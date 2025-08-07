Zelenszkij döntését erkölcstelennek nevezte Zaharova

A szóvivő egyenesen „szörnyű történetnek” minősítette az ukrán fél viselkedését, hozzátéve: „ez már nem is kettős mérce, hanem teljes erkölcstelenség”. Az orosz álláspont szerint a hadifoglyok ügyében tanúsított hozzáállás súlyos következményekkel járhat az ukrán társadalomra nézve is, különösen akkor, amikor egyre többen próbálnak szabadulni a frontszolgálattól.

Zaharova szerint miközben Zelenszkij újabb törvényekkel szélesíti a besorozható személyek körét – például 60 év felettieket is szolgálatra kötelez –, aközben saját hadifoglyait sem hajlandó átvenni.

A szóvivő ezt az ellentmondást nemcsak képmutatásnak, hanem az emberi méltóság semmibevételének is tartja. A nyilatkozat szerint a kijevi rezsim nemcsak saját katonáit árulja el ezzel a hozzáállással, hanem akadályozza a nemzetközi humanitárius kapcsolatok fenntartását is. A fogolycsere folytatása egyelőre kilátástalan, noha a második szakaszra is készen állt az orosz fél.