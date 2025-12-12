Australian OpenRoger Federertenisz

Különleges Australian Open jön, még Roger Federer is visszatér

Az Australian Open egy új, látványos hagyományt vezet be az első megnyitóünnepséggel, amelyre január 17-én, szombaton, a főtáblás verseny kezdete előtti este kerül sor. A különleges esemény főszereplője Roger Federer lesz, aki így végre lehetőséget kap arra, hogy búcsút intsen az ausztrál szurkolóknak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 12:12
Utolsó Grand Slam-tornáját éppen Melbourne-ben nyerte Fotó: Greg Wood Forrás: AFP
Az Australian Open szervezőinek Roger Federer részvételéről szóló bejelentése szerint az év első Grand Slam-tornájának kezdete lehetőséget ad arra, hogy megünnepeljük a teniszt formáló nagy bajnokokat, a szenvedélyes rajongótáborokat, akiket inspiráltak, és a hihetetlen örökséget, amelyet folyamatosan építenek.

Roger Federer ismét pályára lép
Roger Federer ismét pályára lép (Fotó: AFP/Hector Retamal)

Roger Federer visszatér Melbourne-be

A visszavonulását 2022-ben bejelentő Federer pályafutása során hatszor ért fel a csúcsra az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, utolsó GS-sikerét is a Melbourne Parkban aratta még 2018-ban. A visszatérés során részt vesz az úgynevezett Világelsők csatájában, a sztárokat felvonultató mérkőzésen ott lesz még:

  • a négyszeres Australian Open-bajnok Andre Agassi,
  • valamint az ausztrálok két legendája, Patrick Rafter
  • és Lleyton Hewitt.

– Mintha egy örökkévalóság telt volna el azóta, hogy kitaláltam a „Happy Slam” kifejezést az Australian Opennel kapcsolatban. Még mindig mosolyt csal az arcomra, amikor az itt átélt pillanatokra gondolok. Oly sok érzelmet megéltem a Rod Laver Arénában… Az örömöt, hogy hatszor emelhettem fel a trófeát, hogy maga Rod Laver előtt játszhattam, hogy a legnagyobb riválisaimmal küzdhettem meg, és persze az ausztrál szurkolók elsöprő szeretetét és támogatását.

A 2017-es visszatérés és az ausztrál nyílt bajnokság megnyerése az egyik legféltettebb Grand Slam-emlékem, a 2018-as sikeremmel pedig egy újabb álmom vált valóra Melbourne-ben. Alig várom, hogy ismét ott lehessek, és további fantasztikus pillanatoknak legyek részese a szurkolókkal

– mondta Federer.

A 2026-os esztendő első Grand Slam-tornáját január 12. és február 1. között rendezik. A megnyitóünnepséget január 17-én, a főtáblás verseny kezdete előtti este tartják a Rod Laver Arénában, jegyeket december 12-től lehet rá vásárolni 149 dollártól.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
