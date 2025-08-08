Szexviccet sütött el az ukrán elnök a Paks kiütése után az öltözőben + videó

Hideg zuhany a javából: a Paks 3-0-ra kikapott az ukrán Polisszja Zsitomir csapatától a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén, csütörtök este a szlovákiai Eperjesen. A találkozó gólszerzői Andrijevszkij (41.), Beszkorovajnij (45+1.) és Lednev (58.) voltak. A párharc visszavágóját jövő csütörtökön 19 órától rendezik Pakson. A továbbjutóra az olasz ACF Fiorentina vár a selejtező negyedik körében, amelynek tétje a főtáblára kerülés. Sajnos az ukránok fél szemmel már az olaszokat nézhetik…

A Paks nem bírt a Polisszja Zsitomir csapatával Forrás: Facebook/ФК Полісся/Житомир

A Zsitomir elnöke, Gennagyij Butkevics a Paks kárára viccelődhetett

A párharcot felvezető írásunkban kitértünk arra, hogy a humor része a Polisszja napjainak.

– A klubelnök minden győzelem után bejön az öltözőbe, és mond egy viccet. Ez már hagyomány – árulta el a Paks riválisának egyik legjobb futballistája, Olekszandr Nazarenko múlt vasárnap, amikor a zsitomiri csapat a Karpaty Lviv elleni 2-0-s győzelemmel kezdte az ukrán Premier League 2025/26-os kiírását.

Polissya owner Hennadiy Butkevych with the 🇺🇦 tracksuit swag pic.twitter.com/mo7C5aqLHY — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 26, 2025

Azt nem tudjuk, hogy akkor milyen viccet mesélt, de a csütörtök éjjeli anekdotája nyilvánosságra került. Videón láthatjuk, hogy a milliáros üzletember Gennagyij Butkevics bemegy az öltözőbe, minden játékosnak gratulál, majd közkívánatra jön a poén, ami egy szexuális tartalmú vicc. Az ebben szereplő Szofija Lvovna a mi Mórickánk ukrán megfelelője, az ukrán viccek szarkasztikus női szereplője:

„Szofija Lvovna csak annyit mondott: ez lenne minden? És erre a szexuális zaklatója nagyon elvörösödött” – mondta Butkevics, a Zsitomir játékosai pedig udvariasan nevettek és tapsoltak.

Mindez ITT tekinthető meg.