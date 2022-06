Rockzene, vadhús, gondtalan kikapcsolódás

Korra és nemre való tekintet nélkül idén július 15-én és 16-án kerekedhetnek fel a mindenre elszánt zenerajongók, hogy átadják magukat a nyolcéves múltra visszatekintő, kilencedik nemzedéki zenei és főzőverseny-találkozónak. A Visegrock fesztivál néven elhíresült, az évek során szép hagyománnyá nemesült rendezvényt nem csupán a koronavírus-járvány tépkedte, de két esztendeje az EU-s forrásból épült, különleges hangulatot árasztó rendezvénytér színpada, fogadóépülete is a lángok martalékává lett.

A fesztivál szervezői azonban nem estek kétségbe: az évről évre egyre népszerűbb és időközben komoly törzsközönséget gyűjtő rendezvény helyszínét – a tavalyihoz hasonlóan – áthelyezték a visegrádi királyi palota lovagitorna-pályájára, amelynek atmoszférája – ha lehet – még rátesz egy lapáttal a hely szakralitására. A fesztivált a már megszokott családias hangulat, a festői környezet, a rock zakatolása, valamint a kulináris élvezetek nyújtotta gondtalan kikapcsolódás teszi teljessé. És mindezt – ami a mai világban nem elhanyagolható – idén is belépődíjtól mentesen!A szervezők betartották az alapelvet, hogy mindig más és más előadókat szerepeltetnek, úgy tűnik – az igényesség talaján állva – a rock tárháza kimeríthetetlen. Mindemellett a sokszínűségre sem lehet panasz, hiszen a dallamos metáltól a klasszikus rockzenén át a tribute-ig minden korosztály megtalálja a kedvenc műfaját.

Kulináris élvezetekről beszéltünk: nos, a fesztivál törzslátogatói hozzászokhattak a visszatérő vadhúsfőző versenyhez, amelynek „ítélethirdetését” követően bárki, akinek kedve szottyan, jókat falatozhat az elkészült bográcsos, illetve nyílt lángon készült finomságokból. Ami viszont a korábbiakhoz képest újdonság, hogy a romantika kedvelőiről – vagy éppen szállás nélkül maradtakról – a visegrádi sportpálya kezelősége gondoskodik sátorozási lehetőséggel.A péntek délután fiatalos metálzúzással indul (Escape My Shadows), de csak azért, hogy a Tulpa által elővezetett, angol nyelvű saját rockzene és a háromalbumos Mudfield szelídítsen valamelyest a mérsékelten drasztikus induláson. Az őket követő neves Lean­der Kills formációt a dallamos metált kedvelő idősebb generáció is megismerhette, sőt megszerethette, nem véletlenül övék a fő műsoridő. Minden bizonnyal rendesen odateszik magukat, úgy tűnik, egyik korosztálynak sem fognak csalódást okozni. Csakúgy, mint az utánuk fellépő, műsort záró Dust N’ Bones, amely elhozza Visegrádra a Guns’N’Roses veretes muzsikáját erre az estére.

Fotó: Visegrock fesztivál

Szombaton aztán igazi sztárparádé veszi kezdetét – és ki is tart a nap végéig. Az erős kezdésről a Telegram együttes gondoskodik, a nyolcvanas évek végén alakult és három évtized szilencium után ismét életjelt adó Vedres Joe és Mr. Basary csapata akkori és vadonatúj dalaiból egyaránt ad némi ízelítőt. De ott lesz a garázsrockot a szabad ég alá varázsoló, Kőváry Zoltán vezette Trousers zenekar, ugyancsak korhatár nélküli „felhasználásra”, valamint a felvidéki Lakatos Sándor „Alex” kiváló gitáros alapította Korál Tribute Band is, amely Kiss Zoltán különleges orgánumú énekessel a frontján fájdalmasan hiányzó űrt tölt be a klasszikus rockzene szcénájában.

Fotó: Visegrock fesztivál

A főműsort az örök fesztivál-házigazda Tűzkerék xT vezeti be a „halhatatlan” Radics Béla, Jimi Hendrix és egyéb rock-blues klasszikusokból álló műsorával. Mindezek után vélhetően nem lesz nehéz dolga az idén ötvenéves jubileumát ünnepelő, Szombathelyről induló Lordnak, amely különleges rockzenéjével azóta is örök közönségkedvenc. A fesztiválzáró és amerikai zenét játszó Old Trappersről annyit, hogy a vélhetően forró nyári júliusi estén prémvadászatra nem lesz szükség, és a fiúk valószínűsíthetően nem a nyolcvanas évek Trapper farmernadrágjában lépnek majd színpadra.