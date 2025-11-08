Babos TímeaRijádStefanivilágbajnokságnői páros

Babos Tímea bebizonyította, ő a világ egyik legjobb párosjátékosa

Nem jött össze a nagy bravúr, és nem lett négyszeres világbajnok a legeredményesebb magyar teniszezőből. Ugyanis Babos Tímea és a brazil Luisa Stefani 7:6 (7-4), 6:1-re kikapott a Veronika Kugyermetova, Elise Mertens orosz–belga duótól a páros szombati döntőjében a női teniszezők Rijádban zajló WTA-világbajnokságán.

Molnár László
2025. 11. 08. 16:13
Babos Tímea 2019-es sikere óta először játszhatott vb-döntőt, ezúttal a brazil Luisa Stefani oldalán
Babos Tímea 2019-es sikere óta először játszhatott vb-döntőt, ezúttal a brazil Luisa Stefani oldalán Fotó: Xinhua via AFP/Xie Han
Ha valaki ezt megjósolta volna az év elején, valószínűleg halálig tartó szerződést kapott volna a delphoi jósdában. Ugyanis szombaton délután pályafutása során negyedszer léphetett pályára a WTA-világbajnokság női páros döntőjében Babos Tímea. Évekkel ezelőtt ez talán nem lett volna olyan nagy hír – ugyanis a magyar teniszező sorra nyerte a vb-címeket (3) és a Grand Slam-tornákat (4) –, ám az elmúlt egy-két évben mély gödörbe került. Ám szerencsére nem hallgatott azokra, akik már azt tanácsolták neki, hogy vonuljon vissza, hanem eldöntötte, 2025 elejétől kizárólag a párosra fog koncentrálni. És ez, illetve az volt a lehető legjobb döntése, hogy igent mondott január végén a brazil Luisa Stefani kérésére, és közösen indultak el a linzi viadalon.

Babos Tímea és Luisa Stefani tökéletes párost alkot a pályán
Babos Tímea és Luisa Stefani tökéletes párost alkot a pályán. Fotó: AFP/Philip Fong

Babos Tímea a linzi győzelemtől eljutott a világbajnokságra

A legeredményesebb magyar teniszező Stefanival az egész mezőnyt végigverve – közte az aktuális világelső duót – megnyerte a linzi tornát. És innentől kezdve nem volt megállás.

Babos Tímea tornagyőzelmei 2025-ben

  • Linz WTA 500-as
  • Stras­bourg WTA 500-as
  • Tokió WTA 500-as
  • Sao Paulo WTA 250-es.

Ha mindehhez hozzátesszük, hogy Stefanival az oldalán a kínai Ningpóban az egymillió dollár összdíjazású viadalon a döntőig menetelt, illetve a Grand Slam-viadalokon kétszer is a negyeddöntőig jutott a párosuk – Wimbledonban és a US Openen –, elmondható, hogy Babos számára véget ért a „hét szűk esztendő”, ráadásul 2019 után ismételten kvalifikálta magát az év végi világbajnokságra.

A Babos, Stefani kettős pazar teljesítménnyel végül vb-ezüsttel zárja a 2025-ös szezont
A Babos, Stefani kettős pazar teljesítménnyel végül vb-ezüsttel zárja a 2025-ös szezont. Fotó: Getty Images Europe/Matthew Stockman 

Rijádban már a régi Babos játszott, ennek lett a vb-döntő a jutalma

A Babos, Stefani kettős a hetedik helyen kvalifikálta magát a rijádi WTA-világbajnokságra. Ugyan a csoportjukban a kiemelés szerint nem ők voltak a továbbjutás esélyesei, Szaúd-Arábiába mégis ők érkeztek talán a legjobb formában, és a csoportjukban az első, elveszített találkozó után három meccset megnyerve – többek között a címvédőt és az idei US Open-győztes párost is legyőzve – bejutottak a rijádi torna döntőjébe.

Babos, Stefani duó útja a vb-döntőig

  • Csoportmeccsek
  • a 2. kiemelt Katerina Sinia­ková, Taylor Townsend (cseh, amerikai) 2:6, 6:3, 6-10 – döntő rövidítés
  • az 5. kiemelt Mirra Andrejeva, Diana Snajder (orosz) 7:5, 2:6, 10-7 – döntő rövidítés
  • a 3. kiemelt Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe (kanadai, új-zélandi) 2:6 7:5, 10-5 – döntő rövidítés
  • Elődöntő
  • a 6. kiemelt Hszie Su-vej, Jelena Ostapenko (tajvani, lett) 6:4, 7:6

Pályafutása negyedik vb-döntőjébe jutott tehát be Babos Tímea, aki eddig mindhárom fináléját megnyerte: egyszer 2017-ben a cseh Andrea Hlavacková, majd kétszer (2018 és 2019) a francia Kristine Mladenovic oldalán. Ezúttal a háló másik oldalán a 4. kiemelt Veronika Kugyermetova, Elise Mertens (orosz, belga) duó állt, akik szintén egy vereséggel a hátuk mögött jutottak el a vb-fináléba. Az, hogy milyen döntőt játszani, sőt nyerni, azt Mertensék is pontosan tudták, hiszen 2022-ben ők lettek világbajnokok. És mostantól már kétszeres világbajnokok, hiszen egy rendkívül szoros és küzdelmes, valamint egy sima szettet követően 99 percet követően ők bizonyultak jobbnak (6:7, 1:6).

Noha megszakad ezzel a vereséggel Babos Tímea nagy sorozata – eddig ahányszor döntőbe jutott, meg is nyerte azt –, ám egy pillanatig sem kell szégyenkeznie, mert „csak” vb-ezüst került a nyakába. A 32 éves magyar ugyanis bebizonyította, hogy párosban továbbra is a világ egyik legjobbja, és ha 2026-ban együtt marad Stefanival, akkor még az idei remek teljesítményüket is felülmúlhatják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

