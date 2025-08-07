Szilassy ZoltánRusty KupaGyergyói Hoki Klubjégkorong

Gyergyóremetén avatják a Kárpát-medence legkorszerűbb jégcsarnokát

Új név kerül fel a jégkorongtérképre, és nem is akárhogyan. A Gyergyói Hoki Klub új otthona, a Remete Ice Aréna augusztus végén nemcsak egy jégcsarnokként, hanem egy új korszak kapujaként nyílik meg. A megnyitóhoz méltó esemény is dukál: a Rusty Kupa nemzetközi tornával indul a hokiszezon, ahol a házigazda GYHK mellett Magyarország válogatottja, a Hydro Fehérvár AV19 és a lengyel Cracovia Kraków is jégre lép.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 16:02
Belülről így néz ki az új csarnok
Belülről így néz ki az új csarnok Fotó: gyergyoihoki.ro
A jégcsarnok, amely minőségében és felszereltségében egyedülálló a Kárpát-medencében, 2200 ülőhellyel, korszerű kiszolgálóterekkel és teljesen privát beruházásban épült sportkomplexummal (konditeremmel, lövőpaddal, fejlesztőeszközökkel) várja a sportolókat és szurkolókat. Egyetlen cél lebegett a tervezők és megvalósítók előtt: olyan szintet teremteni, amely méltó a jégen zajló sporthoz – és azon túl is.

A Gyergyói Hoki Klub új otthon
A Gyergyói Hoki Klub új otthona  Fotó: gyegyoihoki.ro

A sportigazgató szerint a több utazás ellenére is megéri elmenni a csarnokba

Szilassy Zoltán, a GYHK sportigazgatója a helyszínváltást nemcsak technikai, hanem szimbolikus fordulópontnak tekinti. A Rusty Kupára olyan ellenfeleket hívtak meg, akik kiemelkedő minőséget képviselnek. „Gyergyóban először játszik Magyarország válogatottja – ez egyszerre érzelmi és szakmai rangot ad a tornának. A Fehérvár az egyik legprofibb klub a térségben, a Krakkó pedig évek óta Bajnokok Ligája-résztvevő.”

A sportigazgató szerint a változás áldozatokat is kíván a szurkolóktól, hiszen mostantól Gyergyószentmiklósról utazni kell, de: „Megéri! A sportélmény, amit itt kapunk, világszínvonalú.” Hozzátette: „Bízom benne, hogy nemcsak a Rusty Kupán, hanem egész szezonban telt ház lesz.”

A jégkorong azonban Székelyföldön sosem csupán sport. A térség szívdobbanása, nemzeti identitás, közösségi ügy. Szilassy Zoltán – aki edzőként és sportigazgatóként is Erste Liga-győzelemre vezette a klubot – pontosan ezt az örökséget viszi tovább stratégiai gondolkodásával. A csapatépítés, utánpótlás-fejlesztés, infrastruktúra bővítése mögött mindig ugyanaz az értékrend húzódik: a székelység, a nemzeti közösség és a jégkorong egysége.

„A jég itt többet jelent. Ez közös nyelv, közös jövő” – vallja Szilassy, aki nem trófeákat gyűjt, hanem örökséget épít. És most már új otthonban.

Rusty Kupa program:
Augusztus 30.

  • 17:00 GYHK – Magyarország
  • 20:00 Hydro Fehérvár AV19 – Cracovia Kraków

Augusztus 31.

  • 15:30 kisdöntő
  • 19:00 döntő

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

