Kéri László megosztotta a Tisza Párt titkos tervét, megint nála van a Fidesz vereségéhez vezető recept + videó

Egyre mélyebben vannak! Kéri szerint a fideszesekkel úgy kell viselkedni, mint a pestisessel. Így fog nyerni a Tisza?

– kommentálta Kéri László szövegét Szarvas Szilveszter.

Emlékezetes, hogy a 2018-as országgyűlési választás estéjén Kálmán Olga választási műsorában is nagyon tudta a balliberális politológus, hogy bukhat meg a Fidesz, akkor úgy nyilatkozott, hogy meg van döbbenve a Fidesz ilyen arányú győzelmén, mivel mindenki azt gondolta (ő is), hogy minél magasabb a részvétel, annál nagyobb esélye van az ellenzéknek. Csodálkozott azon is, hogy ilyen nagy lett a távolság a Fidesz és az akkorra már balliberális párttá vedlett Jobbik között.