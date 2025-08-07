BrüsszelUkrajnaEU-tagság

Zelenszkij uniós terveit elutasítja Magyarország

Ursula von der Leyen bejelentette, hogy egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel Ukrajna uniós csatlakozásáról. A magyar kormány nevében Menczer Tamás egy rövid videóban reagált a fejleményekre, amelyben határozottan elutasította Zelenszkij uniós terveit. A külügyi államtitkár világossá tette: Magyarország nem kér Ukrajnából.

Wiedermann Béla
2025. 08. 07. 19:27
Forrás: AFP
Zelenszkij uniós csatlakozásával kapcsolatban Menczer Tamás egyértelmű üzenetet küldött a Facebook-oldalán. A külügyi államtitkár szerint Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós tagságát, mivel az háborús kockázatot, pénzügyi terheket és társadalmi feszültséget hozna magával.

Nem akarunk háborút, nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék, nem kell az ukrán maffia, nem kell a rossz minőségű ukrán élelmiszer, és nem kellenek az ukrán munkavállalók sem

– sorolta Menczer a videóban. Hozzátette:

Nem!

Borítókép: Zelenszkij terveit elutasítja Magyarország (Fotó: AFP)

