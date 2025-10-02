  • Magyar Nemzet
  Sport
  • Kimondatott a verdikt: a „007-es vicc” nem teljesít úgy, mint a kiszorított Szoboszlai
florian wirtz Liverpool Szoboszlai Dominik

Súlyos dilemma előtt áll Arne Slot: vajon jó döntést hozott-e, amikor Florian Wirtzet állította Szoboszlai Dominik helyére a Liverpoolban? A magyar középpályás sokszor szorult jobbhátvédbe, miközben a rekordösszegért igazolt német középpályás gyengélkedik, és Angliában máris a „007-es vicc” jelzővel illetik. A The Athletic elemzése szerint Wirtz formáját több tényező is hátráltatja – köztük az is, hogy Szoboszlaihoz képest nem tudja vezetni a letámadást.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 16:04
Szoboszlai Dominik Florian Wirtz mögött, sőt a német játékos árnyékában. Jól van ez így? Fotó: George Wood Forrás: Getty Images Europe
Florian Wirtzet a nyáron brit rekordot jelentő 125 millió euróért szerződtette a Liverpool. A 22 éves német játékos azt mondja, nem foglalkozik a piaci adatokkal, de találó megfogalmazás szerint az árcédulája áldozata lett: ekkora összegért azonnali teljesítményt várnak tőle, különösen egy olyan csapatban, amely tavaly bajnoki címet ünnepelhetett.

Florian Wirtz egyelőre élvezi Arne Slot bizalmát Liverpoolban, gyakran Szoboszlai Dominik kárára
Florian Wirtz egyelőre élvezi Arne Slot bizalmát Liverpoolban, gyakran Szoboszlai Dominik kárára Fotó: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images Europe

Az idény első hét mérkőzésén Wirtz nulla gólt és nulla gólpasszt jegyzett, a brit sajtóban ezért sütötték rá a „007-es vicc” bélyegét. Azóta ez a sorozat nyolcra nyúlt. A számok sem mutatnak kedvező képet: a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában összesen teremtett 17 helyzetéből az úgynevezett várhatógólpassz-mutatója (xA) mindössze 1,4 – vagyis ritkán hoz létre valódi gólveszélyt.

Egyre több a kritika

Nem csak a Liverpool szurkolói zúgolódnak, a szakemberek is egyre élesebb bírálatot mondanak róla. Wayne Rooney szerint Wirtz rontja a csapat egyensúlyát, Jamie Carragher pedig úgy látja, a németnek pihennie kellene, mert „láthatatlan a pályán”. 

– Florian Wirtz egyértelműen lefelé lóg ki. Egyáltalán nem versenyképes. Fiatalon jött egy új bajnokságba, sok ideje van még, de most ki kell őt rakni a kezdőcsapatból, mert a Liverpool vele hátrafelé közlekedik – fogalmazott a Szoboszlai Dominikkel rendre kritikus Carraghert.

Arne Slot vezetőedző sem tűnik teljesen meggyőződöttnek: a Palace ellen a bal szélen próbálta ki, a Galatasaray ellen visszatette tízes posztra, az Everton elleni derbin pedig kihagyta a kezdőből. Mindez arra utal, hogy a Liverpool edzője is keresi még az új szerzemény helyét.

Ezek ismeretében nem csak a magyar szurkolók tartják igazságtalannak a döntést, miszerint Wirtz – ne kerülgessük a forró kását – Szoboszlai Dominik helyére érkezett a kezdőcsapatba, a magyar középpályás pedig sokszor jobbhátvédként kap szerepet. Az előző idényben a letámadás volt a Liverpool játékának a vezérmotívuma, amit Szoboszlai vezényelt, amire Wirtz alkalmatlan.

Miért gyengélkedik Wirtz?

A The Athletic elemzése több tényezőt sorol fel, amelyek Wirtz eddigi formáját magyarázzák:

  • Nincs szerencséje sem: a Galatasaray elleni BL-meccsen két kvázi gólpasszt is kiosztott, ám Isak és Bradley elpuskázták a helyzeteket.
  • Fizikai lemaradás: a Premier League keménységéhez még nem alkalmazkodott. Gyakran leszerelik, lövéseit blokkolják, párharcait elveszíti.
  • Leverkusenben köré épült a csapat: Xabi Alonso rendszere teljesen ráépült, a Liverpoolban viszont „csak egy elem a gépezetben”, amely még nem forog olajozottan.
  • Átalakuló Liverpool: a nyáron Díaz, Kerkez, Frimpong és Isak is érkezett, a tavalyi bajnokcsapat összetartó magja szétesett. Slot új játékrendszert épít, amelyben Wirtz és társai is keresik a helyüket.

Szoboszlai kontra Wirtz

Magyar szempontból kiemelten érdekes, vajon jó döntést hozott-e Slot, amikor Wirtzre bízta a tízes posztot, míg Szoboszlai gyakran kényszerül jobbhátvédként játszani. A magyar válogatott középpályás tavaly a letámadás vezére volt, fizikális fölényével és agresszivitásával kulcsszerepet játszott a Liverpool sikerében.

Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz csapat-, egyben vetélytársak a Liverpoolban. Vajon megértik egymást?
Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz csapat-, egyben vetélytársak a Liverpoolban. Vajon megértik egymást? Fotó: Catherine Ivill - AMA/Getty Images Europe

Wirtz viszont más típusú játékos: kevésbé robbanékony, inkább technikás szervező, akihez alkalmazkodni kellene a társaknak. A kérdés az, hogy Slot mennyire tudja megtalálni az egyensúlyt a két futballista között, vagy hosszabb távon is Wirtzet tekinti első számú irányítónak.

Hogy dönt Arne Slot?

Arne Slot szerint türelemre van szükség: Wirtz 22 éves, először játszik külföldön, új stílushoz kell alkalmazkodnia, s idővel „egyre jobb lesz”. Azonban a Premier League világában a rekordösszeg és a szurkolói elvárások miatt kevés idő adatik.

A nagy kérdés tehát: vajon Wirtz megkapja-e a szükséges időt, hogy magára találjon, vagy Slot átmenetileg kihagyja a csapatból, hogy helyreállítsa a Liverpool játékát?

 

