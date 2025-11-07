Hiába nyert az FTC, az UEFA a Ludogorecet ünnepli

Minden várakozást felülmúl az FTC Európa-liga-szereplése. Robbie Keane együttese a Viktoria Plzen elleni döntetlen után (1-1) idegenben nyert a Genk (1-0) és a Salzburg (3-2) ellen is, majd hazai pályán a Ludogorecet (3-1) győzte le. Az FTC ír vezetőedzőjének nagyon tetszett, amit a bolgárok ellen látott csapatától, az UEFA viszont nem volt elragadtatva.

Robbie Keane szerint a Ludogorec elleni Európa-liga-meccs volt a legjobb nemzetközi találkozója az FTC kispadján (Fotó: Csudai Sándor)

Az Európa-liga hivatalos X-oldalán több mérkőzésről is külön posztolt, a Ferencvárosról azonban egyik poszt szövegében sem tesz említést. Persze az eredménylistán azért szerepel az FTC sikere.

Az FTC harmadik az UEFA Európa-liga tabelláján

Az UEFA a meccsnap utáni hajnalban rendre videókat is megoszt a legszebb pillanatokról. Csak az egyikbe került be az FTC-meccs: a legszebb gólok közé a Ludogorec találata is bekerült...

Four of the best from Matchday 4 😍



Which is your favourite?#UELGOTD | @FlixBus_DE — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 6, 2025

Azt persze az UEFA közösségi médiáját igazgatók sem tudják eltüntetni, hogy a Ferencváros a rendkívül előkelő harmadik helyen áll négy forduló után az Európa-liga óriástabelláján.

At the halfway stage of the league phase 📊#UEL pic.twitter.com/2ahY0LbMLk — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 6, 2025

Aki a Fradi góljait is megnézné újra, annak itt a meccs összefoglalója.