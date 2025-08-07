Az ukrajnai háború árnyékában ismét előtérbe került a kötelező katonai szolgálat kérdése, amely most már nem csupán nemzeti szinten, hanem Brüsszel szintjén is komoly figyelmet kap. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke személyesen kérte fel Sauli Niinistőt, Finnország korábbi elnökét egy átfogó védelmi jelentés elkészítésére, amely azt vizsgálja, hogyan lehetne megerősíteni az Európai Unió tagállamainak civil és katonai felkészültségét. A jelentés egyik központi eleme a finn „totális védelem” koncepciója, amely teljes hadkötelezettséget irányoz elő – életkortól és nemtől függetlenül. A dokumentumot 2025 márciusában az Európai Parlament közel kétharmados többséggel elfogadta, benne a legvitatottabb pontokkal is, írja az ellenpont.hu.
Brüsszel a kiskorúakat is besorozná
Egyre több európai országban válik újra témává a kötelező katonai szolgálat visszaállítása. Brüsszel a finn „totális védelem” modelljét tartja követendő példának, és már az iskolásokat is célba venné.
Brüsszel a totális védelem útján haladna
A Niinistö-jelentés „legjobb gyakorlatként” nevezi meg a finn védelmi rendszert, amely nemcsak a hadkötelezettséget, hanem a középiskolások és szakiskolások bevonását is szorgalmazza. Janne Kuusela, a finn védelmi minisztérium egyik vezetője szerint a cél az, hogy már a hadköteles kor elérése előtt minden fiatalt – fiúkat és lányokat egyaránt – elérjenek.
Ursula von der Leyen még ennél is tovább ment, amikor azt mondta: „finnebbnek kell lennünk a finneknél”.
A jelentés kiemeli, hogy kilenc EU-tagállamban már ma is van kötelező katonai szolgálat. A dokumentum a sorkötelezettséget nem elszigetelt példaként, hanem más tagországok számára is alkalmazható megoldásként mutatja be. Franciaországban a lakosság kétharmada, Németországban pedig 77 százalék támogatná a visszavezetést.
A német politikai elit is egységesen a hadkötelezettség mellett áll: Friedrich Merz, Olaf Scholz és Frank-Walter Steinmeier is elismerően nyilatkoztak róla.
Bár a hivatalos kommunikáció szerint nincs napirenden közös uniós sorkatonai rendszer, a dokumentumokban megjelenő szóhasználat és a strukturált eszmecserékre való buzdítás mégis egy központosított, koordinált rendszer irányába mutat. A fehér könyv célja a védelemre való lakossági felkészítés fokozása, a „reziliens társadalom” kialakítása – vagyis olyan állampolgároké, akik szükség esetén katonai vagy más védelmi szolgálatra készen állnak. A középiskolások bevonása e koncepció részévé válhat, amennyiben Brüsszel tervei szerint alakulnak a fejlemények.
