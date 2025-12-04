Serena Williamst újra kereshetik a doppingellenőrök, a reakciója további kérdéseket vet fel

Serena Williams 2017-ben várandósan szerezte egyesben pályafutása utolsó, 23. Grand Slam-trófeáját, amikor az Australian Open döntőjében nyert nővére, Venus Williams ellen. Serena első gyermeke születése után visszatért, további négy GS-döntőt vívott, de valamennyit elveszítette, így nem tudta beállítani Margaret Court 24-es rekordját, mielőtt 2022-ben, a US Openen visszavonult. Bár a kiskaput akkor is nyitva hagyta.

Venus Williams (balra) még mindig aktív, Serena Williams már visszavonult, de a neve újra felbukkant az ITIA listáján (Fotó: AFP/Corey Sipkin)

– Nem hiszem, hogy meggondolom magam, de sosem tudhatja az ember – fogalmazott három éve Serena Williams.

Serena Williams reagált a visszatéréséről szóló híresztelésekre

A teniszlegendának 2023-ban megszületett a második gyermeke, s bár a lelátón azóta is rendszeresen feltűnt teniszversenyeken, nem sokan gondolhattak arra, hogy valaha visszatér.

Egészen addig, amíg Serena Williams nem került fel újra a tenisz tisztaságáért felelős szervezet (ITIA) rendszerébe, mint akinek ismét vezetnie kell a holléti nyilvántartását, hogy az év bármelyik napján megtalálhassák a doppingellenőrök.

Vélhetően a 44 éves Serena Williams is sok üzenetet kapott az esetleges visszatéréséről, mert a közösségi médiában rövid, nem hivatalos nyelvezeten írt bejegyzést tett közzé, amelynek lényege:

NEM térek vissza.

Omg yall I’m NOT coming back. This wildfire is crazy- — Serena Williams (@serenawilliams) December 2, 2025

Venus miatt visszatér Serena Williams?

A reakció látszólag egyértelmű, de valójában nem ad választ arra a kérdésre, hogy Serena Williams miért teszi ki magát újra esetleges doppingvizsgálatoknak, ha nem tervezi legalább feltételesen a visszatérését a teniszpályára.