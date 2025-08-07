A Paks sokkal rosszabbul járt, mint az andorrai csapat, a VAR is lecsapott

A Magyar Kupa-győztes Paks az Európa-liga selejtezőjében kezdte 2025/26-os nemzetközi szereplését, ám ott elveszítette a kolozsvári CFR elleni párharcot, így átkerült a Konferencialigába. A harmadik számú európai sorozatban Bognár György együttese aztán búcsúztatta a szlovén Maribort, így jutott a Kl-selejtező harmadik körébe, ahol a Polisszja Zsitomir jutott ellenfélül. Az ukrán csapat egy nemzetközi párharcot vívott eddig az idényben, az andorrai FC Santa Coloma ellen 5-3-as összesítéssel megnyert volt a klub történetének első sikeres UEFA-sorozatban vívott párharca.

Jövő héten a Paks hazai közönség előtt próbál csodát tenni a Polisszja Zsitomir elleni Konferencialiga-selejtezős párharcban (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Bognár György szoros párharcra számított, s az első félidő nagy része valóban kiegyenlített játékot hozott, bár a nagyobb védéseket Kovácsik Ádámnak, a Paks kapusának kellett bemutatnia.

Kl: a Paks elrontotta az első félidő végét

A magyar csapat letámadása kétélű fegyvernek bizonyult. Bár többször sikerült a Polisszja hátsó alakzatát megzavarva már az ellenfél térfelén labdát szerezni, ezekből nem tudott nagy helyzeteket kialakítani Bognár György csapata.

Amikor viszont a Polisszja belőtte a magasan helyezkedő paksi védőhármas mögé a labdát, abban rendre volt veszély, s a 41. percben ilyen helyzetből született az első gól is: Kinyik Ákos nem tudott szögletre menteni, a második hullámban érkező Andrijevszkij pedig a kapuba lőtt.