Robbie Keane-nek Gruber formájáról David Beckham jutott az eszébe

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője és Szalai Gábor, a zöld-fehérek hátvédje vett részt az FTC–Ludogorec Bajnokok Ligája-selejtező előtti sajtótájékoztatón Budapesten. Robbie Keane-t Gruber Zsomborról és a halasztásokról kérdezték, míg Szalai elmondta, egy dologban már biztosan jobbak, mint az előző idényben. A BL-selejtező kedden 20.15-kor kezdődik, a győztes már csak egy párharcra lesz a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától.

Perlai Bálint
2025. 08. 11. 14:53
Gruber Zsombor is téma volt Robbie Keane-nél a sajtótájékoztatón
Gruber Zsombor is téma volt Robbie Keane-nél a sajtótájékoztatón Fotó: Polyák Attila
Kedd este (20.15, tv: M4 Sport) a Ferencváros hazai pályán harcolhatja ki a Bajnokok Ligája selejtezőjének playoffját. A magyar bajnok egy hete 0-0-s döntetlent játszott a bolgár Ludogorec otthonában, noha az első félidőben szinte csak az FTC-nek voltak helyzetei. A hétvégén a Ferencváros Nyíregyházán hangolt győzelemmel , míg a razgradi együttes is idegenben hozta a kötelezőt. Robbie Keane mellett a bolgárok vezetőedzője is felforgatott kezdőt küldött a pályára a bajnokságban, így a legjobbjaikat a Groupama Arénában sorra kerülő BL-meccsre tartalékolja mindkét fél. 

A Robbie Keane vezette FTC felforgatott kezdője is hozta a kötelezőt a BL-meccs előtt a bajnokságban
A Robbie Keane vezette FTC felforgatott kezdője is hozta a kötelezőt a BL-meccs előtt a bajnokságban  Fotó: fradi.hu

Robbie Keane nem foglalkozik a halasztásokkal

Hétfőn a Fradi edzője, Robbie Keane a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a szombati mérkőzés után kevés idejük volt felkészülni. 

– Nem volt téma az öltözőben, hogy a hétvégi, Nyíregyháza elleni mérkőzést elhalasszuk. De ezzel én nem is foglalkozok, nem én hozom a szabályokat, ha kell, akkor játszunk. Kevés időnk van ugyanakkor felkészülni a Ludogorec ellen, akik hétvégén nem játszottak, azoknak edzés volt, a többiek természetesen pihentek vasárnap.

Még májusban, az elveszített Magyar Kupa-döntő után nyilatkozta azt Kubatov Gábor, hogy a következő idényben akár két csapatot is felállíthatnak, egyet a bajnokságban, egyet a nemzetközi kupaporondon. Nos, a nyári érkezők után a zöld-fehérek kerete van olyan mély, hogy az NB I és a BL-selejtező között kilenc helyen is változtathat a vezetőedző.

Az előző évben nem volt meg az a luxus, hogy ennyit cseréljek, idén ez máshogy van, aminek nagyon örülök. 20 játékosunk van, akik nemzetközi és hazai szinten is bevethetőek. Tudunk pihentetni most játékosokat, az előző idényben például Stefan Gartenmann-nak a térde fájt, de így is játszania kellett – idén ez már nem így van.

Remek formában Gruber Zsombor, de hogy jön ide David Beckham?

Idén a Fradi egyik legjobbja idáig az NB I-ben Gruber Zsombor, aki az előző idényt az MTK-nál töltötte kölcsönben. A 20 éves játékos a Kazincbarcika ellen két gólpasszt és egy gólt jegyzett, majd a Nyíregyháza ellen duplázott.

– Nekem köszönhető, hogy ilyen jó. Na jó, csak viccelek… Komolyra fordítva, az edző dolga, hogy lehetőséget ad a játékosoknak, majd a futballistáknak ezzel élnie kell. Mondható, hogy részben a magyarszabály miatt kapnak ennyi időt, de túlzás lenne azt mondani, hogy csak a szabály miatt ilyen jó Gruber, mindenképpen megadtam volna neki a lehetőséget.

Sokan úgy gondolják, hogy a kölcsönszerződés egy büntetés, de ez nem így van, ez a fejlődésüket szolgálja. Gondoljunk csak David Beckham példájára, amikor a Manchester United egy évre kölcsönadta. Grubernek is jót tett, hogy az előző idényben az MTK-nál focizott, sokkal erősebb lett. 

Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy Gruber az MTK-nál mindössze kilencszer lépett pályára, a hatszáz játékpercet sem érte el az előző évadban.

Zárásként pedig Keane-t a keddi meccs kapcsán arról kérdezték, miben kell fejlődniük a továbbjutás érdekében.

– Úgy gondolom, ha még harapósabbak leszünk a kapu előtt, az még jobb eredményt hozhat. Telt ház és remek hangulat lesz. Pár szurkolótól hallottam, hogy hangosak lesznek és sokat fognak énekelni, kíváncsian várom – mondta Keane, majd hozzátette, a Ludogorec a második félidőben megmutatta, hogy mire is képes valójában, így nem számít egy könnyű visszavágóra.

Robbie Keane bizakodó a Ludogorec elleni BL-visszavágó előtt
Robbie Keane bizakodó a Ludogorec elleni BL-visszavágó előtt   Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztõség

Ebben jobb az idei Fradi, mint a tavalyi

Robbie Keane vezetőedző mellett a Fradi magyar hátvédje, Szalai Gábor is részt vett a sajtótájékoztatón. Szalait arról kérdeztük, hogy miben sikerült fejlődniük az előző párharchoz képest, különösen a védekezésben, hiszen nem kaptak gólt az odavágón, míg két hete az örmény Noah hármat rúgott a Groupama Arénában.

– Szerencsére az előző körhöz képest sikerült orvosolni a védelmi hibákat. Szerintem érződik rajtunk, hogy sok az új játékos nálunk, idő kell, hogy beilleszkedjenek, de hétről hétre jobban fogunk játszani.

Szalai elárulta azt is, miben más az idei Fradi, mint a tavalyi.

Még inkább csapatként tudunk játszani. A mester többször hangoztatta már, hogy küzdjünk egymásért, ne csak magunkért. Úgy érzem, ebben sokat sikerült fejlődnünk.

A párharc győztese az azeri Qarabag és az északmacedón Shkendija összecsapás győztesével találkozik, ha a Fradi a Ludogorecen túljut, akkor hazai pályán kezd a playoffban jövő héten. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

