra Csocsev került a középpontba: a középpályán a bolgárok labdát szereztek, majd a beadásra Csocsev érkezett, a hét méterről érkező fejesét azonban Dibusz Dénes hatalmas bravúrral védte.

A 38. percben Ötvös Bence üresen vehette át a labdát Kanikovszki labdaszerzése után, a nyári magyar érkező pedig Varga Barnabásnak tökéletes ütemben tette be a labdát, a válogatott támadó fejjel pedig nem hibázott (1-0).

Az első félidő egy Ötvös szabadrúgással záródott, ami fölé ment, de az egygólos előny egyértelműen bizakodásra adott okot a Fradinak.

Cikkünk folyamatosan frissül...