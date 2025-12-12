Különleges Australian Open jön, még Roger Federer is visszatér

Az Australian Open szervezőinek Roger Federer részvételéről szóló bejelentése szerint az év első Grand Slam-tornájának kezdete lehetőséget ad arra, hogy megünnepeljük a teniszt formáló nagy bajnokokat, a szenvedélyes rajongótáborokat, akiket inspiráltak, és a hihetetlen örökséget, amelyet folyamatosan építenek.

Roger Federer ismét pályára lép (Fotó: AFP/Hector Retamal)

Roger Federer visszatér Melbourne-be

A visszavonulását 2022-ben bejelentő Federer pályafutása során hatszor ért fel a csúcsra az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, utolsó GS-sikerét is a Melbourne Parkban aratta még 2018-ban. A visszatérés során részt vesz az úgynevezett Világelsők csatájában, a sztárokat felvonultató mérkőzésen ott lesz még:

a négyszeres Australian Open-bajnok Andre Agassi,

valamint az ausztrálok két legendája, Patrick Rafter

és Lleyton Hewitt.

– Mintha egy örökkévalóság telt volna el azóta, hogy kitaláltam a „Happy Slam” kifejezést az Australian Opennel kapcsolatban. Még mindig mosolyt csal az arcomra, amikor az itt átélt pillanatokra gondolok. Oly sok érzelmet megéltem a Rod Laver Arénában… Az örömöt, hogy hatszor emelhettem fel a trófeát, hogy maga Rod Laver előtt játszhattam, hogy a legnagyobb riválisaimmal küzdhettem meg, és persze az ausztrál szurkolók elsöprő szeretetét és támogatását.

A 2017-es visszatérés és az ausztrál nyílt bajnokság megnyerése az egyik legféltettebb Grand Slam-emlékem, a 2018-as sikeremmel pedig egy újabb álmom vált valóra Melbourne-ben. Alig várom, hogy ismét ott lehessek, és további fantasztikus pillanatoknak legyek részese a szurkolókkal

– mondta Federer.

A 2026-os esztendő első Grand Slam-tornáját január 12. és február 1. között rendezik. A megnyitóünnepséget január 17-én, a főtáblás verseny kezdete előtti este tartják a Rod Laver Arénában, jegyeket december 12-től lehet rá vásárolni 149 dollártól.