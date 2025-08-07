Zelenszkij uniós terveit elutasítja Magyarország

Zelenszkij uniós csatlakozásával kapcsolatban Menczer Tamás egyértelmű üzenetet küldött a Facebook-oldalán. A külügyi államtitkár szerint Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós tagságát, mivel az háborús kockázatot, pénzügyi terheket és társadalmi feszültséget hozna magával.
Nem akarunk háborút, nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék, nem kell az ukrán maffia, nem kell a rossz minőségű ukrán élelmiszer, és nem kellenek az ukrán munkavállalók sem
– sorolta Menczer a videóban. Hozzátette:
Nem!
Borítókép: Zelenszkij terveit elutasítja Magyarország (Fotó: AFP)