könyvművelődéstörténetimonográfia

Megjelent az elfeledett magyar tündérhit könyve

Az illusztrációkban bővelkedő, élfestett kötet művelődéstörténeti időutazásra is hív.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 18:03
A Szkítia Kiadó gondozásában megjelent az ősi magyar tündérvallásról szóló első átfogó monográfia. A Bíró Lajos jegyezte, illusztrációkban gazdag mű számos hivatkozással mutatja be a régi magyar tündérhit alakjait és forrásait, ugyanakkor művelődéstörténeti időutazásra is hív.

tündérhit
Az elfeledett magyar tündérhit című kötet borítója

Népünk tündérnek nevezte a fényes (tündöklő) és tünékeny égi hírnököket és pártfogókat, de a mi tündéreinkhez hasonló lények a világban másutt is fellelhetők a hiedelemmondákban. A keménytáblás, élfestett kötetben Szicília és Angolhon tündéreiről, a görög nimfákról és a pakisztáni hunzák tündérhitéről is olvashatunk, amelyek számos ponton analógiát mutatnak a mondáinkból ismert Szépasszonnyal, Babbával, Boldogasszonnyal vagy Tündér Ilona alakjával.

Ez az érdekes kötet közelebb hozza az ismeretlent, kísérletet tesz arra, hogy feltárja és újraélhetővé tegye ősi hagyományainkat, rég elfeledettnek hitt gyökereinket. 

(Bíró Lajos: Az elfeledett magyar tündérhit. Szkítia Kiadó, 2025, 220 oldal, 5999 Ft)

