Az ukránok már Japánban keresik a támogatást

Az ukrán külügyminiszter és Zelenszkij felesége is Japánba utazott tárgyalni. A hírek szerint Ukrajna teljesen feladta eddigi Kína politikáját és Japán felé fordult.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 22:11
Ivaja Takesi japán külügyminiszter és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter
Ivaja Takesi japán külügyminiszter és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Forrás: AFP
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter és Olena Zelenszkaja ukrán first lady ezen a héten Japánba látogatott, hogy együttműködési lehetőségeket keressenek. Ukrajna közeledés nem véletlen, a Breibart beszámolója szerint, amelyet az Origó szemlézett, komoly lobbi indult meg a Japánok irányába a háború utáni újjáépítés miatt. 

Ukrajna a háború utáni újjáépítésről tárgyalt 
Fotó: POOL FOR YOMIURI / Yomiuri

Szibiha számos találkozót folytatott magas rangú tisztviselőkkel, köztük japán kollégájával, Ivaja Takesi japán külügyminiszterrel, valamint Muto Yoji japán gazdasági, kereskedelmi és ipari miniszterrel. Az ukrán elnök felesége egyébként a Világkiállításon is részt vett, valamint japán üzleti vezetőkkel találkozott, és megvitatta azokat a befektetési területeket, amelyek Japán számára előnyösek lehetnek.

A találkozó azonban mást is jelez, ez pedig az a tény, hogy Ukrajna Kína politikája megváltozott

Kezdetben az  ukrán elnök prioritásként kezelte a jó kínai kapcsolatokat, miután Ukrajna tagja Kína Egy Övezet, Egy Út Kezdeményezésének (BRI). Ez a lelkesedés azonban később alább hagyott. Habár kezdetben az ukránok igyekeztek bevonzani a kínai cégeket, azonban később amikor világos lett, hogy Kína nem fog akkora nyomást gyakorolni Oroszországra mint azt Ukrajna szerette volna, a viszony elkezdett megromlani.

Később aztán Ukrajna azt állította, hogy kínai katonák harcolnak az oroszok oldalán, számos kínai vállalatot pedig szankciós listára tettek.

Ukrajna nagyon hálás

A hírek szerint az ukránok teljes lehengerlési műveletet indítottak a Japánok irányában. Az ukrán külügyminiszter több rendezvényen s járt, amelyen Japán bőkezűségét éltette.

Japán Ukrajna egyik legfontosabb gazdasági partnere az ázsiai-csendes-óceáni térségben. Azzal, hogy több mint 15 milliárd dollárt segélyt nyújtott Ukrajnának, Japán az egyik legnagyobb hozzájárulója ellenálló képességünknek és védelmünknek

– jegyezte meg Szibiha az egyik ilyen találkozóról szóló nyilatkozatában. A külügyminiszter szerint egyébként Japán is profitál majd az együttműködésből, hiszen az elmúlt években Ukrajna az egyik legnagyobb dróngyártó lett a világon. Miután Japán jelenleg pacifista politikát képvisel, így ez egyelőre a mezőgazdaság területén lehet érdekes, de amennyibe fokozódik a feszültség a régióban úgy Kínával is szembekerülhet Ukrajna, ha a drónok végül a hadseregnél kötnek ki.

Boritókép: Ivaja Takesi japán külügyminiszter és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (AFP)

