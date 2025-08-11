Robbie Keane-nek Gruber formájáról David Beckham jutott az eszébe

Kedd este (20.15, tv: M4 Sport) a Ferencváros hazai pályán harcolhatja ki a Bajnokok Ligája selejtezőjének playoffját. A magyar bajnok egy hete 0-0-s döntetlent játszott a bolgár Ludogorec otthonában, noha az első félidőben szinte csak az FTC-nek voltak helyzetei. A hétvégén a Ferencváros Nyíregyházán hangolt győzelemmel , míg a razgradi együttes is idegenben hozta a kötelezőt. Robbie Keane mellett a bolgárok vezetőedzője is felforgatott kezdőt küldött a pályára a bajnokságban, így a legjobbjaikat a Groupama Arénában sorra kerülő BL-meccsre tartalékolja mindkét fél.

A Robbie Keane vezette FTC felforgatott kezdője is hozta a kötelezőt a BL-meccs előtt a bajnokságban Fotó: fradi.hu

Robbie Keane nem foglalkozik a halasztásokkal

Hétfőn a Fradi edzője, Robbie Keane a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a szombati mérkőzés után kevés idejük volt felkészülni.

– Nem volt téma az öltözőben, hogy a hétvégi, Nyíregyháza elleni mérkőzést elhalasszuk. De ezzel én nem is foglalkozok, nem én hozom a szabályokat, ha kell, akkor játszunk. Kevés időnk van ugyanakkor felkészülni a Ludogorec ellen, akik hétvégén nem játszottak, azoknak edzés volt, a többiek természetesen pihentek vasárnap.

Még májusban, az elveszített Magyar Kupa-döntő után nyilatkozta azt Kubatov Gábor, hogy a következő idényben akár két csapatot is felállíthatnak, egyet a bajnokságban, egyet a nemzetközi kupaporondon. Nos, a nyári érkezők után a zöld-fehérek kerete van olyan mély, hogy az NB I és a BL-selejtező között kilenc helyen is változtathat a vezetőedző.

Az előző évben nem volt meg az a luxus, hogy ennyit cseréljek, idén ez máshogy van, aminek nagyon örülök. 20 játékosunk van, akik nemzetközi és hazai szinten is bevethetőek. Tudunk pihentetni most játékosokat, az előző idényben például Stefan Gartenmann-nak a térde fájt, de így is játszania kellett – idén ez már nem így van.

Remek formában Gruber Zsombor, de hogy jön ide David Beckham?

Idén a Fradi egyik legjobbja idáig az NB I-ben Gruber Zsombor, aki az előző idényt az MTK-nál töltötte kölcsönben. A 20 éves játékos a Kazincbarcika ellen két gólpasszt és egy gólt jegyzett, majd a Nyíregyháza ellen duplázott.