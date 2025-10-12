  • Magyar Nemzet
Mit lép a FIFA és az UEFA azok után, ami a Norvégia–Izrael vb-selejtezőn történt?

Erling Haaland tizenegyest hibázott, majd mesterhármast szerzett, és egészen elképesztő, hogy milyen gyorsan jutott el ötven válogatott gólig. Norvégia 5-0-ra kiütötte Izraelt, és hatból hat győzelemmel száguld a 2026-os világbajnokság felé. Mégsem csak ezek miatt marad emlékezetes a szombati Norvégia–Izrael vb-selejtező, hanem az oslói tüntetés és a stadionban Palesztinát támogató kiállás miatt. Kérdés, mit szól ehhez a politikai üzeneteket tiltó FIFA és UEFA.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 9:17
Tele volt palesztin zászlókkal a lelátó a Norvégia-Izrael vb-selejtezőn. Fotó: HALIL SAGIRKAYA Forrás: ANADOLU
Ami a futballt illeti, a norvég válogatott jelesre vizsgázott az Izrael elleni vb-selejtezőn szombaton. Szó szerint, ugyanis 5-0-s győzelmet aratott hazai pályán, így hatból hat győzelemmel fél lábbal már ki is jutott a 2026-os világbajnokságra – hat ponttal előzik az olaszokat az I csoportban, akiknek még van matematikai esélyük előzni, de gyakorlati már kevés.

Erling Haaland háromszor talált be Izrael ellen, de a norvégok Palesztina melletti politikai kiállására a FIFA és az UEFA reagálhat.
Ami nem a futballt illeti, a szombati Norvégia–Izrael vb-selejtezőnek még lehetnek következményei. Mint beszámoltunk róla, már a meccs előtt tüntetések zajlottak Oslo utcáin, a norvégok nehezményezték Izrael vendégszereplését, a jelszavaik szerint Izrael népirtásért felelős Gázában.

Érdekes, hogy a tiltakozás a stadionba is beszűrődhetett, ugyanis engedélyezték a politikai véleménynyilvánítást kifejező palesztin zászlók elhelyezését, amivel éltek is norvégok. Egy óriási palesztin zászló jelent meg a lelátón, mellette egy, a gyerekek életéért aggódó fehér molinóval.

Voltak palesztin zászlók a stadionban, és a szurkolók skandálták is, hogy Szabadságot Palesztinának!

Most is büntethet a FIFA és az UEFA?

Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy a FIFA és az UEFA sporteseményeken nemcsak a sportolóknak, de a drukkereknek is tiltja a politikai véleménynyilvánítást, a rendező félnek pedig a szurkolók viselkedéséért is felelősséget kell vállalnia.

Korábban a palesztin zászló megjelenítéséért az UEFA már megbüntette a skót Celtic csapatát 17 500 euróra. A Magyar Labdarúgó-szövetséget pedig szektor-, sőt stadionbezárással is sújtották, amiért a magyar szurkolók Romániát becsmérlő rigmusokat skandáltak és Nagy-Magyarországot ábrázoló zászlókat és molinókat függesztettek ki, ami politikai véleménynyilvánításnak minősült.

Kérdés, hogy a FIFA és az UEFA mit lép most a norvégiai, kényes helyzetben.

 

Erling Haaland elképesztő mérföldköve

A meccs krónikájához tartozik, hogy Erling Haaaland előbb kihagyott egy tizenegyest, majd mesterhármast szerzett Izrael ellen. A Manchester City norvég sztárja ezzel már 51 gólos a válogatottban.

Ami egészen elképesztő, hogy mindössze 47 válogatott meccs alatt érte el az ötvengólos mérföldkövet, amivel messze lehagyta többek között Lionel Messit és Cristiano Ronaldót is, akiknek több mint száz mérkőzés kellett ugyanehhez.

