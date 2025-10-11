A pályán is forró Izrael vb-selejtezője: piros lap, két kihagyott 11-es és fradista meglepetés

Miként lapunk is több cikkben foglalkozott vele, komoly tiltakozást váltott ki Norvégiában az izraeli válogatott vendégszereplése. A mérkőzést tüntetés előzte meg, amelyen az ismert jelszavakat skandálták: Izrael népirtásért felelős Gázában.

Izrael-ellenes tüntetés előzte meg Oslóban a Norvégia–Izrael vb-selejtezőt. Aztán Erling Haaland vált főszereplővé. Fotó: JAVAD PARSA/NTB

Az is döbbenetes adalék, hogy előre bejelentetten engedélyezték a nézőknek kisebb palesztin zászlók lobogtatását az oslói Ullevaal-stadionban. A lelátón nem csak ezekből lehetett – és még csak nem is kicsit – többet is látni, hanem méretes piros lapokból is: arra utalva, hogy a Norvég Labdarúgó-szövetség álláspontja szerint Izrael tagságát fel kellene függeszteni az UEFA-ban.

Magyar érintettsége is volt a Norvégia–Izrael vb-selejtezőnek: a vendégek kezdőcsapatában kapott helyet a Ferencváros játékosa, Mohammed Abu Fani.

Haaland kétszer is kihagyta a büntetőt

Maga a találkozó is viharosan indult. Norvégia már a 4. percben büntetőhöz jutott. Erling Haaland, a Manchester City gólzsákja futott neki a labdának, ám a jobb alsó felé tartó lövését Daniel Peretz hárította. A VAR-vizsgálat azt mutatta, hogy Peretz nem a gólvonalon, illetve mögötte helyezkedett, ezért Norvégia megismételhette a 11-est. Ismét Haaland vállalkozott erre, ezúttal a bal alsót választotta, de az izraeli kapus másodszor is hárította a lövést!

Haaland felsülése végképp felmenti Vécsei Bálintot, aki emlékezetes módon a CFR–Paks Európa-liga-selejtezőn hibázott kétszer is Kolozsváron. Azóta történt még ennél is döbbenetesebb eset: az AS Roma–Lille Európa-liga meccsen a hazaiak háromszor is elpuskázták ugyanazt a 11-est.