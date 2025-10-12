Mit lép a FIFA és az UEFA azok után, ami a Norvégia–Izrael vb-selejtezőn történt?

Ami a futballt illeti, a norvég válogatott jelesre vizsgázott az Izrael elleni vb-selejtezőn szombaton. Szó szerint, ugyanis 5-0-s győzelmet aratott hazai pályán, így hatból hat győzelemmel fél lábbal már ki is jutott a 2026-os világbajnokságra – hat ponttal előzik az olaszokat az I csoportban, akiknek még van matematikai esélyük előzni, de gyakorlati már kevés.
Ami nem a futballt illeti, a szombati Norvégia–Izrael vb-selejtezőnek még lehetnek következményei. Mint beszámoltunk róla, már a meccs előtt tüntetések zajlottak Oslo utcáin, a norvégok nehezményezték Izrael vendégszereplését, a jelszavaik szerint Izrael népirtásért felelős Gázában.
Érdekes, hogy a tiltakozás a stadionba is beszűrődhetett, ugyanis engedélyezték a politikai véleménynyilvánítást kifejező palesztin zászlók elhelyezését, amivel éltek is norvégok. Egy óriási palesztin zászló jelent meg a lelátón, mellette egy, a gyerekek életéért aggódó fehér molinóval.
Voltak palesztin zászlók a stadionban, és a szurkolók skandálták is, hogy Szabadságot Palesztinának!
Most is büntethet a FIFA és az UEFA?
Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy a FIFA és az UEFA sporteseményeken nemcsak a sportolóknak, de a drukkereknek is tiltja a politikai véleménynyilvánítást, a rendező félnek pedig a szurkolók viselkedéséért is felelősséget kell vállalnia.