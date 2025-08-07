A Meloni-kormány megbuktatására tesznek kísérletet az olasz ügyészségek

Egyre több területen támadják az ügyészségek a Giorgia Meloni vezette kabinetet. Korábban Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes állt a bírósági kálvária középpontjában, az év elején pedig a kormány kulcsfontosságú tagjai, sőt maga a miniszterelnök is ügyészségi vizsgálat alá került.

Giorgia Meloni szerint az olasz ügyészség az igazságügyi reform miatt akarja megbuktatni kormányát.

Fotó: AFP

A legfrissebb híradások szerint Giorgia Meloni nem vonható felelősségre, mivel nem rendelkezett megfelelő információkkal az ügyről. Ezzel szemben Matteo Piantedosi belügyminiszter, Guido Crosetto védelmi miniszter és Alfredo Mantovano, a titkosszolgálatokért felelős államtitkár ellen továbbra is folytatódik a vizsgálat.

Az érintett minisztereknek azért kell bíróság elé állniuk, mert egy emberiség elleni bűncselekmények miatt körözött líbiai tábornokot, Nadzsim Oszama Almasri Habisht elfogása után visszaszállították hazájába.

A gyilkossággal, kínzással és nemi erőszakkal vádolt Almasrit az olasz titkosszolgálatok gépén szállították vissza Tripoliba. A három kormánytag ellen bűnsegédlet, felbujtás és hűtlen kezelés miatt indult eljárás.