Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében

Aston VillaMaccabi Tel-Avivrendőrmeccs

Rendőrök lepik el Birminghamet – beszivárgott a gyűlölet az angol futballba

Maszkos tüntetők „Cionistáknak nincs itt helyük” feliratú táblákkal provokálják a járókelőket és a szurkolókat az Aston Villa–Maccabi Tel-Aviv Európa-liga-meccs előtt. A Gázai övezetben kihirdetett törékeny tűzszünet ellenére a feszültség nem csökken, a zsidóellenességbe átcsapó palesztinpárti megmozdulások immár az angol futballt is elérik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 18:55
Fokozott rendőri készültség Birminghamben Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: AFP
Csütörtök este Birminghamben az Aston Villa és a Maccabi Tel-Aviv találkozója előtt a stadion környékén maszkos férfiak jelentek meg, akik „Cionistáknak nincs itt helyük” feliratú transzparenseket helyeztek ki. A rendőrség magas kockázatú eseménynek minősítette a meccset, több mint 700 rendőrt vezényeltek ki, és speciális intézkedéseket vezettek be, vagyis gyanú nélkül is átkutathatják a járókelőket.

Maszkos Izrael ellenes tüntetők az Aston Villa-Makkabi Tel-Aviv Európa-liga-mérkőzése előtt
Maszkos Izrael ellenes tüntetők az Aston Villa-Maccabi Tel-Aviv Európa-liga-mérkőzése előtt Fotó: EPA

Megszűrték az Aston Villa, kitiltották a Maccabi szurkolóit

A környező iskolák korábban zártak, a stadion körül lovas és kutyás rendőrök, valamint rohamrendőrségi járművek sorakoztak. A Maccabi Tel-Aviv szurkolóit kitiltották a meccsről, a vendégszektort lezárták, a hazai drukkereket pedig szigorú beléptetési szabályokhoz kötötték – csak a bérletesek és korábbi vásárlási előzménnyel rendelkező Villa-szurkolók juthattak jegyhez.

A légkör így is feszült maradt: palesztinpárti, Izrael-ellenes és brit nacionalista csoportok is tüntetést hirdettek.

 

Izrael megúszta a kizárást

A mostani incidensnek persze vannak előzményei. Szeptember végén még az is felmerült, hogy az UEFA kizárhatja az izraeli klubokat az európai kupasorozatokból, az izraeli válogatottat pedig a világbajnoki selejtezőkből.

A nemzetközi futball azonban – egyelőre – ellenállt ennek a politikai nyomásnak. A FIFA álláspontja szerint a sportnak a háború ellenére is „összekötő szerepet” kell játszania, így az izraeli csapatok és a válogatott is folytathatta szereplését.

Az októberi vb-selejtezők azonban már jelezték, milyen törékeny ez a „semlegesség”: a Norvégia–Izrael és az Olaszország–Izrael mérkőzések feszült, politikai hangulatban zajlottak.

 

Béke papíron, indulat a valóságban

A Gázai övezetben az elmúlt hetekben bejelentették az ingatag tűzszünetet Izrael és a Hamász között – de a birminghami jelenetek világosan mutatják, hogy a béke inkább csak papíron létezik.

A futballpálya, amely elvben a nemzetközi sport szimbóluma, most a politikai indulatok kivetülésének terepévé vált. A „Cionistáknak nincs itt helyük” felirat nemcsak egy városi provokáció: annak jele, hogy a Közel-Kelet konfliktusa immár mélyen beágyazódott a nyugati közvéleménybe is.

Az Aston Villa menedzsere, Unai Emery ugyan próbálta lehűteni a kedélyeket, hangsúlyozva, hogy csak a játékra koncentrálnak, de a hatalmas rendőri készültség, az eladatlan jegyek és a félig üres lelátók azt üzenik: a háború következményei már az európai futball szívében is érezhetők. 

Tüntetés a mérkőzés előtt:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

A bírói függetlenségről

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.

