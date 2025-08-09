Nagyon furcsa tizenegyesek a tartalékos Fradi nyíregyházi bajnokiján + videó

NB IFerencvárosNyíregyháza Spartacus

A labdarúgó NB I 3. fordulójának szombati, Nyíregyháza–FTC mérkőzésén a tartalékosan felálló vendégek 4-1-re győztek. A Fradi már az első félidő hajrájára eldöntötte a három pont sorsát.

2025. 08. 09. 22:10
Az FTC győzött Nyíregyházán (Fotó: facebook.com/fradi.hu)
A Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában 0-0-s döntetlenről várja a bolgár Ludogorec elleni párharc hazai visszavágóját , a keddi összecsapás előtt pedig érthető okokból tartalékosabban állította fel a csapatát Robbie Keane vezetőedző. A Nyíregyháza–FTC találkozón az NB I-ben egypontos szabolcsiak a négypontos fővárosiakat fogadták, de a Bulgáriában látott kezdőből mindössze két játékos maradt – többek között Dibusz Dénes, vagy éppen a frissen kölcsönben igazolt, Keane elmondása szerint combsérüléssel bajlódó Lisztes Krisztián a keretben sem szerepelt.

Erősen tartalékosan érkeztek a vendégek a Nyíregyháza–FTC NB I-es bajnokira
Tartalékosan érkeztek a vendégek a Nyíregyháza–FTC NB I-es bajnokira (Fotó: facebook.com/fradi.hu)

Nyíregyháza–FTC: magabiztos vendéggyőzelem

A „tartalékos" Fradi is bizonyította, hogy győzni érkezett Nyíregyházára, és Gruber Zsombor egyéni akciójával, majd Varga Barnabás üres kapus találatával már az első félidő felénél kétgólos volt a címvédő előnye. 

Sőt, a 33. percben Jonathan Levi szabadrúgásból már 0-3-ra alakította az állást.

A játékrész végén adódott a hazaiak legnagyobb lehetősége, de Gróf Dávid a felsőléc segítségével védett.

A szünet után enyhült az FTC nyomása, ezt pedig ki is használta a Nyíregyháza – igaz, „csak" Bright Edomwonyi büntetőjéből. A tizenegyest azok után ítélte meg videobíró segítségével Csonka Bence játékvezető, hogy Gróf Dávid kirúgása után Ibrahim Cissé figyelmetlenségből kézzel is hozzáért a guruló labdához.

Edomwonyi nem sokkal később aztán érthetetlen és felesleges módon lerántotta ellenfelét (a labda a közelben sem volt), így a saját tizenhatosán belül is összehozott egy büntetőt. Azt Gruber értékesítette, ezzel pedig beállította az 1-4-es végeredményt.

A Fradi a keddi BL-visszavágó után jövő szombaton a Puskás Akadémiát fogadja, míg Szabó István együttese másnap a Debrecenhez látogat.

NB I, 3. FORDULÓ

augusztus 8, péntek
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1-2 (1-1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 1349 néző, Jv.: Hanyecz
Gólszerzők: Harojan (45+1.), illetve Szécsi (19.), Dzsudzsák (65., büntetőből)

augusztus 9., szombat
MTK Budapest–Diósgyőri VTK 5-0 (4-0)
Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3000 néző, Jv.: Káprály
Gólszerzők: Molnár R. (7., 32., 43. – az elsőt és a harmadikat tizenegyesből), Kata (28.), Átrok (79.)

Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC 1-4 (0-3)
Városi Stadion, 8200 néző, Jv.: Csonka
Gólszerzők: Edomwonyi (66., büntetőből), illetve Gruber (12., 74. – a másodikat tizenegyesből), Varga (22.), Levi (33.)

Augusztus 10., vasárnap
17.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (tv: M4 Sport)
17.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia (tv: M4 Sport+)
20.00: Újpest FC–Paksi FC (tv: M4 Sport)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Veér Gyula
idezojelekKapu Tibor

Majoros Péter és a Való Világ

Az elmúlt hetekben két személlyel foglalkozott a legtöbbet a média, Kapu Tiborral és Majoros Péterrel, alias Majkával.

