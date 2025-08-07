Gyergyóremetén avatják a Kárpát-medence legkorszerűbb jégcsarnokát

A jégcsarnok, amely minőségében és felszereltségében egyedülálló a Kárpát-medencében, 2200 ülőhellyel, korszerű kiszolgálóterekkel és teljesen privát beruházásban épült sportkomplexummal (konditeremmel, lövőpaddal, fejlesztőeszközökkel) várja a sportolókat és szurkolókat. Egyetlen cél lebegett a tervezők és megvalósítók előtt: olyan szintet teremteni, amely méltó a jégen zajló sporthoz – és azon túl is.

A Gyergyói Hoki Klub új otthona Fotó: gyegyoihoki.ro

A sportigazgató szerint a több utazás ellenére is megéri elmenni a csarnokba

Szilassy Zoltán, a GYHK sportigazgatója a helyszínváltást nemcsak technikai, hanem szimbolikus fordulópontnak tekinti. A Rusty Kupára olyan ellenfeleket hívtak meg, akik kiemelkedő minőséget képviselnek. „Gyergyóban először játszik Magyarország válogatottja – ez egyszerre érzelmi és szakmai rangot ad a tornának. A Fehérvár az egyik legprofibb klub a térségben, a Krakkó pedig évek óta Bajnokok Ligája-résztvevő.”

A sportigazgató szerint a változás áldozatokat is kíván a szurkolóktól, hiszen mostantól Gyergyószentmiklósról utazni kell, de: „Megéri! A sportélmény, amit itt kapunk, világszínvonalú.” Hozzátette: „Bízom benne, hogy nemcsak a Rusty Kupán, hanem egész szezonban telt ház lesz.”

A jégkorong azonban Székelyföldön sosem csupán sport. A térség szívdobbanása, nemzeti identitás, közösségi ügy. Szilassy Zoltán – aki edzőként és sportigazgatóként is Erste Liga-győzelemre vezette a klubot – pontosan ezt az örökséget viszi tovább stratégiai gondolkodásával. A csapatépítés, utánpótlás-fejlesztés, infrastruktúra bővítése mögött mindig ugyanaz az értékrend húzódik: a székelység, a nemzeti közösség és a jégkorong egysége.

„A jég itt többet jelent. Ez közös nyelv, közös jövő” – vallja Szilassy, aki nem trófeákat gyűjt, hanem örökséget épít. És most már új otthonban.