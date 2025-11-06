Rendőrök lepik el Birminghamet – beszivárgott a gyűlölet az angol futballba

Csütörtök este Birminghamben az Aston Villa és a Maccabi Tel-Aviv találkozója előtt a stadion környékén maszkos férfiak jelentek meg, akik „Cionistáknak nincs itt helyük” feliratú transzparenseket helyeztek ki. A rendőrség magas kockázatú eseménynek minősítette a meccset, több mint 700 rendőrt vezényeltek ki, és speciális intézkedéseket vezettek be, vagyis gyanú nélkül is átkutathatják a járókelőket.

Maszkos Izrael ellenes tüntetők az Aston Villa-Maccabi Tel-Aviv Európa-liga-mérkőzése előtt Fotó: EPA

Megszűrték az Aston Villa, kitiltották a Maccabi szurkolóit

A környező iskolák korábban zártak, a stadion körül lovas és kutyás rendőrök, valamint rohamrendőrségi járművek sorakoztak. A Maccabi Tel-Aviv szurkolóit kitiltották a meccsről, a vendégszektort lezárták, a hazai drukkereket pedig szigorú beléptetési szabályokhoz kötötték – csak a bérletesek és korábbi vásárlási előzménnyel rendelkező Villa-szurkolók juthattak jegyhez.

A légkör így is feszült maradt: palesztinpárti, Izrael-ellenes és brit nacionalista csoportok is tüntetést hirdettek.

Izrael megúszta a kizárást

A mostani incidensnek persze vannak előzményei. Szeptember végén még az is felmerült, hogy az UEFA kizárhatja az izraeli klubokat az európai kupasorozatokból, az izraeli válogatottat pedig a világbajnoki selejtezőkből.

A nemzetközi futball azonban – egyelőre – ellenállt ennek a politikai nyomásnak. A FIFA álláspontja szerint a sportnak a háború ellenére is „összekötő szerepet” kell játszania, így az izraeli csapatok és a válogatott is folytathatta szereplését.

Az októberi vb-selejtezők azonban már jelezték, milyen törékeny ez a „semlegesség”: a Norvégia–Izrael és az Olaszország–Izrael mérkőzések feszült, politikai hangulatban zajlottak.