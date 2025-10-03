„Sohasem láttam még ilyet” – felülmúlták Vécseit, az egész világ a Román nevet + videó

A Lille már a hatodik percben előnybe került az AS Roma otthonában Hákon Haraldsson góljával. A franciák egészen a hajráig őrizték az előnyt, akkor azonban megkapta az addigi legnagyobb esélyét az egyenlítésre az olasz együttes. A megítélt tizenegyest kétszer is újrarúgatta a játékvezető, de Berke Özer eszén nem lehetett túljárni: a török kapus kétszer az ukrán Artem Dovbik próbálkozását hárította, majd hiába cserélt végrehajtót a hazai gárda, az argentin Matias Soule sem tudott túljárni a vendégek játékosának eszén.

A Roma trénere is döbbenten figyelte a hajrábeli eseményeket (Fotó: NurPhoto/AFP/Giuseppe Maffia)

Incredible scene during the match between AS Roma and Lille — the penalty had to be retaken three times, and Lille’s goalkeeper Berke Ozer saved all three. 🤯🇪🇺pic.twitter.com/3ETBEp9oP5 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 2, 2025

A lefújás után a Romát irányító Gian Piero Gasperini döbbenetét fejezte ki a történtekkel kapcsolatban: – Sohasem láttam még ilyet, hogy ugyanabban a szituációban három tizenegyeset is kihagyott volna a csapatom. Egyedi, ugyanakkor véletlen eset volt, de megtörtént, és kétségtelenül befolyásolta az eredményt – idézte a Football Italia a 67 esztendős olasz szakembert.

Az AS Roma még a Pakson is túltett

Valószínűleg sokakban feldereng a Paks nyári Európa-liga-selejtezője a kolozsvári CFR ellen: a magyar csapat a gól nélküli döntetlenre végződött első meccs után a másodikon tizenegyeshez jutott 1-0-s hátrányban, Vécsei Bálint azonban kihagyta a büntetőt, az ismétlésnél pedig nem találta el a kaput. A hiba sokba került, a CFR végül 3-0-ra nyert, és búcsúztatta a magyar csapatot.