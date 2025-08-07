Jelentősen csökkent a Görögországba érkező illegális bevándorlók száma, mióta a kormány a migráció megfékezésére szigorú intézkedéseket vezetett be. Július 9-től három hónapos időtartamra felfüggesztették az Észak-Afrikából érkező migránsok menedékkérelmeinek befogadását, az újonnan érkezőket pedig őrizetbe veszik és visszatoloncolják.
Új szintre léphet a migráció elleni küzdelem Görögországban
Görögország drasztikus lépésekre szánta el magát az illegális bevándorlás megfékezése érdekében. A migráció visszaszorítására ideiglenesen felfüggesztették a menedékkérelmek befogadását, amely intézkedés máris érezhető hatással járt.
Thánosz Plevrísz bevándorlási és menekültügyi miniszter az ERT hírtelevíziónak elmondta: az elmúlt négy hétben Krétára kevesebb mint 900 migráns érkezett, miközben csak július első hetében 2642 személyt regisztráltak a földközi-tengeri szigeten.
Hatással volt a világos üzenet, hogy Görögország három hónapig nem fog menedékkérelmeket befogadni és őrizetbe veszik a migránsokat
– fogalmazott a tárcavezető.
További Külföld híreink
A migráció kezelésének új iránya
Plevrísz hangsúlyozta, hogy az Európai Unió immár elérte a befogadóképessége határát.
Európa elérte befogadó képességét
– mondta, majd hozzátette:
Minden európai ország megértette, hogy nem lehetséges nyitva tartani a határokat.
A miniszter egy újabb törvényjavaslatról is beszélt, amely a határsértők akár két évig terjedő börtönbüntetését is lehetővé tenné. Visszaeső elkövetők esetében ez az időtartam öt évre is nőhet. A jogszabályt várhatóan szeptember elejéig fogadja el a görög parlament. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága „komoly aggodalmát” fejezte ki a görög kormány elrettentésre épülő intézkedései kapcsán.
További Külföld híreink
Borítókép: Migránsok várakoznak regisztrációra Lavrió kikötőjében (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zaharova erkölcstelennek nevezte Zelenszkij lépését
A külügyi szóvivő szerint botrányos, hogy Ukrajna nem veszi át a foglyokat.
Az ukránok már Japánban keresik a támogatást
Kínára már nem számít Zelenszkij
A Meloni-kormány megbuktatására tesznek kísérletet az olasz ügyészségek
Meloni szerint politikai támadás zajlik a kormánya ellen.
Fellázadt Európa Brüsszel migrációs terve ellen
A migrációból egyre kevesebben kérnek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zaharova erkölcstelennek nevezte Zelenszkij lépését
A külügyi szóvivő szerint botrányos, hogy Ukrajna nem veszi át a foglyokat.
Az ukránok már Japánban keresik a támogatást
Kínára már nem számít Zelenszkij
A Meloni-kormány megbuktatására tesznek kísérletet az olasz ügyészségek
Meloni szerint politikai támadás zajlik a kormánya ellen.
Fellázadt Európa Brüsszel migrációs terve ellen
A migrációból egyre kevesebben kérnek.