Trump feltételeket szabott a találkozó előtt

A New York Post értesülései alapján az elméletben hamarosan létrejövő Trump–Putyin-találkozónak vannak feltételei. A Fehér Ház egyik tisztviselője név nélkül nyilatkozott a lapnak, és arról számolt be, hogy az amerikai elnök milyen feltételeket szabott.

A Zelenszkijjel való találkozás lehet Trump feltétele

Fotó: ROMAN PILIPEY / AFP/SPUTNIK

A forrás szerint ugyanis csak akkor találkozik Trump az orosz elnökkel, ha az beleegyezik egy Volodimir Zelenszkijjel való találkozóba is.

Ezt látszik egyébként alátámasztani a tény, hogy a két elnök találkozóját egyelőre csak Moszkva erősítette meg. Washington egyelőre hivatalosan nem ismerte el, hogy tervben lenne egy ilyen találkozó. Annyi azonban bizonyos, hogy a konfliktus rendezéséhez elengedhetetlen, hogy annak kiváltó okaira is megoldás szülessen. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a felek elkezdenek közeledni egymáshoz. Az eddigi isztambuli tárgyalások során azonban az látszott, hogy távolabb nem is állhatnának egymástól a felek.

Nagy kérdés tehát, hogy az elkövetkezendő napokban mit lép majd az Egyesült Államok, valamint hogy sikerül-e Trumpnak egy asztalhoz ültetnie az ukrán és az orosz elnököt.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)