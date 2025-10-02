Kimondatott a verdikt: a „007-es vicc” nem teljesít úgy, mint a kiszorított Szoboszlai

Florian Wirtzet a nyáron brit rekordot jelentő 125 millió euróért szerződtette a Liverpool. A 22 éves német játékos azt mondja, nem foglalkozik a piaci adatokkal, de találó megfogalmazás szerint az árcédulája áldozata lett: ekkora összegért azonnali teljesítményt várnak tőle, különösen egy olyan csapatban, amely tavaly bajnoki címet ünnepelhetett.

Florian Wirtz egyelőre élvezi Arne Slot bizalmát Liverpoolban, gyakran Szoboszlai Dominik kárára Fotó: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images Europe

Az idény első hét mérkőzésén Wirtz nulla gólt és nulla gólpasszt jegyzett, a brit sajtóban ezért sütötték rá a „007-es vicc” bélyegét. Azóta ez a sorozat nyolcra nyúlt. A számok sem mutatnak kedvező képet: a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában összesen teremtett 17 helyzetéből az úgynevezett várhatógólpassz-mutatója (xA) mindössze 1,4 – vagyis ritkán hoz létre valódi gólveszélyt.

Egyre több a kritika

Nem csak a Liverpool szurkolói zúgolódnak, a szakemberek is egyre élesebb bírálatot mondanak róla. Wayne Rooney szerint Wirtz rontja a csapat egyensúlyát, Jamie Carragher pedig úgy látja, a németnek pihennie kellene, mert „láthatatlan a pályán”.

– Florian Wirtz egyértelműen lefelé lóg ki. Egyáltalán nem versenyképes. Fiatalon jött egy új bajnokságba, sok ideje van még, de most ki kell őt rakni a kezdőcsapatból, mert a Liverpool vele hátrafelé közlekedik – fogalmazott a Szoboszlai Dominikkel rendre kritikus Carraghert.

Arne Slot vezetőedző sem tűnik teljesen meggyőződöttnek: a Palace ellen a bal szélen próbálta ki, a Galatasaray ellen visszatette tízes posztra, az Everton elleni derbin pedig kihagyta a kezdőből. Mindez arra utal, hogy a Liverpool edzője is keresi még az új szerzemény helyét.

Ezek ismeretében nem csak a magyar szurkolók tartják igazságtalannak a döntést, miszerint Wirtz – ne kerülgessük a forró kását – Szoboszlai Dominik helyére érkezett a kezdőcsapatba, a magyar középpályás pedig sokszor jobbhátvédként kap szerepet. Az előző idényben a letámadás volt a Liverpool játékának a vezérmotívuma, amit Szoboszlai vezényelt, amire Wirtz alkalmatlan.

Miért gyengélkedik Wirtz?

A The Athletic elemzése több tényezőt sorol fel, amelyek Wirtz eddigi formáját magyarázzák:

Nincs szerencséje sem: a Galatasaray elleni BL-meccsen két kvázi gólpasszt is kiosztott, ám Isak és Bradley elpuskázták a helyzeteket.

a Galatasaray elleni BL-meccsen két kvázi gólpasszt is kiosztott, ám Isak és Bradley elpuskázták a helyzeteket. Fizikai lemaradás: a Premier League keménységéhez még nem alkalmazkodott. Gyakran leszerelik, lövéseit blokkolják, párharcait elveszíti.

a Premier League keménységéhez még nem alkalmazkodott. Gyakran leszerelik, lövéseit blokkolják, párharcait elveszíti. Leverkusenben köré épült a csapat: Xabi Alonso rendszere teljesen ráépült, a Liverpoolban viszont „csak egy elem a gépezetben”, amely még nem forog olajozottan.

Xabi Alonso rendszere teljesen ráépült, a Liverpoolban viszont „csak egy elem a gépezetben”, amely még nem forog olajozottan. Átalakuló Liverpool: a nyáron Díaz, Kerkez, Frimpong és Isak is érkezett, a tavalyi bajnokcsapat összetartó magja szétesett. Slot új játékrendszert épít, amelyben Wirtz és társai is keresik a helyüket.

Szoboszlai kontra Wirtz

Magyar szempontból kiemelten érdekes, vajon jó döntést hozott-e Slot, amikor Wirtzre bízta a tízes posztot, míg Szoboszlai gyakran kényszerül jobbhátvédként játszani. A magyar válogatott középpályás tavaly a letámadás vezére volt, fizikális fölényével és agresszivitásával kulcsszerepet játszott a Liverpool sikerében.