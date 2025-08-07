MeloniOlaszországpolitikai támadás

A Meloni-kormány megbuktatására tesznek kísérletet az olasz ügyészségek

Egyre feszültebb a viszony az olasz kormány és az igazságszolgáltatás között, újra a Meloni-kabinetet támadják olasz ügyészek. A kormány három tagja ellen folytatódik a bírósági kivizsgálás. A vád szerint egy nemzetközi körözés alatt álló líbiai hadnagyot szállítottak vissza Tripoliba. Giorgia Meloni szerint az igazságügyi reform miatt próbálják meg megbuktatni az ügyészek a kormányt.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 08. 07. 21:40
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Forrás: AFP
Egyre több területen támadják az ügyészségek a Giorgia Meloni vezette kabinetet. Korábban Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes állt a bírósági kálvária középpontjában, az év elején pedig a kormány kulcsfontosságú tagjai, sőt maga a miniszterelnök is ügyészségi vizsgálat alá került.

Giorgia Meloni szerint az olasz ügyészség az igazságügyi reform miatt akarja megbuktatni kormányát.
Fotó: AFP
Fotó: AFP

A legfrissebb híradások szerint Giorgia Meloni nem vonható felelősségre, mivel nem rendelkezett megfelelő információkkal az ügyről. Ezzel szemben Matteo Piantedosi belügyminiszter, Guido Crosetto védelmi miniszter és Alfredo Mantovano, a titkosszolgálatokért felelős államtitkár ellen továbbra is folytatódik a vizsgálat.

Az érintett minisztereknek azért kell bíróság elé állniuk, mert egy emberiség elleni bűncselekmények miatt körözött líbiai tábornokot, Nadzsim Oszama Almasri Habisht elfogása után visszaszállították hazájába. 

A gyilkossággal, kínzással és nemi erőszakkal vádolt Almasrit az olasz titkosszolgálatok gépén szállították vissza Tripoliba. A három kormánytag ellen bűnsegédlet, felbujtás és hűtlen kezelés miatt indult eljárás.

Politikai támadás a Meloni-kormány ellen?

Giorgia Meloni a Tg5 csatornának adott interjúban kijelentette, hogy az ügyészségek bosszút állnak a kormány igazságügyi reformja miatt. Véleménye szerint a hatóságok célja, hogy megakadályozzák az illegális bevándorlás megállítására tett kormányzati lépéseket.

A miniszterelnök szürreálisnak nevezte az Almasri-ügyet, hiszen – mint mondta – a bíróság elé állított miniszterek csupán az ország biztonságát védték.

Még inkább abszurdnak tartja azt, hogy a vádat ellene elutasították, miközben miniszterei ellen folytatni kívánják a vizsgálatot. Ez azt a benyomást kelti, mintha a kormány tagjai a miniszterelnök tudta és beleegyezése nélkül cselekedtek volna.

Meloni hangsúlyozta: az igazságszolgáltatási reform gyors és határozott ütemben halad, és számított arra, hogy ez ellenállást és megtorlást vált majd ki az ügyészségek részéről. 

Úgy véli, pontos forgatókönyvet dolgoztak ki a kormány megbuktatására.

Ki is valójában Nadzsim Oszama Almasri Habish?

Almasri a Rada nevű iszlamista katonai csoport tagja, 2021-től vezette a tripolii Igazságügyi Rendőrség Reform- és Rehabilitációs Intézetét. A repülőteret és a börtönöket ellenőrző milícia vezetőjének, Abdel Raouf Kara hadvezérnek bizalmas embereként kezdte katonai pályafutását. 

Harcolt az ISIS ellen, majd Halifa Haftar zsoldosai ellen is.

Az elmúlt években többször is megfordult Európában, többek között Olaszországban is, mielőtt nemzetközi elfogatóparancsot adtak volna ki ellene. A Nemzetközi Büntetőbíróság 2025. január 18-án hivatalossá tette az elfogatóparancsot. Almasrit emberiség elleni bűncselekményekkel és háborús bűnökkel vádolják: gyilkosságok, szexuális erőszak és kínzások végrehajtásáért tartják felelősnek a tripoli börtönökben, különösen a hírhedt Mitiga létesítményben, ahol több ezer, Európába induló migránst tartanak fogva. A bűncselekményeket 2015-től kezdődően követte el.

Az ügy január 6-án kezdődött, amikor Almasri Tripoliból Londonba repült. 

Hét napot töltött a brit fővárosban, majd január 13-án vonattal utazott Brüsszelbe, onnan pedig autóval Németországba. Január 16-án München közelében egy rutinellenőrzés során megállították, de továbbengedték. Ezután Torinóba utazott, hogy megnézzen egy futballmérkőzést.

Január 18-án, tizenkét nappal utazásának megkezdése után, a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki ellene. 

Másnap az olasz rendőrség letartóztatta és börtönbe zárta. A kormány döntésére január 22-én a torinói börtönből egy olasz állami repülőgéppel visszaszállították Líbiába.

Az ellenzéki pártok szerint az Almasri-ügy nemzetközi botránya annak a jele, hogy a Meloni-kormány „ajándékot” adott Líbiának – a szabadon bocsátással pedig politikai szívességet tett egy olyan országnak, amellyel hosszú ideje igyekszik jó kapcsolatot ápolni. Az együttműködés még a Gentiloni-kormány idején kötött egyetértési megállapodással vette kezdetét.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)

