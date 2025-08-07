Hogyan írjunk újságot?

Első tétel, augusztus 6., szerda:

Miután a Budavári Önkormányzat végrehajtó segítségével birtokba veszi a Ruszwurm cukrászdát.

Az ok: a cukrászdát üzemeltető cég tizenöt éve nem fizet bérleti díjat, 300 milliós tartozást halmozott fel, a bíróság jogerősen az önkormányzatnak adott igazat, hosszú, ciklusokon átívelő huzavona után megtörténik a birtokba vétel.

A HVG a birtokba vétel napján, tehát augusztus 6-án ezt írja:

„Évtizedes vita után birtokba vette az önkormányzat a budai Vár történelmi cukrászdáját”

Másfél évtizede áll vitában az önkormányzat és a cukrászda a bérleti díj nagysága miatt. A Kúria végül az I. kerületnek adott igazat, a Ruszwurm Kft. szerint viszont az eset súlyos kérdéseket vet fel «a jogállamiság érvényesülésével» kapcsolatban.

Birtokba vette a Budavári Önkormányzat a Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat szerda reggel – írta az Index Böröcz László I. kerületi polgármester Facebook-bejegyzése alapján.

A cukrászda kiürítése azután kezdődött meg, hogy az üzemeltető cég csaknem félmilliárdos tartozást halmozott fel.

Böröcz László azt írta, a Ruszwurm Kft., amelynek tulajdonosa Szamos Miklós, régóta jóval a piaci ár alatti bérleti díjat fizetett az önkormányzatnak. Több mint tizenöt évvel ezelőtt vita bontakozott ki a bérleti díj mértékéről, az évekig tartó egyeztetések azonban nem vezettek eredményre. A cég nem fogadta el a piacit közelítő bérleti díjat, az önkormányzat akkori vezetése pedig 2015-ben felmondta a bérleti szerződést. Ezek után évekig tartó pereskedés kezdődött a két fél között, végül pedig a Kúria jogerősen az önkormányzatnak adott igazat, és kötelezte a Ruszwurm Kft.-t a helyiségek visszaadására, valamint az általa felhalmozott több mint 300 millió forint tartozást megfizetésére.

«Először felajánlottuk, hogy az önkormányzat átveszi a céget, és tovább működtetjük a cukrászdát. Majd a dolgozóknak is felajánlottuk, hogy mindenkit átvesz az egyik önkormányzati cégünk, és velük indítjuk újra a cukrászdát. Sajnos, egyik lehetőséget sem fogadták el, illetve nem éltek a lehetőséggel. A cég a mai napig sok száz millió forinttal tartozik az önkormányzatnak. Ezek után és a bíróság döntése következtében nem is tehetünk mást, mint hogy birtokba vesszük az ingatlanokat» – írta Böröcz László. (...)”