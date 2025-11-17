Babos Tímea nem vonul vissza, tisztázta a következő három év terveit

Babos Tímea karrierjében a négy Grand Slam-trófea és a három WTA-világbajnoki cím után néhány szűk esztendő következett. Idén viszont visszatért a csúcsra, a brazil Luisa Stefani oldalán a magyar teniszező ismét WTA-vb-döntőt vívhatott. Az elveszített finálé után Babos Tímea sokat sejtető, de kissé homályos nyilatkozatot adott, most viszont tisztázta a jövőre vonatkozó terveit.

Babos Tímea és Luisa Stefani sikeres párosának utolsó állomása volt az idei WTA-világbajnokság döntője. Fotó: NurPhoto via AFP/STR

Fontos leszögezni: bár többekben felmerült akkor, Babos Tímea nem a visszavonulását jelentette be.

Babos Tímea: Australian Open, családalapítás, Los Angeles

A magyar teniszező hétfőn részletesen ismertette a terveit, amelyek között a jövő évi Australian Open még szerepel, de már nem Luisa Stefani oldalán.

A melbourne-i verseny után már nem játszom, mert fontos a családom és a családalapítás is. A búcsúm nem végleges, de a következő másfél-két év más lesz számomra

– mondta Babos Tímea, aki ugyanakkor 2028-ban, a Los Angeles-i olimpián újra játszana, miután a legutóbbi két ötkarikás játékról lemaradt.