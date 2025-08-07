VisegrockVisegrádrockzenekarHankó BalázsVitályos EszterDeák Bill Gyula

Megmenekült az ingyenes rockfesztivál, nagy nevek fogják felrobbantani a színpadot

Köszönet illet minden rockzene rajongót: Hankó Balázst, Erős Gábort, Vitályos Esztert, Visegrád Város polgármesterét és a rendezvényt támogató képviselőket, a fellépő zenekarokat.

Forrás: A Visegrock fesztivál Facebook-oldala
 – Hektikus fél éven vagyunk túl. Többször jöttek szembe olyan akadályok, ami miatt elúszni látszott a rendezvény – kezdte bejegyzését a Visegrock fesztivál a közösségi oldalán. Mint írták, sok rocker szeretné életben tartani az eseményt, így az utolsó utáni pillanatban kapott segítségekkel jön a zsinórban tizenkettedik Visegrock!

Hatalmas köszönet illet minden rockzene rajongót: Hankó Balázst, Erős Gábort, Vitályos Esztert, Visegrád Város polgármesterét és a rendezvényt támogató képviselőket, a fellépő zenekarokat, de főként benneteket, hogy bíztattatok minket és vittétek a fesztivál hírét!

A közönség számára ingyenes rendezvényen többek között olyan neves rockzenekarok lépnek fel, mint Deák Bill Gyula, az AWS, vagy a Tűzkerék XT. – Kérünk titeket, hogy továbbra is osszátok az infókat és találkozzunk minél többen augusztus 29-30-án Visegrádon! – olvasható a Visegrock bejegyzésében.

Borítókép: Deák Bill Gyula énekel a bajnok Ferencváros csapatának éremátadási ünnepsége előtt az MVM Dome-ban (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

 

