Babos Tímea nem vonul vissza, tisztázta a következő három év terveit

Babos Tímea kiváló évet zárt, négy WTA-tornagyőzelmet aratott Luisa Stefani oldalán, s a magyar–brazil duó bejutott a WTA-vb fináléjába. A páros ennek ellenére nem folytatja együtt, ugyanis Babos Tímea a jövő évi Australian Open után a családalapításra koncentrál. A magyar teniszező ugyanakkor nem vonul vissza, a 2028-as Los Angeles-i olimpián újra ott lenne a mezőnyben.

2025. 11. 17. 12:22
Babos Tímea az Australian Open után családalapítást tervez, 2028-ban viszont teniszezne a Los Angeles-i olimpián Fotó: NurPhoto via AFP/STR
Babos Tímea karrierjében a négy Grand Slam-trófea és a három WTA-világbajnoki cím után néhány szűk esztendő következett. Idén viszont visszatért a csúcsra, a brazil Luisa Stefani oldalán a magyar teniszező ismét WTA-vb-döntőt vívhatott. Az elveszített finálé után Babos Tímea sokat sejtető, de kissé homályos nyilatkozatot adott, most viszont tisztázta a jövőre vonatkozó terveit.

Babos Tímea és Luisa Stefani sikeres párosának utolsó állomása volt az idei WTA-világbajnokság döntője
Babos Tímea és Luisa Stefani sikeres párosának utolsó állomása volt az idei WTA-világbajnokság döntője. Fotó: NurPhoto via AFP/STR

Fontos leszögezni: bár többekben felmerült akkor, Babos Tímea nem a visszavonulását jelentette be.

 

Babos Tímea: Australian Open, családalapítás, Los Angeles

A magyar teniszező hétfőn részletesen ismertette a terveit, amelyek között a jövő évi Australian Open még szerepel, de már nem Luisa Stefani oldalán.

A melbourne-i verseny után már nem játszom, mert fontos a családom és a családalapítás is. A búcsúm nem végleges, de a következő másfél-két év más lesz számomra

 – mondta Babos Tímea, aki ugyanakkor 2028-ban, a Los Angeles-i olimpián újra játszana, miután a legutóbbi két ötkarikás játékról lemaradt.

– A párosversenyre biztosan össze tudom szedni magam, és védett rangsorral kaphatnék szabadkártyát az olimpiára – fogalmazott a magyar játékos.

 

Elégedett az évével

Babos Tímea Stefanival négy tornagyőzelmet aratott idén, az évzáró WTA-világbajnokságon pedig a döntőbe jutott a duó. – Pár hónappal ezelőtt azt is aláírtam volna, hogy ott lehessek a vb-n. Vuhanban mélyponton voltam, de Luisával nagyot hajráztunk, és kiharcoltuk a részvételt. Az előzmények ismeretében újdonság volt számomra, hogy a második helyet is nagyon értékeltem. Az év elején kitűzött célomat teljesítettem, vagyis visszatértem a legjobbak közé a nehezen induló idény után – összegzett Babos Tímea, aki a WTA-világranglista 13. helyén zárta a 2025-ös évet.

 

