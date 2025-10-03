Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem akarunk meghalni Ukrajnáért + videó

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • „Sohasem láttam még ilyet” – felülmúlták Vécseit, az egész világ a Román nevet + videó
AS Romaeurópa-ligaLilleVécsei Bálint

„Sohasem láttam még ilyet” – felülmúlták Vécseit, az egész világ a Román nevet + videó

Elképesztő jeleneteket hozott a Roma és a Lille összecsapásának hajrája a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának második fordulójában. A Roma a végjátékban tizenegyeshez jutott, azonban hiába végezhették el háromszor is a büntetőt a játékosok, egyszer sem sikerült a kapuba találni.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 7:57
Artem Dovbik kétszer is kihagyta a tizenegyest (Fotó: NurPhoto/AFP/Giuseppe Maffia)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Lille már a hatodik percben előnybe került az AS Roma otthonában Hákon Haraldsson góljával. A franciák egészen a hajráig őrizték az előnyt, akkor azonban megkapta az addigi legnagyobb esélyét az egyenlítésre az olasz együttes. A megítélt tizenegyest kétszer is újrarúgatta a játékvezető, de Berke Özer eszén nem lehetett túljárni: a török kapus kétszer az ukrán Artem Dovbik próbálkozását hárította, majd hiába cserélt végrehajtót a hazai gárda, az argentin Matias Soule sem tudott túljárni a vendégek játékosának eszén.

A Roma trénere is döbbenten figyelte a hajrábeli eseményeket
A Roma trénere is döbbenten figyelte a hajrábeli eseményeket (Fotó: NurPhoto/AFP/Giuseppe Maffia)
Roma awarded penalty. The Penalty had to be retaken twice. Lille goalkeeper Berke Özer saved all 3 attempts
byu/RidgeRunner99 insoccer

A lefújás után a Romát irányító Gian Piero Gasperini döbbenetét fejezte ki a történtekkel kapcsolatban: – Sohasem láttam még ilyet, hogy ugyanabban a szituációban három tizenegyeset is kihagyott volna a csapatom. Egyedi, ugyanakkor véletlen eset volt, de megtörtént, és kétségtelenül befolyásolta az eredményt – idézte a Football Italia a 67 esztendős olasz szakembert.

Az AS Roma még a Pakson is túltett

Valószínűleg sokakban feldereng a Paks nyári Európa-liga-selejtezője a kolozsvári CFR ellen: a magyar csapat a gól nélküli döntetlenre végződött első meccs után a másodikon tizenegyeshez jutott 1-0-s hátrányban, Vécsei Bálint azonban kihagyta a büntetőt, az ismétlésnél pedig nem találta el a kaput. A hiba sokba került, a CFR végül 3-0-ra nyert, és búcsúztatta a magyar csapatot.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu