Kettővel vezet a Fradi a bolgár bajnok ellen az Európa-ligában – élő

A bolgár bajnokot fogadta a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában. Az augusztusban a BL-selejtezőjében legyőzött Lugogorec ellen a nyáron duplázó Varga Barnabás ezúttal nem került be a kezdőcsapatba. Az Alekszandar Pesic, Yusuf Bamidele támadókettősnek szavazott bizalmat Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője, aki alaposan átalakította akkori együttesét. A nagy fölényben futballozó magyar együttes a 31. percben Kanikowsky közelről szerzett góljával került előnybe. A második félidő elején Cadu okos lövéssel talált be a bolgárok kapujába.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 06. 21:19
Fradi FTC - Ludogorec Ferencváros
A Fradi vezető gólja előtti pillanat: Kanikowsky lába lövésre lendült Fotó: Mirkó István
Nagy meglepetésre, de a sorozatterhelést is figyelembe véve talán érthető módon, Varga Barnabás ezúttal nem került be a kezdőcsapatba . A 31 éves csatár a szezonban 20 mérkőzésen 17 gólt szerzett a Fradiban, kiderült: lágyéksérülést szenvedett. Az Alekszandar Pesic, Yusuf Bamidele támadókettősnek szavazott bizalmat Robbie Keane a negyedik Európa-liga-meccsen. Az edzőváltáson átesett Ludogorecnél is kimaradt egy gólerős játékos, Ivaylo Chochev személyében. 

Fradi
A Fradinál ezúttal Varga Barnabás és Tóth Alex is a kispadon kezd Fotó: Csudai Sándor

Támadólag kezdett a Fradi

Telt ház, közel 20 ezer szurkoló előtt léptek pályára a csapatok a Groupama Arénában, ahol maroknyi bolgár csoport buzdította a razgradiakat. A Fradi-tábor már a bemelegítés alatt is remek hangulatot teremtett, amit fokozott a meccsen. Bár a magyar bajnok nagy elánnal kezdett, a tizenhatosa elé szorította be a Ludogorecet, az első komoly lehetőség a vendégek előtt adódott. 

A 7. percben Erick Marcus tört be jobbról a ferencvárosi tizenhatoson belülre, a bal lábára visszavette a labdát, majd kevéssel csavart Dibusz Dénes kapujának jobb oldala mellé. 

A folytatásban Robbie Keane együttese alakított ki helyzeteket, de Raemaekers lövését blokkolták, Pesic igéretes helyzetben jócskán mellé fejelt, majd centerezése Yusuf helyett a kapus, Sergio Padt zsákmánya lett. A bolgárok holland-olasz kapusa ziccerben kivédte Pesic közeli lövését a 25. percben, utóbb kiderült, a szerb csatár lesről indult.

Érett és jött a gól

Nem csupán érett, a 31. percben meg is született a Ferencváros vezető gólja. 

Szépen felépített támadás futott a jobb oldalon, Makreckis beadott, Yusuf keresztbe lefejelte a labdát, az ötésfelesnél ólálkodó Kanikowsky estében, jobbról, éles szögből úgy lőtt a rövid felső sarokba, hogy a labda a lécről vágódott a hálóba, 1-0.

Az izraeli válogatott támadó középpályás a 17. fellépésén a második gólját szerezte a Ferencváros színeiben. A 40. percben közel járt az újabb gólhoz a Fradi, Cadu jutott el a bal oldalon az alapvonalig, Pesic lába már szinte lövésre lendült, de a spárgázó kapus óriásit mentett. Makreckis lövését is védte Padt, akit a 43. percben mattolt a kilépő és higgadtan a bal sarokba helyező Yusuf. Nagy volt az öröm, ami videózás után bosszankodásba csapott át, lesről indult a nigéria csatár.

Egy változtatás, egy gól

A sárga lapos Naby Keitát az első játékrészben pihentetett Tóth Alex váltotta. Nem állítanánk, hogy a fiatal magyar középpályás beállása miatt, de az 53. percben megduplázta az előnyét a Ferencváros: 

Kanikowsky harciasan megküzdött a labdáért, középre fejelte, előbb egy védő, majd Yusuf ért bele ügyetlenül, az érkező Cadu takarásból, nyolc méterről a bal sarokba helyezett, 2-0.

Fradi
A Fradi második gólját szerző Cadut (középen) ünneplik a társak Fotó: Csudai Sándor

 

