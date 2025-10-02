Csúnyán lebőgött az El nagy esélyese, Bolláék is nagy pofont kaptak
Megkezdődött csütörtökön a Konferencialiga alapszakasza. A Bolla Bendegúzzal felállt Rapid Wiennek nem sikerült jól a bemutatkozás, lógó orral térhettek haza az osztrákok Lengyelországból. Az Európa-ligában is játszottak korai mérkőzéseket, ezeken a Ferencváros leendő ellenfeleinek nem sok babér termett.
Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
A selejtező utolsó körében a Győrt búcsúztató Rapid Wien súlyos vereséggel kezdte a Konferencialiga 2025/2026-os kiírását, 4-1-re kikapott csütörtökön a Lech Poznan otthonában. A bécsi csapatban a magyar válogatott Bolla Bendegúz végigjátszotta a lengyelországi mérkőzést.
A Premier League-ben egyedüliként veretlen Crystal Palace ugyancsak Lengyelországban, Lublinban nyert – mégpedig 2-0-ra – a pályaválasztó Dinamo Kijev ellen. A londoni együttes a 76. perctől emberhátrányban játszott.
Konferencialiga, alapszakasz, 1. forduló
Lech Poznan (lengyel)–Rapid Wien (osztrák) 4-1 (3-0)
Az Európa-liga küzdelmei folytatódtak csütörtökön. A sorozat egyik nagy esélyesének tartott AS Roma hazai pályán egygólos vereséget szenvedett a Lille-től. A Farkasok számára még fájóbbá tette a kudarcot, hogy az utolsó tíz percben két tizenegyest is elhibáztak, előbb az ukrán Artyom Dovbik, aztán az argentin Matias Soule nem talált a kapuba büntetőből, derült ki az MTI tudósításából.
A Ferencváros első ellenfele, a Viktoria Plzen javított azok után, hogy múlt héten emberelőnyben 1-1-es döntetlent ért el a Groupama Arénában, ugyanis ezúttal 3-0-ra legyőzte svéd vendégét, a Malmőt. A magyar bajnok későbbi riválisai közül szintén javított a Fenerbahce, amely egy héttel ezelőtti veresége után 2-1-re verte a Nice csapatát. A Panathinaikosz és a bolgár Ludogorec viszont múlt heti sikerét követően a második körben alulmaradt, előbbi 2-1-re a holland Go Ahead Eagles együttesétől, utóbbi pedig 2-0-ra a spanyol Real Betistől kapott ki egyaránt hazai pályán.
Meddig jut a Fradi? A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket. Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.