Orbán Viktor: 400 milliárd forintba került volna az ukránoknak adandó hitel

A videózás után a bíró a bolondját járatta a hazai szurkolókkal + videó

A profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) legutóbbi játéknapján a Pittsburgh Steelers drámai végjáték után 29-24-re nyert a Detroit Lions otthonában. Mike Tomlin, a Steelers vezetőedzője karrierje 200. győzelme mellett félig-meddig már a rájátszásba jutást is ünnepelheti, a két éve még a Super Bowl kapujáig jutott Lions viszont szinte biztosan lemarad a playoffról.

Koczó Dávid
2025. 12. 22. 18:36
Jared Goff utolsó pillanatos önfeláldozása hiábavaló volt: a Detroit Lions kikapott a Pittsburgh Steelers ellen, s szinte biztosan lemarad az NFL-rájátszásról Fotó: Getty Images via AFP/Nic Antaya
A Detroit Lions két éve már-már története első Super Bowl-részvételére készült, ám végül elherdálta nagy előnyét a San Francisco 49ers elleni főcsoportdöntőben. A tavalyi NFL-idényben a nemzeti főcsoport (NFC) első kiemeltjeként a Lions már az első rájátszásmeccsét elveszítette a Washington Commanders ellen, idén pedig a Pittsburgh Steelers elleni alapszakaszmeccset már úgy várták Jared Goffék, hogy egy vereséggel lényegében lemondhatnak arról, hogy egyáltalán bejussanak a playoffba. A túloldalon a Steelers is a rájátszásért küzdött, a veterán Aaron Rodgers vezetésével, aki a csoportrivális Green Bay Packers irányítójaként aratott már néhány emlékezetes győzelmet Detroitban.

Mike Tomlin és Aaron Rodgers immár együtt küzd a Pittsburgh Steelers sikeréért, a Detroit Lions elleni drámai siker nagy lépés volt az NFL-rájátszás felé
Mike Tomlin és Aaron Rodgers immár együtt küzd a Pittsburgh Steelers sikeréért, a Detroit Lions elleni drámai siker nagy lépés volt az NFL-rájátszás felé (Fotó: Getty Images via AFP/Nic Antaya)

A fordulatos meccs hajrájában Chris Boswell, a Steelers általában megbízható rúgója váratlan hibát követett el, így a 29-24-es hátrányban lévő Lionsnak bő két perce maradt, hogy egy fordítással megmentse az idényét.

NFL: kétszer is ünnepelt a Lions, de a Steelers nyert

Jared Goffék haladtak is, 22 másodperccel a vége előtt Amon-Ra St. Brown bejutott a célterületre, ám csapattársa szabálytalansága miatt a touchdownt nem adták meg a bírók. Az elkapót az utolsó másodpercekben két Steelers-védő állította meg a gólvonal előtt, de St. Brown valahogy még vissza tudta juttatni a tojáslabdát Goffnak, az irányító pedig berepült a célterületre.

A Lions szurkolói másodszor is a győztes touchdownt ünnepelték, s miután videón visszanézték a jelenetet, egy pillanatra a bíró bejelentése is átverte a detroiti híveket.

A pályán hozott döntés touchdown...

– kezdte a játékvezető, majd a detroiti üdvrivalgást mikrofonja segítségével túlkiabálva elmagyarázta, hogy szabálytalanság miatt nem érvényes ez a hatpontos, ráadásul vége is a meccsnek. Azt már nem tette hozzá, de a detroiti szurkolók pontosan tudták: ezzel vélhetően a Lions idényének is.

A Detroit Lions elméletileg még bejuthat a rájátszásba, de ehhez nem lenne elég az, hogy megnyeri saját két, hátralévő alapszakaszmeccsét a Minnesota Vikings és a Chicago Bears ellen, az is kellene, hogy mindeközben a Green Bay Packers sem a Baltimore Ravens, sem a Vikings ellen ne tudja megszerezni a győzelmet.

Tomlin sorozata folytatódik, Rodgers visszatérhet a rájátszásba

A Pittsburgh Steelers éppen ellentétes pozícióba került: ha csak az egyik meccsét megnyeri a hátralévő kettőből (Cleveland Browns, Baltimore Ravens), akkor Mike Tomlin vezetőedző csapata garantálja helyét a rájátszásban.

Tomlin a drámai detroiti végjáték után 200. győzelmét ünnepelhette a Steelers vezetőedzőjeként, s eldőlt, hogy zsinórban a tizenkilencedik idényét is legalább 50 százalékos mérleggel zárja a csapatnál. A legutóbbi öt idényből ez négyszer rájátszást ért, a playoffban viszont mindannyiszor az első akadályban elbukott a Pittsburgh.

Tomlin Super Bowlt egyszer nyert a csapattal, még 2009-ben, két évvel később pedig éppen az akkor Aaron Rodgers irányította Packers győzte le a Steelerst az NFL-nagydöntőben. A csúcsra az immár 42 éves Rodgers sem jutott fel azóta, a legutóbbi rájátszásmeccsét négy éve játszotta, azóta utolsó Packers-, majd két New York Jets-idénye végén nem jutott el a csapata a playoffba.

 

