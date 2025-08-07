Brüsszel a kiskorúakat is besorozná

Brüsszel a totális védelem útján haladna

A Niinistö-jelentés „legjobb gyakorlatként” nevezi meg a finn védelmi rendszert, amely nemcsak a hadkötelezettséget, hanem a középiskolások és szakiskolások bevonását is szorgalmazza. Janne Kuusela, a finn védelmi minisztérium egyik vezetője szerint a cél az, hogy már a hadköteles kor elérése előtt minden fiatalt – fiúkat és lányokat egyaránt – elérjenek.

Ursula von der Leyen még ennél is tovább ment, amikor azt mondta: „finnebbnek kell lennünk a finneknél”.

A jelentés kiemeli, hogy kilenc EU-tagállamban már ma is van kötelező katonai szolgálat. A dokumentum a sorkötelezettséget nem elszigetelt példaként, hanem más tagországok számára is alkalmazható megoldásként mutatja be. Franciaországban a lakosság kétharmada, Németországban pedig 77 százalék támogatná a visszavezetést.

A német politikai elit is egységesen a hadkötelezettség mellett áll: Friedrich Merz, Olaf Scholz és Frank-Walter Steinmeier is elismerően nyilatkoztak róla.

Bár a hivatalos kommunikáció szerint nincs napirenden közös uniós sorkatonai rendszer, a dokumentumokban megjelenő szóhasználat és a strukturált eszmecserékre való buzdítás mégis egy központosított, koordinált rendszer irányába mutat. A fehér könyv célja a védelemre való lakossági felkészítés fokozása, a „reziliens társadalom” kialakítása – vagyis olyan állampolgároké, akik szükség esetén katonai vagy más védelmi szolgálatra készen állnak. A középiskolások bevonása e koncepció részévé válhat, amennyiben Brüsszel tervei szerint alakulnak a fejlemények.