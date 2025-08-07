KonferencialigaPaksi FCBognár György

A Paks sokkal rosszabbul járt, mint az andorrai csapat, a VAR is lecsapott

A Magyar Kupa-győztes Paks a Konferencialiga harmadik selejtezőkörében az ukrán Polisszja Zsitomir ellen lépett pályára. Bognár György csapata idegenben, de természetesen nem a háború sújtotta Ukrajnában kezdte a párharcot, a Paks és a Polisszja Eperjesen csapott össze. Az első félidő utolsó perceiben két gólt is kapott a magyar csapat, amely végül 3-0-ra kapott ki, s a kiesés szélére sodródott.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 21:57
Bognár György nem lehet boldog, a Paks simán kikapott a Polisszja Zsitomir ellen, a Konferencialiga-selejtezős párharc első meccsén Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Kupa-győztes Paks az Európa-liga selejtezőjében kezdte 2025/26-os nemzetközi szereplését, ám ott elveszítette a kolozsvári CFR elleni párharcot, így átkerült a Konferencialigába. A harmadik számú európai sorozatban Bognár György együttese aztán búcsúztatta a szlovén Maribort, így jutott a Kl-selejtező harmadik körébe, ahol a Polisszja Zsitomir jutott ellenfélül. Az ukrán csapat egy nemzetközi párharcot vívott eddig az idényben, az andorrai FC Santa Coloma ellen 5-3-as összesítéssel megnyert volt a klub történetének első sikeres UEFA-sorozatban vívott párharca.

Jövő héten a Paks hazai közönség előtt próbál csodát tenni a Polisszja Zsitomir elleni Konferencialiga-selejtezős párharcban
Jövő héten a Paks hazai közönség előtt próbál csodát tenni a Polisszja Zsitomir elleni Konferencialiga-selejtezős párharcban (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Bognár György szoros párharcra számított, s az első félidő nagy része valóban kiegyenlített játékot hozott, bár a nagyobb védéseket Kovácsik Ádámnak, a Paks kapusának kellett bemutatnia.

Kl: a Paks elrontotta az első félidő végét

A magyar csapat letámadása kétélű fegyvernek bizonyult. Bár többször sikerült a Polisszja hátsó alakzatát megzavarva már az ellenfél térfelén labdát szerezni, ezekből nem tudott nagy helyzeteket kialakítani Bognár György csapata.

Amikor viszont a Polisszja belőtte a magasan helyezkedő paksi védőhármas mögé a labdát, abban rendre volt veszély, s a 41. percben ilyen helyzetből született az első gól is: Kinyik Ákos nem tudott szögletre menteni, a második hullámban érkező Andrijevszkij pedig a kapuba lőtt.

S ezzel még nem fejezte be a játékrészre a zsitomiri csapat: már a félidő ráadásában, szabadrúgás után Beszkorovajnyij fejelhetett üresen Kovácsik kapujába.

Vécsei betalált, de a VAR közbeszólt

Bognár György a szünetben kettőt is cserélt, próbált is lendületesen kezdeni a második félidőben a Paks, de hamarosan újabb gólt kapott, s ekkor már kezdett nagyon távolinak tűnni a Fiorentina elleni párharc lehetősége.

A folytatásban többször Kovácsik megmentette a Paksot az újabb bekapott góltól, támadásban viszont semmi sem jött össze. Még amikor a CFR ellen párharc tragikus hőse, Vécsei Bálint a kapuba talált, a VAR-vizsgálat után abból sem lett érvényes gól, mert a játékvezető úgy látta, hogy Osváth szabálytalan labdaszerzésével indult az akció.

Volt még egy VAR-vizsgálat, annál az ukránok jártak rosszul: Mihajlicsenko sárga lapja pirossá változott.

Két hete Eperjesen az andorrai Santa Coloma nyerni tudott a Polisszja ellen, a Paks sokkal rosszabbul járt, a 3-0-s vereség nem sok jóval kecsegtet.

A Konferencialiga másik magyar csapata, a győri ETO is kikapott csütörtökön, de a Paksnál kisebb hátrányt kellene ledolgoznia a jövő heti, hazai visszavágón.

Konferencialiga, selejtező, 3. forduló, 1. meccs

Polisszja Zsitomir–Paks 3-0 (2-0), Eperjes, jv.: Östling (svéd).
Gólszerzők: Andrijevszkij (41.), Beszkorovajnyij (45+1.), Lednyev (58.). Kiállítva: Mihajlicsenko (Polisszja, 90+2.)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekSzamos Miklós

Hogyan írjunk újságot?

Alább ismertetjük a HVG aljadék-képzőjének szorgalmi feladatát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu