Megmenekült az ingyenes rockfesztivál, nagy nevek fogják felrobbantani a színpadot

– Hektikus fél éven vagyunk túl. Többször jöttek szembe olyan akadályok, ami miatt elúszni látszott a rendezvény – kezdte bejegyzését a Visegrock fesztivál a közösségi oldalán. Mint írták, sok rocker szeretné életben tartani az eseményt, így az utolsó utáni pillanatban kapott segítségekkel jön a zsinórban tizenkettedik Visegrock!

Hatalmas köszönet illet minden rockzene rajongót: Hankó Balázst, Erős Gábort, Vitályos Esztert, Visegrád Város polgármesterét és a rendezvényt támogató képviselőket, a fellépő zenekarokat, de főként benneteket, hogy bíztattatok minket és vittétek a fesztivál hírét!

– fogalmaztak.

A közönség számára ingyenes rendezvényen többek között olyan neves rockzenekarok lépnek fel, mint Deák Bill Gyula, az AWS, vagy a Tűzkerék XT. – Kérünk titeket, hogy továbbra is osszátok az infókat és találkozzunk minél többen augusztus 29-30-án Visegrádon! – olvasható a Visegrock bejegyzésében.