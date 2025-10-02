Rendkívüli

Csúnyán lebőgött az El nagy esélyese, Bolláék is nagy pofont kaptak

Megkezdődött csütörtökön a Konferencialiga alapszakasza. A Bolla Bendegúzzal felállt Rapid Wiennek nem sikerült jól a bemutatkozás, lógó orral térhettek haza az osztrákok Lengyelországból. Az Európa-ligában is játszottak korai mérkőzéseket, ezeken a Ferencváros leendő ellenfeleinek nem sok babér termett.

2025. 10. 02. 21:14
A tizenegyest hibázó Artem Dovbik és az AS Roma szeretné elfelejteni ezt az estét Fotó: AFP/FILIPPO MONTEFORTE
A selejtező utolsó körében a Győrt búcsúztató Rapid Wien súlyos vereséggel kezdte a Konferencialiga 2025/2026-os kiírását, 4-1-re kikapott csütörtökön a Lech Poznan otthonában. A bécsi csapatban a magyar válogatott Bolla Bendegúz végigjátszotta a lengyelországi mérkőzést.

Bolla Bendegúz végig a pályán volt, de sok örömben nem volt része a Konferencialiga első fordulójában (archív felvétel)
Bolla Bendegúz végig a pályán volt, de sok örömben nem volt része a Konferencialiga első fordulójában (archív felvétel) Fotó: APA-PictureDesk/THOMAS PICHLER

A Premier League-ben egyedüliként veretlen Crystal Palace ugyancsak Lengyelországban, Lublinban nyert – mégpedig 2-0-ra – a pályaválasztó Dinamo Kijev ellen. A londoni együttes a 76. perctől emberhátrányban játszott.

Konferencialiga, alapszakasz, 1. forduló

  • Lech Poznan (lengyel)–Rapid Wien (osztrák) 4-1 (3-0)
  • Dinamo Kijev (ukrán)–Crystal Palace (angol) 0-2 (0-1)
  • Rayo Vallecano (spanyol)–Skendija (északmacedón) 2-0 (2-0)
  • Omonia (ciprusi)–FSV Mainz (német) 0-1 (0-0)
  • Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Hamrun Spartans (máltai) 1-0 (0-0)
  • Zrinjski Mostar (bosnyák)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 5-0 (3-0)
  • Kuopio (finn)–Drita (koszovói) 1-1 (0-0)
  • Lausanne (svájci)–Breidablik (izlandi) 3-0 (3-0)
  • Noah (örmény)–HNK Rijeka (horvát) 1-0 (1-0)
  • Fiorentina (olasz)–Sigma Olomouc (cseh) 21.00
  • Slovan Bratislava (szlovák)–Strasbourg (francia) 21.00
  • Legia Warszawa (lengyel)–Samsunspor (török) 21.00
  • Sparta Praha (cseh)–Shamrock Rovers (ír) 21.00
  • Celje (szlovén)–AEK Athén (görög) 21.00
  • Aberdeen (skót)–Sahtar Donyeck (ukrán) 21.00
  • Raków Czestochowa (lengyel)–Universitatea Craiova (román) 21.00
  • AEK Larnaca (ciprusi)–AZ Alkmaar (holland) 21.00
  • Shelbourne (ír)–Häcken (svéd) 21.00

A Ferencváros két ellenfele is kikapott

Az Európa-liga küzdelmei folytatódtak csütörtökön. A sorozat egyik nagy esélyesének tartott AS Roma hazai pályán egygólos vereséget szenvedett a Lille-től. A Farkasok számára még fájóbbá tette a kudarcot, hogy az utolsó tíz percben két tizenegyest is elhibáztak, előbb az ukrán Artyom Dovbik, aztán az argentin Matias Soule nem talált a kapuba büntetőből, derült ki az MTI tudósításából.

A Ferencváros első ellenfele, a Viktoria Plzen javított azok után, hogy múlt héten emberelőnyben 1-1-es döntetlent ért el a Groupama Arénában, ugyanis ezúttal 3-0-ra legyőzte svéd vendégét, a Malmőt. A magyar bajnok későbbi riválisai közül szintén javított a Fenerbahce, amely egy héttel ezelőtti veresége után 2-1-re verte a Nice csapatát. A Panathinaikosz és a bolgár Ludogorec viszont múlt heti sikerét követően a második körben alulmaradt, előbbi 2-1-re a holland Go Ahead Eagles együttesétől, utóbbi pedig 2-0-ra a spanyol Real Betistől kapott ki egyaránt hazai pályán.

Európa-liga, alapszakasz, 2. forduló

  • AS Roma (olasz)–Lille (francia) 0-1 (0-1)
  • Fenerbahce (török)–Nice (francia) 2-1 (2-1)
  • Viktoria Plzen (cseh)–FF Malmö (svéd) 3-0 (2-0)
  • Celtic Glasgow (skót)–Braga (portugál) 0-2 (0-1)
  • Ludogorec (bolgár)–Real Betis (spanyol) 0-2 (0-1)
  • FCSB (román)–Young Boys (svájci) 0-2 (0-2)
  • Bologna (olasz)–Freiburg (német) 1-1 (1-0)
  • Panathinaikosz (görög)–Go Ahead Eagles (holland) 1-2 (0-0)
  • Brann Bergen (norvég)–Utrecht (holland) 1-0 (1-0)
  • FC Porto (portugál)–Crvena zvezda (szerb) 21.00
  • Feyenoord (holland)–Aston Villa (angol) 21.00
  • Olympique Lyon (francia)–Red Bull Salzburg (osztrák) 21.00
  • Makkabi Tel-Aviv (izraeli)–Dinamo Zagreb (horvát), Topolya 21.00
  • FC Basel (svájci)–VfB Stuttgart (német) 21.00
  • Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán) 21.00
  • Sturm Graz (osztrák)–Glasgow Rangers (skót) 21.00
  • Celta Vigo (spanyol)–PAOK (görög) 21.00
  • Genk (belga)–Ferencváros 21.00

 

 

