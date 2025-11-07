Robbie Keaneeurópa-ligaAston Villa FTC

Hátrasorolták a Ferencvárost, Robbie Keane csapatára nagy balszerencse várhat + videó

Ki gondolta volna, hogy a labdarúgó Európa-ligában az alapszakasz félidejében, négy forduló után a Ferencváros a harmadik helyen áll majd a tabellán?! Márpedig ez a helyzet, Robbie Keane együttese a Ludogorec 3-1-es legyőzése után már tíz ponttal rendelkezik, s csak a dán Midtjylland, valamint jobb gólkülönbségével a Freiburg előzi meg. Számítógépes előjelzések szerint 99 százalék az esély arra, hogy Ferencváros továbbjut, arra pedig 32 százalék, hogy automatikusan bekerül a nyolcaddöntőbe.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 13:41
Az FTC szurkolói nagyon boldogok lehetnek az eddigi El-szerepléssel Fotó: Mirkó István
Az Európa-ligában – miként a Bajnokok Ligájában is – a 36 csapat nyolc meccset játszik az alapszakaszban, az utolsó tizenkettő búcsúzik, a legjobb nyolc pedig automatikusan bekerül a legjobb 16-ba. A 9–16. és 17–24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcokat vívnak, és a győztesek ugyancsak bekerülnek a legjobb 16-ba. A Ferencváros előtt hatalmas esély van, hogy az első körből továbbjusson. A Ludogorec 3-1-es legyőzése után már tíz ponttal rendelkezik a harmadik helyen, s csak a dán Midtjylland (12 pont), valamint jobb gólkülönbségével a Freiburg (10 pont) előzi meg. De rögtön utána négy csapat jön kilenc ponttal: Celta Vigo, Braga, Aston Villa, Lyon. A Midtjylland már matematikailag sem eshet ki, és a Ferencvárosnak is 99 százalék az esélye arra, hogy sorozatban negyedik alkalommal ott legyen tavasszal is a nemzetközi kupaporondon.

A Ferencváros éppen lecsúszna az alapszakasz nyolcadik helyéről
A Ferencváros éppen lecsúszna az alapszakasz nyolcadik helyéről

A futballstatisztikára és a szimulációkra szakosodott Football Meets Data portál szerint a Fradi akár legjobb nyolc között is ott maradhat, de erre csak 32 százalék az esélye, azaz arra, hogy automatikusan bekerül a nyolcaddöntőbe. A csapatok „rangsorában” a harmadik helyről hátrasorolták a kilencedikre. A számítógép abban tehát nem bízik, hogy a magyar bajnok folytatni tudja a parádés sorozatát, a Braga 41 százalék eséllyel csúszik be nála a nyolcadik helyre, így Robbie Keane alakulata peches lesz, miután kilencedikként vár majd rá egy párharc.

A Fradira addig kétségkívül két kőkemény idegenbeli meccs következik a Fenerbahce és a Nottingham Forest otthonában, de a Groupama Arénában a Rangers és Panathinaikosz ellen sem lesz egyszerű feladat pontokat szerezni. A Fenerbahce jelenleg a 14. (hét ponttal), a Panathinaikosz a 16. (hat ponttal), a Nottingham Forest a 23. (öt ponttal). Igaz, a Rangers mind a négy meccsét elveszítette, az utolsó, 36. helyen áll, és a skótoknak a mindössze 3 százalék az esélyük arra, hogy megússzák a kiesést. Ám december 11-én a Rangers még mindent bele fog adni Budapesten, főleg akkor, ha előtte, november 27-én otthon nyer a Braga ellen.

A Ferencváros hátra levő ellenfelei az Európa-liga alapszakaszában

  • november 27.: Fenerbahce – idegenben
  • december 11.: Rangers – otthon
  • január 22.: Panathinaikosz – otthon
  • január 29.: Nottingham Forest – idegenben

 

