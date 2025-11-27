Rendkívüli

Orbán Viktor: Szerbiának úgy tudunk segíteni, hogy amink van azt megosztjuk

Babos TímeaGrand SlamAustralian OpenVenus WilliamsLeylah Fernandez

Babos Tímea a legjobb párostársat találta meg, akit Venus Serena Williamshez hasonlított

Babos Tímea bejelentette, hogy a jövő év elején, így az Australian Open során is a kanadai Leylah Fernandez lesz a párostársa. Az egyesben és párosban is Grand Slam-döntős Fernandez a legutóbbi GS-tornán, az idei US Openen Venus Williams oldalán játszott, s az amerikai legenda óriási dicsérettel illette őt. A jövő évi első Grand Slam-torna után Babos Tímea szünetelteti pályafutását.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 11:50
Babos Tímea idén Luisa Stefani oldalán tért vissza a WTA páros mezőnyének közvetlen élvonalába, az Australian Openen viszont Leylah Fernandez lesz a partnere Fotó: Anadolu via AFP/Artur Widak
Babos Tímea párosban négyszeres Grand Slam-bajnok és háromszoros WTA-világbajnokként rövid távra keresett párospartnert. Bár Babos és a brazil Luisa Stefani idén négy WTA-tornát nyert együtt és a duó az évzáró WTA-vb-n is bejutott a döntőbe, a magyar teniszező a jövő évi Australian Open után a családalapításra koncentrál, pályafutását pedig szünetelteti, ezért a melbourne-i Grand Slam-tornára új párostársat keresett. S ha Venus Williams szavait vesszük alapul, akkor a legjobbat találta meg Leylah Fernandez személyében.

Leylah Fernandez a legutóbbi Grand Slam-tornán, a US Openen Venus Williams oldalán játszott, a 2026-os Australian Openen Babos Tímea párostársa lesz
Leylah Fernandez (jobbra) a legutóbbi Grand Slam-tornán, a US Openen Venus Williams oldalán játszott, a 2026-os Australian Openen Babos Tímea párostársa lesz (Fotó: AFP/Kena Betancur)

A negyvenöt éves legenda, Venus Williams a US Openen jutott negyeddöntőig Leylah Fernandezzel, s a kanadai teniszező hatalmas dicséretet kapott akkor párostársától.

Soha sem játszottam – persze Serenát leszámítva – ilyen elszánt, fókuszált partnerrel

– mondta Venus Williams, amit Fernandez érhetően a legnagyobb dicséretként értékelt, amit kapott pályafutása során, elvégre minden idők egyik legjobb teniszezője, Serena Williams szintjére helyezték őt.

Babos Tímea veszi át Venus Williams helyét

A US Openen Babos Tímea is negyeddöntőt játszott idén, Luisa Stefani oldalán, az Australian Openre pedig Babos és Fernandez áll össze, azaz a Grand Slam-tornákat tekintve a magyar teniszező lép Venus Williams helyére.

– Írtam játékosoknak, akikkel úgy gondoltam, hogy lehet mód az együttműködésre, de tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom, mert úgy nem állapodnak meg játékosok, ha csak egy turnéra szól a dolog, úgyhogy a top 10-15-re nem volt esélyem – idézi az MTI Babost, aki a nehéz folyamat ellenére végül kiváló párostárssal tudott megegyezni.

Fernandez főként az egyesre koncentrál, ott kiemelt lesz az Australian Openen, de párosban is bizonyított már, Venus Williams szavai mellett a Taylor Townsend oldalán elért 2023-as Roland Garros-döntő is jellemzi, mire képes. A kanadai játékos egyesben is játszott már GS-finálét, 2021-ben a US Openen.

 

