Az ukránok már Japánban keresik a támogatást

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter és Olena Zelenszkaja ukrán first lady ezen a héten Japánba látogatott, hogy együttműködési lehetőségeket keressenek. Ukrajna közeledés nem véletlen, a Breibart beszámolója szerint, amelyet az Origó szemlézett, komoly lobbi indult meg a Japánok irányába a háború utáni újjáépítés miatt.
Szibiha számos találkozót folytatott magas rangú tisztviselőkkel, köztük japán kollégájával, Ivaja Takesi japán külügyminiszterrel, valamint Muto Yoji japán gazdasági, kereskedelmi és ipari miniszterrel. Az ukrán elnök felesége egyébként a Világkiállításon is részt vett, valamint japán üzleti vezetőkkel találkozott, és megvitatta azokat a befektetési területeket, amelyek Japán számára előnyösek lehetnek.
A találkozó azonban mást is jelez, ez pedig az a tény, hogy Ukrajna Kína politikája megváltozott
Kezdetben az ukrán elnök prioritásként kezelte a jó kínai kapcsolatokat, miután Ukrajna tagja Kína Egy Övezet, Egy Út Kezdeményezésének (BRI). Ez a lelkesedés azonban később alább hagyott. Habár kezdetben az ukránok igyekeztek bevonzani a kínai cégeket, azonban később amikor világos lett, hogy Kína nem fog akkora nyomást gyakorolni Oroszországra mint azt Ukrajna szerette volna, a viszony elkezdett megromlani.
Később aztán Ukrajna azt állította, hogy kínai katonák harcolnak az oroszok oldalán, számos kínai vállalatot pedig szankciós listára tettek.
Ukrajna nagyon hálás
A hírek szerint az ukránok teljes lehengerlési műveletet indítottak a Japánok irányában. Az ukrán külügyminiszter több rendezvényen s járt, amelyen Japán bőkezűségét éltette.
Japán Ukrajna egyik legfontosabb gazdasági partnere az ázsiai-csendes-óceáni térségben. Azzal, hogy több mint 15 milliárd dollárt segélyt nyújtott Ukrajnának, Japán az egyik legnagyobb hozzájárulója ellenálló képességünknek és védelmünknek
– jegyezte meg Szibiha az egyik ilyen találkozóról szóló nyilatkozatában. A külügyminiszter szerint egyébként Japán is profitál majd az együttműködésből, hiszen az elmúlt években Ukrajna az egyik legnagyobb dróngyártó lett a világon. Miután Japán jelenleg pacifista politikát képvisel, így ez egyelőre a mezőgazdaság területén lehet érdekes, de amennyibe fokozódik a feszültség a régióban úgy Kínával is szembekerülhet Ukrajna, ha a drónok végül a hadseregnél kötnek ki.
Boritókép: Ivaja Takesi japán külügyminiszter és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (AFP)