Magyarországon találkozhat Trump és Putyin?

Gennagyij ButkevicsKonferencialigaBognár GyörgyPolisszja ZsitomirPaks

Szexviccet sütött el az ukrán elnök a Paks kiütése után az öltözőben + videó

Csütörtökön a Paks súlyos, 3-0-s vereséget szenvedett az ukrán Polisszja Zsitomir ellen a labdarúgó Konferencialiga selejtezőjében, így Bognár György együttesének kevés esélye maradt a továbbjutásra. A Polisszja Zsitomir elnöke, Gennagyij Butkevics csapata minden győzelme után bemegy az öltözőbe, és ott elmesél egy viccet. Most a Paks kárára tehette meg…

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 11:45
Gennagyij Butkevics ukrán nemeti színekben, az elnök szeret a csapat közelében lenni
Hideg zuhany a javából: a Paks 3-0-ra kikapott az ukrán Polisszja Zsitomir csapatától a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén, csütörtök este a szlovákiai Eperjesen. A találkozó gólszerzői Andrijevszkij (41.), Beszkorovajnij (45+1.) és Lednev (58.) voltak. A párharc visszavágóját jövő csütörtökön 19 órától rendezik Pakson. A továbbjutóra az olasz ACF Fiorentina vár a selejtező negyedik körében, amelynek tétje a főtáblára kerülés. Sajnos az ukránok fél szemmel már az olaszokat nézhetik…

A Paks nem bírt a Polisszja Zsitomir csapatával
A Paks nem bírt a Polisszja Zsitomir csapatával Forrás: Facebook/ФК Полісся/Житомир 

A Zsitomir elnöke, Gennagyij Butkevics a Paks kárára viccelődhetett

A párharcot felvezető írásunkban kitértünk arra, hogy a humor része a Polisszja napjainak.

– A klubelnök minden győzelem után bejön az öltözőbe, és mond egy viccet. Ez már hagyomány – árulta el a Paks riválisának egyik legjobb futballistája, Olekszandr Nazarenko múlt vasárnap, amikor a zsitomiri csapat a Karpaty Lviv elleni 2-0-s győzelemmel kezdte az ukrán Premier League 2025/26-os kiírását.

Azt nem tudjuk, hogy akkor milyen viccet mesélt, de a csütörtök éjjeli anekdotája nyilvánosságra került. Videón láthatjuk, hogy a milliáros üzletember Gennagyij Butkevics bemegy az öltözőbe, minden játékosnak gratulál, majd közkívánatra jön a poén, ami egy szexuális tartalmú vicc. Az ebben szereplő Szofija Lvovna a mi Mórickánk ukrán megfelelője, az ukrán viccek szarkasztikus női szereplője:

„Szofija Lvovna csak annyit mondott: ez lenne minden? És erre a szexuális zaklatója nagyon elvörösödött” – mondta Butkevics, a Zsitomir játékosai pedig udvariasan nevettek és tapsoltak. 

Mindez ITT tekinthető meg.

A találkozó összefoglalója:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

