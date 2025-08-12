Vézna gyerekként érkezett Angliába, liverpooli szerződésig jutott Robbie Keane

Az Origónak adott interjúban Robbie Keane elmondta, 15 évesen hagyta el Dublint és Wolverhamptonba költözött, ahol később a profik között is bemutatkozhatott, miután egy sérülés miatt felkerült a nagyok közé.

Robbie Keane ma már a pályán kívül – és a Ferencváros sikeréért küzd (Fotó: Ladóczki Balázs)

Robbie Keane: két gól az első meccsen

– Az első éles meccsem a Norwich ellen volt, éppen 17 éves lettem, és 2-0-ra nyertünk a szezon első mérkőzésén. Mindkét gólt én szereztem, a lelátón pedig ott ültek a szüleim is. Mondhatjuk, hogy elég jól indultak a dolgok – mondta Keane, akinek semmi más nem lebegett a szeme előtt, mint az, hogy profi fosta legyen.

Csak és kizárólag egy okból mentem oda, és nem azért utaztam el, hogy később hazamenjek dolgavégezetlenül. Futballistaként akartam sikeres lenni. Erősen hittem benne, hittem a képességeimben. Hittem, hogy jobb vagyok mindenki másnál.

Három vagy négy olyan játékos volt akkor mellettem, akik négyszáz-ötszáz mérkőzést játszottak már. Abba a csapatba úgy léptem be, hogy jobb vagyok náluk. Tudtam, hogy a pályán valami olyat tudok, amit a többiek nem – mondta Keane, aki később már a Coventry csapatától vitt el az Inter, de a nem túl jól sikerült kitérő után a Leeds vitte vissza Angliába, de a neve később a Tottenham csapatával forrt össze – itt Ligakupát is nyert. Később a Liverpool 24 millió euróért vette meg, az ír válogatott gólrekordere csak egy idényt töltött el a Vörösöknél.

– A bátyám és a családom Liverpool-szurkoló volt. Néhányan a Manchester Unitednek szurkoltak, de többségük a Liverpoolnak. Lehetőségem volt a Liverpoolban játszani, de nem úgy alakult, ahogy szerettem volna. A menedzsernek más elképzelései voltak, de ez normális. Most, hogy én is menedzser vagyok, megértem a dolgot. A Liverpool nagyszerű klub, hihetetlen szurkolókkal. Amikor ellenfélként visszatértem és gólt szereztem, az egész stadion tapsolt – elevenítette fel a liverpooli emlékeket.