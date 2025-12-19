A sosem látott videóbírós döntés az egész idényt a feje tetejére állíthatja

Az NFL legerősebb csoportja idén az NFC Nyugat, ahol három fordulóval az alapszakasz zárása előtt a Los Angeles Rams és a Seattle Seahawks 11 győzelemmel és három vereséggel, míg a San Francisco 49ers 10-4-es mérleggel állt. A további hét divízió közül egyikben sincs három hasonlóan erős csapat, ellenben három csoportban még az első helyezett sem jutott el tíz sikerig. A 16. alapszakasz-fordulót csütörtök este – magyar idő szerint péntek hajnalban – a Seahawks és a Rams seattle-i rangadója nyitotta, amely sorsdöntő lehet az NFC első kiemelése szempontjából.

A Seattle Seahawks és a Los Angeles Rams az NFL-idény egyik legjobb mérkőzését játszotta. Fotó: Getty Images North America/AFP/Steph Chambers

A mérkőzésen először a Seahawks szerzett vezetést, aztán viszont a Rams 30-14-re ellépett, s már-már úgy tűnt, a zsebében érezheti a sikert. A hazai csapat azonban előbb egy visszahordással szépített, majd újabb touchdownnal az egyenlítéshez is közel került.

RASHID SHAHEED 58-YARD PUNT RETURN TD!



LARvsSEA on Prime Video

Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/BrJpea7SCE — NFL (@NFL) December 19, 2025

Sorsdöntő videózás

Ahhoz, hogy valóban 30-30-ra alakítsa az állást, a Seahawksnak a meccs során másodszor is sikeres kétpontos kísérletet kellett végrehajtania. Először úgy tűnt, hogy a hazai csapat nem járt sikerrel, senki sem kapta el a labdát, mielőtt földet ért. Ám a videózás után megállapították, hogy az irányító, Sam Darnold hátrafelé passzolt, így a földön, a végzónában árválkodó labdát két pontért szerezte meg Zach Charbonnet.

"Is this the craziest 2-point conversion EVER?"



The @Seahawks tie it up in a WILD way 😳



LARvsSEA on Prime Video

Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/KwNtEIWVQ7 — NFL (@NFL) December 19, 2025

A rendes játékidőben már nem született újabb pont, a hosszabbításban ugyan a Rams eljutott touchdownig, de aztán a Seahawks is, és a harmadik sikeres kétpontosával a hazai csapat 38-37-re megnyerte a meccset.

A Seattle Seahawks a győzelemmel három év után jutott be ismét a rájátszásba, és nagy lépést tett az automatikus főcsoport-elődöntőt jelentő első kiemelés felé is. A playoff-részvételét már a Rams is bebiztosította, ám a mostani vereségével alaposan megnőtt a valószínűsége, hogy idegenbeli meccseket (is) kell majd vívnia a rájátszásban.

Pedig az idény előtt a tavalyi csoportgyőztes Ramst többre tartották, mint a már bukott irányítóként elkönyvelt Darnolddal próbálkozó Seahawkst.