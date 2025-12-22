A videózás után a bíró a bolondját járatta a hazai szurkolókkal + videó

A Detroit Lions két éve már-már története első Super Bowl-részvételére készült, ám végül elherdálta nagy előnyét a San Francisco 49ers elleni főcsoportdöntőben. A tavalyi NFL-idényben a nemzeti főcsoport (NFC) első kiemeltjeként a Lions már az első rájátszásmeccsét elveszítette a Washington Commanders ellen, idén pedig a Pittsburgh Steelers elleni alapszakaszmeccset már úgy várták Jared Goffék, hogy egy vereséggel lényegében lemondhatnak arról, hogy egyáltalán bejussanak a playoffba. A túloldalon a Steelers is a rájátszásért küzdött, a veterán Aaron Rodgers vezetésével, aki a csoportrivális Green Bay Packers irányítójaként aratott már néhány emlékezetes győzelmet Detroitban.

Mike Tomlin és Aaron Rodgers immár együtt küzd a Pittsburgh Steelers sikeréért, a Detroit Lions elleni drámai siker nagy lépés volt az NFL-rájátszás felé (Fotó: Getty Images via AFP/Nic Antaya)

A fordulatos meccs hajrájában Chris Boswell, a Steelers általában megbízható rúgója váratlan hibát követett el, így a 29-24-es hátrányban lévő Lionsnak bő két perce maradt, hogy egy fordítással megmentse az idényét.

NFL: kétszer is ünnepelt a Lions, de a Steelers nyert

Jared Goffék haladtak is, 22 másodperccel a vége előtt Amon-Ra St. Brown bejutott a célterületre, ám csapattársa szabálytalansága miatt a touchdownt nem adták meg a bírók. Az elkapót az utolsó másodpercekben két Steelers-védő állította meg a gólvonal előtt, de St. Brown valahogy még vissza tudta juttatni a tojáslabdát Goffnak, az irányító pedig berepült a célterületre.