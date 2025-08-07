Új szintre léphet a migráció elleni küzdelem Görögországban

A migráció kezelésének új iránya

Plevrísz hangsúlyozta, hogy az Európai Unió immár elérte a befogadóképessége határát.

Európa elérte befogadó képességét

– mondta, majd hozzátette:

Minden európai ország megértette, hogy nem lehetséges nyitva tartani a határokat.

A miniszter egy újabb törvényjavaslatról is beszélt, amely a határsértők akár két évig terjedő börtönbüntetését is lehetővé tenné. Visszaeső elkövetők esetében ez az időtartam öt évre is nőhet. A jogszabályt várhatóan szeptember elejéig fogadja el a görög parlament. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága „komoly aggodalmát” fejezte ki a görög kormány elrettentésre épülő intézkedései kapcsán.