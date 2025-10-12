Mit lép a FIFA és az UEFA azok után, ami a Norvégia–Izrael vb-selejtezőn történt?

Ami a futballt illeti, a norvég válogatott jelesre vizsgázott az Izrael elleni vb-selejtezőn szombaton. Szó szerint, ugyanis 5-0-s győzelmet aratott hazai pályán, így hatból hat győzelemmel fél lábbal már ki is jutott a 2026-os világbajnokságra – hat ponttal előzik az olaszokat az I csoportban, akiknek még van matematikai esélyük előzni, de gyakorlati már kevés.

Erling Haaland háromszor talált be Izrael ellen, de a norvégok Palesztina melletti politikai kiállására a FIFA és az UEFA reagálhat. Fotó: NTB

Ami nem a futballt illeti, a szombati Norvégia–Izrael vb-selejtezőnek még lehetnek következményei. Mint beszámoltunk róla, már a meccs előtt tüntetések zajlottak Oslo utcáin, a norvégok nehezményezték Izrael vendégszereplését, a jelszavaik szerint Izrael népirtásért felelős Gázában.

Érdekes, hogy a tiltakozás a stadionba is beszűrődhetett, ugyanis engedélyezték a politikai véleménynyilvánítást kifejező palesztin zászlók elhelyezését, amivel éltek is norvégok. Egy óriási palesztin zászló jelent meg a lelátón, mellette egy, a gyerekek életéért aggódó fehér molinóval.

Norway fans unveiled a massive Palestine flag during their match against Israel tonight, with the message “Let children live.”



Many Palestinian flags can also be seen throughout the stadium. pic.twitter.com/ENkrBdVgJl — Leyla Hamed (@leylahamed) October 11, 2025

Voltak palesztin zászlók a stadionban, és a szurkolók skandálták is, hogy Szabadságot Palesztinának!

🚨🇳🇴🇮🇱🇵🇸 BREAKING: Norway Fans Chanted “FREE PALESTINE” Against Israel. pic.twitter.com/UpjrTm1LFD — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 11, 2025

Most is büntethet a FIFA és az UEFA?

Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy a FIFA és az UEFA sporteseményeken nemcsak a sportolóknak, de a drukkereknek is tiltja a politikai véleménynyilvánítást, a rendező félnek pedig a szurkolók viselkedéséért is felelősséget kell vállalnia.