Vécsei Bálint döbbenetes vallomása a kihagyott 11-esről: Előre megálmodtam…

A kolozsvári mérkőzés 65. percében 1-0-s állásnál jutott büntetőhöz a Paks, miután Dokovic, a hazaiak játékosa fejen rúgta Papp Kristófot. Vécsei Bálint vállalta a 11-est, ami érthető volt, hiszen a Ferencváros elleni Magyar Kupa döntőben ő zárta le a paksi győzelemmel végződött büntetőpárbajt.

Vécsei Bálint másodszor is vállalta a 11-est a CFR-Paks Európa-liga-selejtező visszavágón Fotó: Mirkó István

A válogatott középpályás Kolozsváron kétszer is elhibázta ugyanazt a büntetőt, ami szokatlan és ritka a labdarúgásban.

Vécsei Bálint nem futamodott meg

Vécsei először középre rúgta a labdát, Hindrich Ottó, a CFR kapusa ugyan elvetődött, de a lábában mégis elakadt a labda. Mivel a kolozsvári játékosok a lövés előtt a 16-oson belülre futottak, a ciprusi játékvezető úgy döntött, a Paks megismélheti a 11-est. Noha a szabályok lehetőséget biztosítanak új rúgó választására, másodszorra is Vécsei Bálint vállalkozott a lövésre. Ekkor mellé rúgta a labdát.

Ne köntörfalazzunk, kínos eset. Bognár György is kimondta, bizony nagy hiba. Hozzátéve, tökös dolog, hogy Vécsei másodszor is odaállt a labda mögé. Hozzátehetjük, az is bátorságra vall, hogy a középpályás a történtek dacára a meccs után exkluzív interjút adott a Magyar Nemzetnek.

A társak is vigasztalták Vécsei Bálintot, Bognár György is megértően értékelte az esetet Fotó: Mirkó István

„Éreztem, hogy lesz egy ilyen szituáció”

– Nehéz így utána, hogy kimaradt – kezdett bele Vécsei Bálint.

Tegnap este megálmodtam, hogy lesz egy ilyen szituáció és be fogom rúgni. Ezért is voltam magabiztos. Nagyon rosszul érintett, hogy kimaradt. Vissza tudtunk volna jönni a meccsbe.

A játékos hozzátette, hogy a csapattársak nem bántották, ellenkezőleg, vigasztalták a találkozó után.

Vécsei Bálint teljes nyilatkozata: