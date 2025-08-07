TrumptárgyalásDonald Trump Putyin

Trump feltételeket szabott a találkozó előtt

A hírek szerint Donald Trump amerikai elnök feltételeket szabott Vlagyimir Putyinnak. Trump a hírek szerint jelezte, hogy csak akkor találkozik az orosz elnökkel, ha Putyin leül tárgyalni Volodimir Zelenszkijjel is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 18:30
Vlagyimir Putyin és Donald Trump
Vlagyimir Putyin és Donald Trump Forrás: AFP
A New York Post értesülései alapján az elméletben hamarosan létrejövő Trump–Putyin-találkozónak vannak feltételei. A Fehér Ház egyik tisztviselője név nélkül nyilatkozott a lapnak, és arról számolt be, hogy az amerikai elnök milyen feltételeket szabott. 

Zelenszkijvel is találkoznia kell az orosz elnöknek, ha Trumpal akar egy asztalhoz ülni
A Zelenszkijjel való találkozás lehet Trump feltétele
Fotó: ROMAN PILIPEY / AFP/SPUTNIK

A forrás szerint ugyanis csak akkor találkozik Trump az orosz elnökkel, ha az beleegyezik egy Volodimir Zelenszkijjel való találkozóba is. 

Ezt látszik egyébként alátámasztani a tény, hogy a két elnök találkozóját egyelőre csak Moszkva erősítette meg. Washington egyelőre hivatalosan nem ismerte el, hogy tervben lenne egy ilyen találkozó.  Annyi azonban bizonyos, hogy a konfliktus rendezéséhez elengedhetetlen, hogy annak kiváltó okaira is megoldás szülessen. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a felek elkezdenek közeledni egymáshoz. Az eddigi isztambuli tárgyalások során azonban az látszott, hogy távolabb nem is állhatnának egymástól a felek

Nagy kérdés tehát, hogy az elkövetkezendő napokban mit lép majd az Egyesült Államok, valamint hogy sikerül-e Trumpnak egy asztalhoz ültetnie az ukrán és az orosz elnököt. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

