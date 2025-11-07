„Hittem ebben a csapatban” – a Fradi gólszerzője hűségesküt tett

A Fradi Gabi Kanikovszki góljával került előnybe a Ludogorec elleni Európa-liga-meccsen, az izraeli középpályás a második találatát jegyezte a Ferencváros színeiben és az elsőt a nemzetközi porondon.

A Fradi újabb győzelmet ünnepelhetett az Európa-ligában (Fotó: Csudai Sándor)

– Nagyon örülök, hogy nyertünk. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, utána kicsit visszaestünk a kétgólos előny birtokában, de a lényeg, hogy megszereztük a három pontot.

Azért is jöttem ide, mert hittem ebben a csapatban, ebben a klubban.

– A mostani szereplést céloztuk meg, csak annyit kell tennünk, hogy két lábbal a földön maradjunk és folytassuk, amit elkezdtünk, s ebben az esetben a legjobb nyolcban végezhetünk – értékelt Kanikovszki.

A Fradinál továbbra is két lábbal állnak a földön

Tóth Alex ezúttal csak a szünet után állt be csereként, ám Robbie Keane a mérkőzés előtt elárulta, hogy a magyar válogatott középpályás sokáig sérült volt, és nem akartak kockáztatni azzal, hogy a kezdőcsapatba jelöli.

– Előfordul, hogy az ellenfélnek jön ki jobban a lépés, kaptunk egy gyönyörű szép gólt, de szerintem álltuk a sarat, és jó, hogy tudtunk rá válaszolni – utalt a szépítést követő harmadik FTC-találatra Tóth, akinek a kiugratása is kellett a megnyugtató harmadik gólhoz. – Lenny szépen befejezte, de izgultam, hogy nehogy les legyen, mert én belülről nem éreztem, de ezek szerint azért közel volt.

A sokoldalú játékos hatosként, nyolcasként és tízesként is szerepelt már a zöld-fehéreknél, ám elmondása szerint neki mindegy, hogy melyik poszton számítanak rá.

– Ahova éppen tesznek, próbálok aszerint játszani és megfelelni, hogy minél hasznosabb legyek a csapatnak – mondta Tóth, aki hozzátette a sérülésével kapcsolatban, hogy az orvosi stáb segítségével óvatosan kezelik a helyzetet, a becserélésében pedig Naby Keita sárga lapja is szerepet játszott.

Szalai Gábor a Salzburg otthonában aratott siker alkalmával végig a kispadon ült, ezúttal viszont a meccset végigjátszva segítette a magyar együttest a győzelemhez.

– Helyenként a Ludogarec átvette az irányítást, de igazából én azt éreztem, amit az előző két mérkőzésen is, hogy átadják a területet, próbálnak a kontrára játszani, de ezt jól orvosoltuk szerencsére. Mindenki küzdött, mindenki hajtott, a szurkolók előtt is le a kalappal. Nagy élmény ilyen meccseken játszani! A szépítésnél picit beszorultunk, ott kicsit úgy éreztem, hogy nagyobb nyomást kellett volna helyezni rájuk. Ők nyilván úgy jöttek, hogy már nem nagyon volt veszítenivalójuk, ilyenkor ez előfordul, de volt több lehetőségünk is, szerencsére Lenny be tudta rúgni az egyiket. Az, hogy a harmadik helyen vagyunk, nyilván csodás eredmény, de csak féltávnál vagyunk, szeretnénk még pontokat gyűjteni.