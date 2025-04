Újabb teniszbotrány! Serena Williams szerint őt húsz évre elmeszelték volna azért, amiért Sinner három hónapot kapott

Noha lassan lejár a férfi világranglistát vezető teniszező, Jannik Sinner három hónapos eltiltása, még mindig forr a teniszvilág, amiért az olasz játékos csak három hónapos eltiltást kapott. A világelső szervezetéből a doppingteszt 2024 márciusában kétszer is clostebolt mutatott ki, ami izomtömeg növelésére alkalmas tiltott szer. Sinner azt állította, hogy a masszőre kezéről került a szervezetébe a tiltott szer, és kiegyezett a WADA-val. Rengetegen szólaltak már fel a szerintük igencsak furcsa döntés ellen, most éppen az aktív játéktól már visszavonult Serena Williams a Time magazinnak adott interjújában jelezte, botrányos döntés született az olasz játékos doppingügyében.

Jannik Sinner jelenleg a három hónapos eltiltását tölti (Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Takuya Matsumoto)

Jannik Sinner vétségéért mások súlyos árat fizettek a teniszben

– Higgye el nekem mindenki, szeretem Jannikot, nem kívánok neki semmi rosszat, ráadásul a férfi tenisznek szüksége van rá, de ez az eset nagyon lehangolt. Ugyanis visszatekintve a saját játékosmúltamra, kijelenthetem,

engem hasonló esetben húsz évre eltiltottak és valamennyi Grand Slam-címemet elvették volna.

Nem véletlen, mindig rendkívül óvatos voltam azzal kapcsolatban, hogy mi kerülhet a testemre vagy a szervezetembe. Éppen ezért sosem vettem be erősebb gyógyszert az Advilnél, mert attól tartottam, hogy majd emiatt akadok fenn egy ellenőrzésen. Egy teljesítményfokozó kábítószer-botrány miatt „börtönbe” is kerültem volna, és olyan hírverése lett volna az esetnek, hogy egy másik univerzumban is hallottak volna rólam és az ügyemről – állította a 43 éves világsztár.

Serena Williams határozottan ellenzi az alkut, aminek köszönhetően Sinner mindössze három hónapos eltiltást kapott (Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman)

Serena Williamst üldözték az ellenőrök, Sarapovát nem kímélték

Mindezt nem véletlenül mondta Serena Williams, ugyanis a Deadspin weboldal 2018-ban megjelent cikke szerint a teniszezőnőről kiderült, hogy az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynöksége (USADA) abban

az évben júniusig öt alkalommal tesztelte őt versenyen kívül – több mint kétszer annyiszor, mint bármelyik más amerikai topjátékost.

Ugyanakkor nem titkolja, Sinner esetével kapcsolatban azonnal eszébe jutott korabeli nagy riválisa, az orosz Marija Sarapova esete, akit 2016-ban eltiltottak és 15 hónapig nem léphetett pályára. A sportoló szervezetében meldoniumot mutattak ki, amit már 2006 óta szedett, viszont a Nemzetközi Doppingellenes Szervezet (WADA) éppen 2016 januárjában helyezte tiltólistára a gyógyszert.

Steve Simon, a WTA akkori vezérigazgatója úgy vélekedett: „Marija vétett a szabályok ellen, a saját hibájáért pedig felelősséggel tartozik”.

Sarapovának még 15 hónap járt, amiért Sinner csak hármat kapott (Fotó: Dehir.hu)

– Marija esete azért is éppen ehhez az esethez mérhető, mert annak idején a tenisz irányító testülete megállapította, hogy vétsége, akárcsak Sinneré, nem volt szándékos. Mindenesetre furcsának tartom mindezt.

Amióta kiderült Jannik büntetése, mindvégig Marijára gondolok,

nem tehetek róla, de együttérzek vele – közölte Serena Williams. Sarapova egyébként nem volt hajlandó kommentálni Sinner esetét.

Serena Williams és Marija Sarapova meccse a 2012-es londoni olimpia döntőjében: