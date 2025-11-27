Babos Tímea a legjobb párostársat találta meg, akit Venus Serena Williamshez hasonlított

Babos Tímea párosban négyszeres Grand Slam-bajnok és háromszoros WTA-világbajnokként rövid távra keresett párospartnert. Bár Babos és a brazil Luisa Stefani idén négy WTA-tornát nyert együtt és a duó az évzáró WTA-vb-n is bejutott a döntőbe, a magyar teniszező a jövő évi Australian Open után a családalapításra koncentrál, pályafutását pedig szünetelteti, ezért a melbourne-i Grand Slam-tornára új párostársat keresett. S ha Venus Williams szavait vesszük alapul, akkor a legjobbat találta meg Leylah Fernandez személyében.

Leylah Fernandez (jobbra) a legutóbbi Grand Slam-tornán, a US Openen Venus Williams oldalán játszott, a 2026-os Australian Openen Babos Tímea párostársa lesz (Fotó: AFP/Kena Betancur)

A negyvenöt éves legenda, Venus Williams a US Openen jutott negyeddöntőig Leylah Fernandezzel, s a kanadai teniszező hatalmas dicséretet kapott akkor párostársától.

Soha sem játszottam – persze Serenát leszámítva – ilyen elszánt, fókuszált partnerrel

– mondta Venus Williams, amit Fernandez érhetően a legnagyobb dicséretként értékelt, amit kapott pályafutása során, elvégre minden idők egyik legjobb teniszezője, Serena Williams szintjére helyezték őt.

Babos Tímea veszi át Venus Williams helyét

A US Openen Babos Tímea is negyeddöntőt játszott idén, Luisa Stefani oldalán, az Australian Openre pedig Babos és Fernandez áll össze, azaz a Grand Slam-tornákat tekintve a magyar teniszező lép Venus Williams helyére.