Serena Williamst újra kereshetik a doppingellenőrök, a reakciója további kérdéseket vet fel

Serena Williams huszonhárom egyesben nyert Grand Slam-trófeájával a női teinszezők örökrangsorának második helyén áll, a karrierjét a 2022-es US Openen zárta le. Egy kiskaput azonban nyitva hagyott akkor, s lehet, hogy most azon keresztül visszatér, bár Serena Williams egyelőre cáfol. Valamiért mégis kérte az újbóli regisztrációját az ITIA-nál, azaz újra kereshetik a doppingellenőrök. Nővére, Venus Williams lehet a rejtély kulcsa.

Koczó Dávid
2025. 12. 04. 9:18
Serena Williams a 2022-es US Openen intett búcsút a tenisznek, a legenda cáfolja, hogy visszatérne Fotó: AFP/Corey Sipkin
Serena Williams 2017-ben várandósan szerezte egyesben pályafutása utolsó, 23. Grand Slam-trófeáját, amikor az Australian Open döntőjében nyert nővére, Venus Williams ellen. Serena első gyermeke születése után visszatért, további négy GS-döntőt vívott, de valamennyit elveszítette, így nem tudta beállítani Margaret Court 24-es rekordját, mielőtt 2022-ben, a US Openen visszavonult. Bár a kiskaput akkor is nyitva hagyta.

Venus Williams (balra) még mindig aktív, Serena Williams már visszavonult, de a neve újra felbukkant az ITIA listáján, a legendás teniszező még játszik Grand Slam-tornán?
Venus Williams (balra) még mindig aktív, Serena Williams már visszavonult, de a neve újra felbukkant az ITIA listáján (Fotó: AFP/Corey Sipkin)

– Nem hiszem, hogy meggondolom magam, de sosem tudhatja az ember – fogalmazott három éve Serena Williams.

Serena Williams reagált a visszatéréséről szóló híresztelésekre

A teniszlegendának 2023-ban megszületett a második gyermeke, s bár a lelátón azóta is rendszeresen feltűnt teniszversenyeken, nem sokan gondolhattak arra, hogy valaha visszatér.

Egészen addig, amíg Serena Williams nem került fel újra a tenisz tisztaságáért felelős szervezet (ITIA) rendszerébe, mint akinek ismét vezetnie kell a holléti nyilvántartását, hogy az év bármelyik napján megtalálhassák a doppingellenőrök.

Vélhetően a 44 éves Serena Williams is sok üzenetet kapott az esetleges visszatéréséről, mert a közösségi médiában rövid, nem hivatalos nyelvezeten írt bejegyzést tett közzé, amelynek lényege:

NEM térek vissza.

Venus miatt visszatér Serena Williams?

A reakció látszólag egyértelmű, de valójában nem ad választ arra a kérdésre, hogy Serena Williams miért teszi ki magát újra esetleges doppingvizsgálatoknak, ha nem tervezi legalább feltételesen a visszatérését a teniszpályára.

A talán legvalószínűbb magyarázatért a Williams családon belül kell körülnézni. Serena nővére, a 45 éves Venus Williams még mindig aktív, csütörtökön az idei Australian Open-bajnok Madison Keys ellen játszik bemutatómeccset, a jövő év elején pedig 2023 óta először az Egyesült Államokon kívül, Új-Zélandon játszik WTA-tornán, amiből feltételezhető, hogy az Australian Open-részvételt is tervezi.

Előbb-utóbb azonban Venus Williams visszavonulásának ideje is eljön, s ha saját maga miatt nem is, Venus miatt Serena még visszatérhet a pályára, hogy ugyanúgy párosozzon a nővérével annak utolsó tornáján, ahogy azt Venus megtette Serena 2022-es búcsúversenyén.

A Williams nővérek a csúcson párosban is uralták a teniszvilágot, tizennégy Grand Slam-trófeát és három olimpiai aranyérmet nyertek együtt, anélkül, hogy akárcsak egyetlen GS-finálét veszítettek volna.

 

