idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Hogyan írjunk újságot?

Alább ismertetjük a HVG aljadék-képzőjének szorgalmi feladatát.

Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
Szamos MiklósRuszwurm KftcukrászdaBöröcz LászlóBudavári Önkormányzat 2025. 08. 07. 22:29

Első tétel, augusztus 6., szerda:

Miután a Budavári Önkormányzat végrehajtó segítségével birtokba veszi a Ruszwurm cukrászdát.

Az ok: a cukrászdát üzemeltető cég tizenöt éve nem fizet bérleti díjat, 300 milliós tartozást halmozott fel, a bíróság jogerősen az önkormányzatnak adott igazat, hosszú, ciklusokon átívelő huzavona után megtörténik a birtokba vétel.

A HVG a birtokba vétel napján, tehát augusztus 6-án ezt írja:

„Évtizedes vita után birtokba vette az önkormányzat a budai Vár történelmi cukrászdáját”

Másfél évtizede áll vitában az önkormányzat és a cukrászda a bérleti díj nagysága miatt. A Kúria végül az I. kerületnek adott igazat, a Ruszwurm Kft. szerint viszont az eset súlyos kérdéseket vet fel «a jogállamiság érvényesülésével» kapcsolatban.

Birtokba vette a Budavári Önkormányzat a Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat szerda reggel – írta az Index Böröcz László I. kerületi polgármester Facebook-bejegyzése alapján.

A cukrászda kiürítése azután kezdődött meg, hogy az üzemeltető cég csaknem félmilliárdos tartozást halmozott fel.

Böröcz László azt írta, a Ruszwurm Kft., amelynek tulajdonosa Szamos Miklós, régóta jóval a piaci ár alatti bérleti díjat fizetett az önkormányzatnak. Több mint tizenöt évvel ezelőtt vita bontakozott ki a bérleti díj mértékéről, az évekig tartó egyeztetések azonban nem vezettek eredményre. A cég nem fogadta el a piacit közelítő bérleti díjat, az önkormányzat akkori vezetése pedig 2015-ben felmondta a bérleti szerződést. Ezek után évekig tartó pereskedés kezdődött a két fél között, végül pedig a Kúria jogerősen az önkormányzatnak adott igazat, és kötelezte a Ruszwurm Kft.-t a helyiségek visszaadására, valamint az általa felhalmozott több mint 300 millió forint tartozást megfizetésére.

«Először felajánlottuk, hogy az önkormányzat átveszi a céget, és tovább működtetjük a cukrászdát. Majd a dolgozóknak is felajánlottuk, hogy mindenkit átvesz az egyik önkormányzati cégünk, és velük indítjuk újra a cukrászdát. Sajnos, egyik lehetőséget sem fogadták el, illetve nem éltek a lehetőséggel. A cég a mai napig sok száz millió forinttal tartozik az önkormányzatnak. Ezek után és a bíróság döntése következtében nem is tehetünk mást, mint hogy birtokba vesszük az ingatlanokat» – írta Böröcz László. (...)”

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jegyezzük meg a kulcsmondatot és azon belül is a legfontosabb megfogalmazást: „Birtokba vette a Budavári Önkormányzat a Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat szerda reggel – írta az Index Böröcz László I. kerületi polgármester Facebook-bejegyzése alapján.

A cukrászda kiürítése azután kezdődött meg, hogy az üzemeltető cég csaknem félmilliárdos tartozást halmozott fel.” 

Tehát: BIRTOKBA VETTE, és AZ ÜZEMELTETŐ CÉG CSAKNEM FÉLMILLIÁRDOS TARTOZÁST HALMOZOTT FEL.

 A birtokba vétel napján tragédia történt, a cukrászdát üzemeltető cég tulajdonosa, Szamos Miklós szívrohamban meghalt.

E tragédiát fel- és kihasználva a HVG aljadék-képzőjének két „tanára” kiadta a szorgalmi feladatot feladatot: Hogyan lehet átfogalmazni a tegnapi hír címét és bevezetőjét?

És megszületett a megoldás, így a HVG ma, augusztus 7-én már a következőképpen csomagolta újra a dolgot:

„Néhány órával az önkormányzati einstand után meghalt a Ruszwurm cukrászda tulajdonosa Szamos Miklós 78 éves volt, szívinfarktus végezhetett vele, miután az önkormányzat rátette a kezét legendás cukrászdájára. Alig néhány órával azután, hogy a Budavári Önkormányzat birtokba vette a Ruszwurmot, meghalt Szamos Miklós, a legendás cukrászda tulajdonosa – számolt be a Blikk. A portál szerint Szamos nem sokkal azt követően, hogy végrehajtók jelentek meg a több mint 200 éves cukrászdánál, szívinfarktust kapott. Ezután kórházba szállították, ott azonban már nem tudták megmenteni az életét.”

Remélem, mindenki figyelt! Így lesz egy tragikus haláleset fel- és kihasználásával a jogos birtokba vételből „önkormányzati einstand”, valamint a halál okaként megjelölt „az önkormányzat rátette a kezét legendás cukrászdára”.

 A szorgalmi feladat elkészítői csillagos ötöst kaptak Gergely Márton főszerkesztőtől és Lengyel Tibor rovatszerkesztőtől.

A normális emberek meg hányingert ezektől az aljadékoktól.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Jászai Csaba)

Bayer Zsolt (Zebra gondozó)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás
idezojelekFleck Zoltán

Forradalomra uszít Fleck Zoltán

Szentesi Zöldi László
idezojelekút

Assisi utat mutat

Gajdics Ottó
idezojelekpatrióta

Két történet, egy valóság

Fricz Tamás
idezojelekBrüsszel

Mi veszélyezteti a demokráciát?

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekLőkösháza

Elbúcsúztatták a 11 évesen meghalt kisfiút

A gyermek a nagymamája udvarán játszott, amikor hirtelen rosszul lett és összeesett, az ott lévő rokonok és a mentők is próbálták újraéleszteni, de nem tudták megmenteni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu