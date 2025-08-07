Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova szerint Zelenszkij tudatosan hátráltatja a hadifoglyok átadását, noha ezzel saját katonáinak sorsát nehezíti meg. Mint fogalmazott, a kijevi rezsim a mai napig visszautasítja ezer fogságba esett ukrán katona átvételét, ami miatt megrekedt a fogolycsere második szakasza, és el sem kezdődhetett a harmadik.
Zaharova erkölcstelennek nevezte Zelenszkij lépését
Bírálta Volodimir Zelenszkij legújabb döntését a moszkvai külügyminisztérium hivatalos szóvivője. Zaharova szerint Zelenszkij magatartása nemcsak álságos, hanem kifejezetten erkölcstelen is, ami újabb akadályt gördít a hadifogolycsere folytatása elé.
Zelenszkij döntését erkölcstelennek nevezte Zaharova
A szóvivő egyenesen „szörnyű történetnek” minősítette az ukrán fél viselkedését, hozzátéve: „ez már nem is kettős mérce, hanem teljes erkölcstelenség”. Az orosz álláspont szerint a hadifoglyok ügyében tanúsított hozzáállás súlyos következményekkel járhat az ukrán társadalomra nézve is, különösen akkor, amikor egyre többen próbálnak szabadulni a frontszolgálattól.
Zaharova szerint miközben Zelenszkij újabb törvényekkel szélesíti a besorozható személyek körét – például 60 év felettieket is szolgálatra kötelez –, aközben saját hadifoglyait sem hajlandó átvenni.
A szóvivő ezt az ellentmondást nemcsak képmutatásnak, hanem az emberi méltóság semmibevételének is tartja. A nyilatkozat szerint a kijevi rezsim nemcsak saját katonáit árulja el ezzel a hozzáállással, hanem akadályozza a nemzetközi humanitárius kapcsolatok fenntartását is. A fogolycsere folytatása egyelőre kilátástalan, noha a második szakaszra is készen állt az orosz fél.
Volodimir Zelenszkij
