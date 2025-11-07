Rendkívüli

Hiába nyert az FTC, az UEFA a Ludogorecet ünnepli

Az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában a magyar bajnok Ferencváros 3-1-re nyert a Ludogorec ellen, s a harmadik helyen áll az El-tabellán. Az UEFA az Európa-liga X-oldalán még csak meg sem említi az FTC menetelését, a legszebb gólok közé pedig a meccsről a bolgárok találata került be.

2025. 11. 07.
Az FTC három érvényes gólt is ünnepelt a Ludogorec elleni El-meccsen, az UEFA szerint mégis a bolgárok egyetlen találata volt a legszebb Fotó: Csudai Sándor
Minden várakozást felülmúl az FTC Európa-liga-szereplése. Robbie Keane együttese a Viktoria Plzen elleni döntetlen után (1-1) idegenben nyert a Genk (1-0) és a Salzburg (3-2) ellen is, majd hazai pályán a Ludogorecet (3-1) győzte le. Az FTC ír vezetőedzőjének nagyon tetszett, amit a bolgárok ellen látott csapatától, az UEFA viszont nem volt elragadtatva.

Robbie Keane szerint a Ludogorec elleni Európa-liga-meccs volt a legjobb nemzetközi találkozója az FTC kispadján, az UEFA mit sem tud erről
Robbie Keane szerint a Ludogorec elleni Európa-liga-meccs volt a legjobb nemzetközi találkozója az FTC kispadján (Fotó: Csudai Sándor)

Az Európa-liga hivatalos X-oldalán több mérkőzésről is külön posztolt, a Ferencvárosról azonban egyik poszt szövegében sem tesz említést. Persze az eredménylistán azért szerepel az FTC sikere.

Az FTC harmadik az UEFA Európa-liga tabelláján

Az UEFA a meccsnap utáni hajnalban rendre videókat is megoszt a legszebb pillanatokról. Csak az egyikbe került be az FTC-meccs: a legszebb gólok közé a Ludogorec találata is bekerült...

Azt persze az UEFA közösségi médiáját igazgatók sem tudják eltüntetni, hogy a Ferencváros a rendkívül előkelő harmadik helyen áll négy forduló után az Európa-liga óriástabelláján.

Aki a Fradi góljait is megnézné újra, annak itt a meccs összefoglalója.

Meddig jut a Fradi?


Belföldi híreink

Külföldi híreink

