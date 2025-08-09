Nagyon furcsa tizenegyesek a tartalékos Fradi nyíregyházi bajnokiján + videó

A Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában 0-0-s döntetlenről várja a bolgár Ludogorec elleni párharc hazai visszavágóját , a keddi összecsapás előtt pedig érthető okokból tartalékosabban állította fel a csapatát Robbie Keane vezetőedző. A Nyíregyháza–FTC találkozón az NB I-ben egypontos szabolcsiak a négypontos fővárosiakat fogadták, de a Bulgáriában látott kezdőből mindössze két játékos maradt – többek között Dibusz Dénes, vagy éppen a frissen kölcsönben igazolt, Keane elmondása szerint combsérüléssel bajlódó Lisztes Krisztián a keretben sem szerepelt.

Tartalékosan érkeztek a vendégek a Nyíregyháza–FTC NB I-es bajnokira (Fotó: facebook.com/fradi.hu)

Nyíregyháza–FTC: magabiztos vendéggyőzelem

A „tartalékos" Fradi is bizonyította, hogy győzni érkezett Nyíregyházára, és Gruber Zsombor egyéni akciójával, majd Varga Barnabás üres kapus találatával már az első félidő felénél kétgólos volt a címvédő előnye.

Sőt, a 33. percben Jonathan Levi szabadrúgásból már 0-3-ra alakította az állást.

A játékrész végén adódott a hazaiak legnagyobb lehetősége, de Gróf Dávid a felsőléc segítségével védett.

A szünet után enyhült az FTC nyomása, ezt pedig ki is használta a Nyíregyháza – igaz, „csak" Bright Edomwonyi büntetőjéből. A tizenegyest azok után ítélte meg videobíró segítségével Csonka Bence játékvezető, hogy Gróf Dávid kirúgása után Ibrahim Cissé figyelmetlenségből kézzel is hozzáért a guruló labdához.

Edomwonyi nem sokkal később aztán érthetetlen és felesleges módon lerántotta ellenfelét (a labda a közelben sem volt), így a saját tizenhatosán belül is összehozott egy büntetőt. Azt Gruber értékesítette, ezzel pedig beállította az 1-4-es végeredményt.

A Fradi a keddi BL-visszavágó után jövő szombaton a Puskás Akadémiát fogadja, míg Szabó István együttese másnap a Debrecenhez látogat.