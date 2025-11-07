Babos Tímea szenzációs sikere, drámai végjáték után döntőbe jutott a világbajnokságon!

Amikor idén január végén a véletlennek köszönhetően a linzi tornára összeállt a Babos Tímea, Luisa Stefani magyar, brazil kettős, majd február másodikán győztesként hagyták el az osztrák várost, már sejteni lehetett, hogy ebből lehet valami. Nos, a négyszeres Grand Slam-győztes, háromszoros világbajnok Babos és újdonsült partnere nem csupán együtt maradt, de négy WTA-tornát megnyerve kivívta a jogot a WTA-világbajnokságon való részvételre is. A Szaúd-Arábiában zajló tornára a duó csak a hetedik helyen kvalifikálta magát a világ legjobb nyolc páros közé, ez alapján a csoportjukban nem nekik állt a zászló. Ám ők érkeztek talán a legjobb formában Rijádba, hiszen Ningpóban döntőt játszottak, Tokióban pedig megnyerték az ottani tornát. Márpedig egy világbajnokságon nem a ranglista, hanem az adott forma a lényeg. És ez be is bizonyosodott, hiszen a csoportjukban az első, elveszített találkozó után két meccset megnyerve – többek között a címvédőt és az idei US Open-győztes párost is legyőzve – bejutottak az elődöntőbe.

Babos Tímea és Luisa Stefani remek párost alkot (Fotó: Philip Fong/AFP)

Az elődöntőben nem Babos Tímeáék számítottak esélyesnek

A tornán a magyar, brazil páros most találkozott a legalacsonyabban rangsorolt ellenféllel, ám tudhattuk, hogy a hatodik helyen kiemelt Hszie Su-vej, Jelena Ostapenko tajvani, lett duó is pazar formában játszik, mindössze egy szettet veszített el a három csoportmeccse alatt. A két páros korábban még soha nem találkozott egymással. Az esélyeket illetően sokatmondó volt, hogy Ostapenkóék sikerére 1,61-es volt a szorzó, addig Babosék győzelme esetén 2,36 – az ellenfél számított a favoritnak.

A játékosok bevonulása:

A mérkőzés elején a tajvani, lett duó 1:1-nél elvette Stefani adogatását, de Ostapenko szervájánál Babosék visszabrékeltek (3:3). A folytatásban a soproni és Sao Pauló-i teniszező is bravúrt bravúrra halmozott, csodás átemelések és röpték követték egymást, majd 5:4-nél ismét sikerült kihasználni a lett rivális bizonytalanágát, így Babos és partnere 45 perc elteltével szettelőnybe került (6:4).

One foot into the final! 🐾



Babos/Stefani take the first set 6-4 over Hsieh/Ostapenko and are one set away from a final spot.



#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/rssazOTwVu — wta (@WTA) November 7, 2025

A második játszmában 2:2-nél újfent Stefanit brékelték Ostapenkóék, akik ezúttal sem tudtak élni a lehetőséggel, és 4:4-nél ismét nyílt lett a csata, aztán 5:4-nél Babosék két meccslabdát elszalasztottak fogadóként. 6:6 után jött a rövidítés. Babosék ebben 3-2-re vezettek, majd ellenfelük mindkét adogatását elvették, így 5-2 lett az állás, de ezután mindkét adogatásukat elveszítették, majd az ellenfél 5-5-re egyenlített is. Ekkor Babosék újra brékeltek, majd hozták az adogatásukat, így 6:4, 7:6 (7-5)-re győztek, ott vannak a vb-döntőben!