Magyarországon találkozhat Trump és Putyin?

FerencvárosFradiEintracht FrankfurtLisztes KrisztiánFTC

Eldőlt Lisztes Krisztián sorsa, óriási bejelentést tett a Fradi

Amint azt a klubelnök korábbi Facebook-posztja alapján már sejteni lehetett, visszatért a Fradihoz a tavaly nyár óta az Eintracht Frankfurt keretéhez tartozó Lisztes Krisztián, akit nevelőklubja kölcsönbe szerzett meg. A hírt Kubatov Gábor és az FTC hivatalos honlapja egyszerre közölte pénteken.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 12:01
Lisztes Krisztián ismét a Ferencváros mezében onthatja a gólokat Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a Fradi kölcsönveheti a tavaly nyáron eladott Lisztes Krisztiánt. A húszéves játékos visszatérését előrevetítette Kubatov Gábor bejegyzése a közösségi médiában, a klubelnök nagy visszatérésről pénteki írt posztjában.

Lisztes Krisztián a magyarszabály betartásban is segítségére lehet a Fradinak
Lisztes Krisztián a magyarszabály betartásban is segítségére lehet a Fradinak (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztõség)

A hivatalos bejelentés végül 13 óra után megtörtént, Kubatov és a fradi.hu egyszerre számolt be ifjabb Lisztes Krisztián hazatéréséről.

 

A Fradinál lendülhet formába

Lisztes Krisztián tavaly nyáron éppen a Ferencvárostól igazolt a német élvonalban szereplő Eintracht Frankfurthoz, ott azonban a fiatal labdarúgó még egyszer sem került be az első csapat keretébe, és ugyan júliusban elutazott az amerikai edzőtáborba, egyik felkészülési találkozón sem számított rá Dino Toppmöller vezetőedző.

Robbie Keane együttesét Lisztes az NB I-ben bevezetett magyarszabály betartásában is segítheti, ugyanis 21 évnél fiatalabb magyarként egyszerre két feltételt teljesít, ha játszik.

 

