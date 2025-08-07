görögországmigrációmenedékkérők

Új szintre léphet a migráció elleni küzdelem Görögországban

Görögország drasztikus lépésekre szánta el magát az illegális bevándorlás megfékezése érdekében. A migráció visszaszorítására ideiglenesen felfüggesztették a menedékkérelmek befogadását, amely intézkedés máris érezhető hatással járt.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 08. 07. 22:51
Migránsok várakoznak regisztrációra Lavrió kikötőjében. Forrás: AFP
Jelentősen csökkent a Görögországba érkező illegális bevándorlók száma, mióta a kormány a migráció megfékezésére szigorú intézkedéseket vezetett be. Július 9-től három hónapos időtartamra felfüggesztették az Észak-Afrikából érkező migránsok menedékkérelmeinek befogadását, az újonnan érkezőket pedig őrizetbe veszik és visszatoloncolják.

A migráció csökkenését Thánosz Plevrísz miniszter a görög kormány szigorú lépéseinek tudja be, köztük a menedékkérelmek felfüggesztésének.
Fotó: AFP

Thánosz Plevrísz bevándorlási és menekültügyi miniszter az ERT hírtelevíziónak elmondta: az elmúlt négy hétben Krétára kevesebb mint 900 migráns érkezett, miközben csak július első hetében 2642 személyt regisztráltak a földközi-tengeri szigeten. 

Hatással volt a világos üzenet, hogy Görögország három hónapig nem fog menedékkérelmeket befogadni és őrizetbe veszik a migránsokat

– fogalmazott a tárcavezető.

A migráció kezelésének új iránya

Plevrísz hangsúlyozta, hogy az Európai Unió immár elérte a befogadóképessége határát. 

Európa elérte befogadó képességét

– mondta, majd hozzátette: 

Minden európai ország megértette, hogy nem lehetséges nyitva tartani a határokat.

A miniszter egy újabb törvényjavaslatról is beszélt, amely a határsértők akár két évig terjedő börtönbüntetését is lehetővé tenné. Visszaeső elkövetők esetében ez az időtartam öt évre is nőhet. A jogszabályt várhatóan szeptember elejéig fogadja el a görög parlament. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága „komoly aggodalmát” fejezte ki a görög kormány elrettentésre épülő intézkedései kapcsán.

Borítókép: Migránsok várakoznak regisztrációra Lavrió kikötőjében (Fotó: AFP)

