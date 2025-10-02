Csúnyán lebőgött az El nagy esélyese, Bolláék is nagy pofont kaptak

A selejtező utolsó körében a Győrt búcsúztató Rapid Wien súlyos vereséggel kezdte a Konferencialiga 2025/2026-os kiírását, 4-1-re kikapott csütörtökön a Lech Poznan otthonában. A bécsi csapatban a magyar válogatott Bolla Bendegúz végigjátszotta a lengyelországi mérkőzést.

Bolla Bendegúz végig a pályán volt, de sok örömben nem volt része a Konferencialiga első fordulójában (archív felvétel) Fotó: APA-PictureDesk/THOMAS PICHLER

A Premier League-ben egyedüliként veretlen Crystal Palace ugyancsak Lengyelországban, Lublinban nyert – mégpedig 2-0-ra – a pályaválasztó Dinamo Kijev ellen. A londoni együttes a 76. perctől emberhátrányban játszott.

Konferencialiga, alapszakasz, 1. forduló Lech Poznan (lengyel)–Rapid Wien (osztrák) 4-1 (3-0)

Dinamo Kijev (ukrán)–Crystal Palace (angol) 0-2 (0-1)

Rayo Vallecano (spanyol)–Skendija (északmacedón) 2-0 (2-0)

Omonia (ciprusi)–FSV Mainz (német) 0-1 (0-0)

Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Hamrun Spartans (máltai) 1-0 (0-0)

Zrinjski Mostar (bosnyák)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 5-0 (3-0)

Kuopio (finn)–Drita (koszovói) 1-1 (0-0)

Lausanne (svájci)–Breidablik (izlandi) 3-0 (3-0)

Noah (örmény)–HNK Rijeka (horvát) 1-0 (1-0)

Fiorentina (olasz)–Sigma Olomouc (cseh) 21.00

Slovan Bratislava (szlovák)–Strasbourg (francia) 21.00

Legia Warszawa (lengyel)–Samsunspor (török) 21.00

Sparta Praha (cseh)–Shamrock Rovers (ír) 21.00

Celje (szlovén)–AEK Athén (görög) 21.00

Aberdeen (skót)–Sahtar Donyeck (ukrán) 21.00

Raków Czestochowa (lengyel)–Universitatea Craiova (román) 21.00

AEK Larnaca (ciprusi)–AZ Alkmaar (holland) 21.00

Shelbourne (ír)–Häcken (svéd) 21.00

A Ferencváros két ellenfele is kikapott

Az Európa-liga küzdelmei folytatódtak csütörtökön. A sorozat egyik nagy esélyesének tartott AS Roma hazai pályán egygólos vereséget szenvedett a Lille-től. A Farkasok számára még fájóbbá tette a kudarcot, hogy az utolsó tíz percben két tizenegyest is elhibáztak, előbb az ukrán Artyom Dovbik, aztán az argentin Matias Soule nem talált a kapuba büntetőből, derült ki az MTI tudósításából.

A Ferencváros első ellenfele, a Viktoria Plzen javított azok után, hogy múlt héten emberelőnyben 1-1-es döntetlent ért el a Groupama Arénában, ugyanis ezúttal 3-0-ra legyőzte svéd vendégét, a Malmőt. A magyar bajnok későbbi riválisai közül szintén javított a Fenerbahce, amely egy héttel ezelőtti veresége után 2-1-re verte a Nice csapatát. A Panathinaikosz és a bolgár Ludogorec viszont múlt heti sikerét követően a második körben alulmaradt, előbbi 2-1-re a holland Go Ahead Eagles együttesétől, utóbbi pedig 2-0-ra a spanyol Real Betistől kapott ki egyaránt hazai pályán.