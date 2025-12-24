idezojelek
Vélemény

Karácsony-sziget

Az összes világmegváltó Jézus elpusztításával akarja kezdeni.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
jézusutazásmennyországkönyvtárvilágmegváltáskarácsony 2025. 12. 24. 14:17
Fotó: Éberling András
0

„S mert a nemzetekből a szellem / nem facsar nedves jajokat, / hát uj gyalázat egymás ellen / serkenti föl a fajokat. / Az elnyomás csapatban károg, / élő szívre mint dögre száll – / s a földgolyón nyomor szivárog, / mint hülyék orcáján a nyál.”

Hát persze. Mert mindig, minden ugyanaz. Pontosan ezért döntöttem úgy, hogy kiszállok. Ebből az egészből. Mert ez a világ már nem nekem való. Úgyhogy elutazom.

Ilyesféle utazásokra legjobb a karácsony. Mert tudjuk, legszebb a tél, már persze annak, ki tűzhelyet, családot már végképp magának remél. A remél pedig azt jelenti, hogy van neki. Akinek van: túléli. Még akkor is, ha belehal. Hogy mibe is? Hát ebbe a korba. Ebbe a sosem látottan pitiáner, buta, kivagyi, jelenidejű korba. Ahonnan ki kell szállni. És éppen karácsonykor.

Az elutazást gondosan elő kell készíteni, hiszen, mint tudjuk, olyan roppant út ez, hogy úgysem vihetek semmit magammal. S mit lehetne nehezebb előkészíteni, mint a semmit?

Ahová megyek, az az én lakatlan szigetem. A könyvtárszobám. Ahol demokráciának nyoma sincs. A világ talán legutolsó élhető, ám kőkemény diktatúrája. Itt rajtam kívül Thomas Mann, Kafka, Shakespeare, Arany, Babits, Kosztolányi, Szerb Antal és Krúdy gyakorol teljhatalmat, s akinek nem tetszik, az az égvilágon senkit sem érdekel.

Kemény világ ez – ugyanis puha, lágy és van neki értelme. Kerülik is a senkik, úgy rettegnek tőle, mint az Isten, Jézus és a Teremtés puszta lehetőségétől. Mint mindentől, ami nem éppen abban a pillanatban született meg egy abnormális – tehát modern – agyban, hanem hagyomány. Mint mindentől, ami nem tartalmaz semmilyen aktuális világmegváltást. Ugyanis – nagyon figyelj! – minden menthetetlen és rettenetes kor tele van világmegváltással. A nácik is meg akarták váltani a világot: faji alapon ki kell irtani néhány tízmillió embert, és a maradék meg fog érkezni a mennyországba. A kommunisták is meg akarták – s még most is meg akarják! – váltani a világot: osztályalapon ki kell irtani néhány tízmillió embert, és a maradék meg fog érkezni a mennyországba.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A legújabb náci–kommunisták is megérkeztek, az iszlamisták, és el sem fogjátok hinni, de ezek is meg akarják váltani a világot: vallási alapon ki kell irtani néhány tízmillió embert, és a maradék meg fog érkezni a mennyországba.

És persze vannak még a teljesen eszetlenek – ők korunk hősei –, akik szinték meg akarják váltani a világot: le kell számolni mindennel, ami normális, le kell számolni legalább két generációval, és a maradék meg fog érkezni a mennyországba.

A nácik mennyországában nagyon szőke és oldalra fésült hajú árják vannak, akik nem ismernek mást, mint a vezényszavakat. A kommunisták mennyországában Lenin-sapkás, fogatlan prolik vannak, akik nem ismernek mást, mint a vezényszavakat. Az iszlamisták mennyországában szakállas, eszelős tekintetű őrültek vannak, akik betiltanak minden örömöt. Korunk hőseinek mennyországában pedig gyökértelen, szerencsétlen kis senkik vannak, akik csak az abnormális, undorító, önsorsrontó örömöket engedélyezik, és teljesen örömtelenek.

Az én lakatlan szigetemen pedig diktatúra van, ahol következmények nélkül megölhetem naponta Macbethet, felmagasztalhatom Krúdy húslevesét és felírhatom a bejárat fölé Babits igazságát: a régi jobb volt.

És amikor eljön a pillanat, elhagyhatom a szigetemet, lemehetek a feldíszített fenyőhöz, ahol megölelhetem a gyerekeimet, a feleségemet, a testvéremet és még a drága édesanyámat is.

Ki akar, ki tud és ki merészelne ebbe belerondítani? Hát senki. És ami nagyon fontos: az én kis külön bejáratú, otthonos és kemény diktatúrámban senki sem akarja megváltani a világot. A világmegváltás tilos. Ugyanis a világmegváltás a világmegváltók pusztulásával veszi kezdetét, mert ne feledjük: a világot egyszer váltották meg, a Megváltó pedig Jézus volt.

Nem véletlen, hogy az összes világmegváltó az Ő elpusztításával akarja kezdeni.

„Mennyből az angyal lejött hozzátok, / pásztorok, pásztorok! / Hogy Betlehembe sietve menvén / lássátok, lássátok.”

Így. Minden más tökéletesen érdektelen. És felesleges. És hazugság. A világmegváltók ócska zsibvására.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelektömeg

Totális káosz az ellenzéki fejekben

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekeurópai unió

„Próbáknak ideje ez itt”

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekukrajna

Hazánk kimarad a háborúból és a hadikölcsönből is

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekbrüsszel

Kalandozás a „migránsgettóban”

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter megkapta élete legszörnyűbb karácsonyi ajándékát

Csépányi Balázs avatarja

Erre nem számított.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu