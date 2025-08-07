Real BetisComolabdarúgás

Bokszmeccs lett a barátságos mérkőzésből, saját társát is kiütötte a futballista + videó

Általában a felkészülési mérkőzéseken a játékosok igyekeznek nem sérülést okozni egymásnak az új idény előtt, azonban megesik, hogy egy-egy futballistának elgurul a gyógyszere. Így történt ez a Real Betis és a Como spanyolországi meccsén is, amely minden volt, csak barátságos nem.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 15:00
A Real Betis játékosa, Pablo Fornals kezdeményezte a bokszmeccset Fotó: NurPhoto/DAX IMAGES
A Cesc Fabregas irányította Como már a szerdai mérkőzés 4. percében megszerezte a vezetést, ez megágyazott egy izgalmas meccsnek a Real Betis ellen Spanyolországban. Az olaszok aztán megduplázták az előnyüket, és mire lefújta volna az első félidőt a játékvezető, paprikás hangulatba kerültek a futballisták. Először Pablo Fornals és Máximo Perrone szólalkozott össze egymással, előbbi a szóváltás közben egy pofont osztott ki, utóbbi válaszul ököllel húzott neki be egyet.

Repültek a pofonok a Betis és a Como meccsén

Sok idő nem kellett hozzá, hogy mások is csatlakozzanak a bunyóhoz. A Betis támadója, Cucho Hernández is így tett, aki nagy lendületében elmérte a célpontot, és az ellenfél helyett saját csapattársát, Natant ütötte meg. Érdekes módon ő ezt büntetlenül megúszta, ám a két kiskakas, Fornals és Perrone egy-egy piros lappal idő előtt mehetett zuhanyozni. Majdnem a békítőbíró szerepében feltűnt Héctor Bellerín is így járt, először kiállította őt a játékvezető, aztán visszavonta a piros lapot.

A történtek ellenére lejátszották a második félidőt is. Bár a Betis gyorsan talpra állt, és a 62. percre már 2-2 volt az állás, a végén mégis a Como ünnepelt, amely a 92. percben vitte be a győztes találatot. 

 

 

 

 

